聖誕2023／全台聖誕打卡點！時光樹飄雪1200場　熊大、迪士尼登場

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7大戶外燈飾打卡點，包括「火樹銀花」（信義與松智路路樹花園）標誌性燈飾、「薔薇花園」、「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」等無死角浪漫華麗燈飾，都已正式亮起，還有Cartier、Dior、Harry Winston三大精品全台獨家耶誕裝飾同步登場。活動詳情
除了戶外場景外，台北101還有最高夢幻打卡點，89樓的「雲端秘境花園」、「秘境迴廊」、「天使之翼」、「寬虹窗景」、「雲中星月」等超美打卡點；93樓「幸運許願鐘」；最後抵達101樓，展望平台換上專屬的花園設計，在耶誕期間線上耶誕限定高空觀光雕。
展出期間：即起至2024年3月3日
亮燈時間：17:30~24:00
📍台北-信義新天地A11
台北信義新天地A11門前「17 米時光之樹」將連續48天照亮商圈，以超過一萬株雪白的葉片，透過手工層層堆疊打造。每天的10:30到晚上10:30，每小時將展演12 時序不同的動畫場景。活動詳情
並且有別以往約1000場的燈光秀，今年共有高達1200場的雪花燈光秀，往年下午5點啟動，今年首度提早於下午4點就開始演出，於整點、30分時，會有3分鐘的動畫演出，於15 分、45 分也會展演 2 分鐘的聲光秀演出，結合聲光效果與投影，創造各種面貌的時光之樹。
展出期間：即起至2024年1月03日
亮燈時間：10:30～22:30
📍台北-新光三越台北站前店
新光三越台北站前店帶來深受大小朋友喜愛、詢問度爆表的巨型寶可夢主題10米耶誕樹，新光摩天廣場可以在耶誕樹上找到存在於每個人童年記憶中的皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等多隻寶可夢。
宛若漫天繁星傾瀉而下的夢幻燈海，將會點亮整個北車商圈，成為這個冬天最耀眼的拍照聖地，現在就來耶誕樂園打卡，和寶可夢一起拍下最萌合照吧
展出期間：即起至2024年1月2日
📍台北-統一時代百貨
台北時代百貨聖誕主樹Purple Wish 位在2F夢廣場，今年Purple Wish化身自由奔放的佛朗明哥舞者，在魔幻噴泉底座上翩然舞動，裙襬猶如海上粼粼波光，並鑲嵌著瑰麗的寶石，舞出浪漫魔幻的意象，引來達利超現實主義的蝴蝶共舞。每日18:00-21:00整點播放主題燈光秀，12月24日升級為雪花燈光秀，陪大家度過浪漫聖誕節。活動詳情
必拍有飄著咖啡香的奇幻咖啡小屋；充滿童趣奎爾公園裏的大蜥蜴；牽引著夢想之鹿，追隨璀璨的伯利恆之星；具活潑靈巧色彩、經典榮耀的聖家堂；幸運的第九艘船，船帆化身為達利畫作中蝴蝶，振翅遠颺。沿著階梯走上四樓平台，西班牙酒館映入眼簾，滿溢道地佳餚與動人演出，今年聖誕節免出國也能一秒感受異國浪漫風情。
展出期間：即起至2024年1月2日
亮燈時間：18:00～21:00
📍台北-SOGO復興店
Louis Vuitton台灣首座聖誕樹，高度達10公尺寬度6公尺，耗時3個月完成，由Monogram, Vivienne, LV Twist, LV Lock, Alma手袋, Speedy手袋, Trunk硬箱等路易威登代表性圖紋元素堆疊28層而成，聖誕樹裝飾物達1180件。
展出期間：即起至2024年1月2日
📍新北-三井MITSUI OUTLET PARK
以Q版迪士尼和皮克斯角色系列，配合「冬季萌趣王之國」主題呈現！米奇、米妮等角色造景在西口「慶典迎賓」的100字樣下迎接美好時刻。走入廣場，必拍的８米高「迪士尼100主題聖誕樹」閃耀暖白光芒，隨著底下的列車穿梭其中，還能與《動物方城市》、《玩具總動員》、迪士尼公主角色造景合影。
除了打卡更能一起同樂！快來透過「時光傳聲筒」，與另一頭的朋友說悄悄話。而「Q萌塗鴉筆」則是大小朋友都愛的放大版畫具，可以為迪士尼與皮克斯角色主題畫紙塗上顏色、揮灑童心，作品還會展示在一旁螢幕，秀出心中的美好記憶！另有「童樂光廊」、「甜點童樂匯」、「童樂度假區」等特色燈飾造景，這個冬天就來林口店「冬季萌趣王之國」享受最童趣聖誕！
展出期間：即起至2024年2月29日
📍新北-新北耶誕城
今年新北耶誕城主題為桑塔熊與他的好朋友，超巨大桑塔熊裝扮成聖誕老人直接就坐在新北市政府大廳，還有絕美必拍的七大光廊、四大祈福大道，往年總被網友稱為竹筍的主燈耶誕樹，今年設計為抹茶耶誕樹蛋糕，並有天幕式燈飾，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。活動懶人包
展出期間：2023年11月17日至2024年1月1日
亮燈時間：17:30-24:00
📍桃園-華泰名品城
華泰名品城「U.G.L.Y CHRISTMAS」正式點燈，再現90年代耶誕喜劇電影「小鬼當家」那種淘氣、玩趣的經典聖誕氛圍，除了三大必拍主場景，包括幸運聖誕樹、禮物製造所等，還有限時34天的飄雪聖誕市集盛大登場。活動詳情
巨型幸運聖誕樹二期廣場中閃耀亮相，透空黃金骨架，內部垂釣9顆幸運巨石，搭配垂墜放射的璀璨燈海，無論白天或黑夜，都能讓你沐浴在奇幻光影之下。與聖誕樹前後的大型馬蹄鐵拱門合影，明年的你也會一樣幸運。
📍台中-三井Mitsui Shopping Park LaLaport 台中
台中港店翻玩復古經典元素，以郵票為主題讓夢想翱翔，集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰系列，打造「夢想典藏」最具創意的繽紛造景。復刻迪士尼首部有聲動畫場景的主題，在５米高藍白聖誕樹下，「百年世紀」將經典威利汽船造景首航進台中港！台中港店善用巧思，讓民眾走入每個造景就像置身於故事中。
只要觸摸「童話旅程」水晶球即可施展童話魔法，看見野獸與貝兒在大廳跳舞、小姐與流氓的造景則重現經典的吃義大利麵橋段，包含童年美好回憶的畫面一幕幕上演。在「歡樂之旅」主題造景中，有巴斯光年、胡迪、卡爾爺爺等角色造景，以從玩具盒跳出來的生動造型設計。而漫威角色主題造景則現身「英雄集結」區，現場搭配互動式可按壓的引爆按鈕造型設計，可觸發絢爛的燈光效果。
展出期間：即起至2024年2月29日
📍台中-新光三越台中中港店
360°沉浸式的耶誕浪漫《海洋星願‧奇幻耶誕城》，10米高鑲著靈動海豚、閃耀海星的霓虹星願耶誕樹，圍繞著貝殼珍珠、躍動的鯨豚與尋覓人魚的童話驚喜! 此次聯手Jo Malone 薰衣草與月光花擴香，不僅可體驗奢華的海洋香氛，還有震撼海底音樂光影秀等360度的五感體驗，沉浸式體驗不同的耶誕氛圍！還有冰藍燈海隧道：萬顆冰晶雪花LED燈海串聯而成，彷彿置身神秘奇幻的海底夢幻世界。
展出期間：即起至2024年1月2日
台南-南紡購物中心
南紡購物中心「熊大店長聖誕魔法村」將在A2 館一樓南紡廣場登場，有超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」，還有13公尺高的聖誕樹旁佇立的3座夢幻小屋，除了每天晚上6點至10點有燈光秀外，每週五、六、日以及平安夜的晚上7點、8點還有浪漫雪花秀登場。
展出期間：即起至2024年1月2日