▲大便顏色改變是怎麼回事？醫指常見原因，「這顏色」盡速就醫！

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大便顏色改變是怎麼回事？大腸直腸科醫指常見原因。
陳威智醫師指出，大便一般情況下正常健康的顏色應為黃褐色，當綠色的膽汁受消化液分解就會形成這樣的顏色，深咖啡色也屬正常顏色。
改變大便顏色２大因素：若大便出現不同的顏色，可回想是否有吃了什麼「容易染色」的食物，或者可能因疾病所引起，這兩者是改變大便顏色最主要的原因，常見可為紅色、綠色、黑色、灰白色。
紅色：紅色的糞便可能是因吃了紅色素較高的食物，例如紅色的火龍果、甜菜根等。但也有可能是大腸出血所致，最廣為人知的就是腸癌、痔瘡，離肛門口越遠紅色就越深，反之則越鮮豔，像是在大腸前段出現的腸癌糞便就會呈現暗紅色，後段出現的就會是較明顯的鮮紅色，痔瘡也是。
綠色：綠色的大便較常發生在小孩身上，也就所謂的「挫青屎」，這是因為小朋友發育尚未完全，腸胃道較短，膽汁未能完全分解糞便就直接排出，也就呈現綠色，是正常的現象。但若發生在成人身上，就得留意可能與腸胃功能有關，例如腸道炎、腸胃道感染等，這也常會伴隨腹瀉。另也有一說，可能和深綠色蔬菜攝取過量、部分維他命、抗生素等藥物有關，雖然對此是否為直接的因果關係還待研究，但還是可以留意觀察。
黑色：黑色的糞便若是受食物影響，較常見的可如墨魚、墨魚麵等黑色素較高的食物。另外鐵含量較高的食物或藥物也會，例如鐵劑、豬血糕、鴨血、內臟等，不過若是含鐵食物所引起，會需要非常大量。而和身體疾病有關的原因，則和上消化道出血有關，包括了胃、十二指腸等。
灰白色：灰白色的大便，正如前述提到糞便之所以為褐色和膽汁有關，當出現白色如同「無法上色」，背後的原因就可能為膽及周圍器官阻塞膽汁分泌異常，例如肝、膽、胰臟功能異常，包括腫瘤、結石等。飲食鮮少會讓糞便變成白色，藥物則可能為「次水楊酸鉍藥物」所影響，但並不常見。
發現大便顏色改變怎麼辦？醫：可觀察，灰白色速就醫！
灰白色通常情況不妙：發現大便顏色異常，有些人會有點緊張，也有人不以為意，陳威智醫師提醒，同樣是單看大便的顏色來說，若出現灰白色就得盡速就醫，因為這很有可能是重大疾病的警訊。膽囊出現問題而阻塞如總膽管結石，通常也會伴隨疼痛，患者自然會去檢查。但像是胰臟、肝臟都是屬於沉默的器官，未必會發生疼痛而只是大便變成白色。而且因飲食或藥物而改變的機率極低。因此建議發現一次就趕快檢查。
黑、紅、綠最多觀察三天：至於黑色、紅色、綠色，考量可能受到食物或藥物影響，但也有可能是疾病所致，建議可回想這幾天的飲食或用藥情況，觀察個三天，看情況是否改變。若有便秘情況者則建議觀察下一次大便的顏色。若都沒有改變，也應盡早就醫檢查，不宜再繼續觀察。
大便顏色改變要掛哪一科？醫：記不起來可掛大腸直腸科。
民眾發現大便顏色改變，正如前述，背後原因可能和其他問題有關。那麼到底該掛哪一科？陳威智醫師表示，黑色、灰白色、綠色，都可以到消化內科、消化外科、肝膽腸胃科等相關科別檢查，因為可能和前段的消化系統有關。紅色就多與大腸有關，可直接到大腸直腸科或相關科別檢查。
不過若是民眾記不起來，或會混淆，其實到大腸直腸科進行檢查也是沒問題的，若評估可能為其他科別疾病所引起，也會再安排轉診至相關科別。
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