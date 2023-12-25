ESG完整解析！ESG是什麼、怎麼做？快速掌握ESG關鍵

一、ESG 是什麼？企業必懂的ESG 知識——ESG 定義、指標介紹
（一）ESG 是什麼？ESG 定義解析
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企業在日新月異的環境中，面對許多全球性變化，如氣候變遷、經濟及社會需求轉變，而遵循 ESG 原則，可以幫助企業在多變的環境中找到永續的可能，在企業、環境與社會三者中尋求平衡，因此 ESG 意思簡單的來說就是永續經營的價值！
（二）3 大 ESG 指標，讓你更了解 ESG 是什麼！
ESG 的概念在 2004 年由聯合國全球契約中首次提出，可作為評估企業永續經營的 3 大指標。那麼 ESG 意思是什麼呢？這三者分別代表哪些具體面向呢？以下為您介紹 ESG 含義：
- ESG 環境保護（E 面向）：ESG 環境保護指評估企業如何處理環境永續的議題，包含企業氣候政策、能源使用、廢棄物管理以及動物實驗等，可從產品碳足跡、包裝以及物流等面向體現。
- ESG 社會責任（S 面向）：ESG 社會責任指的是企業與利害關係人的關係。所謂的利害關係人是與企業具有利害關係者，包含投資者、企業員工、消費者等，與企業共存共榮。而 ESG 社會責任評估企業的供應鏈管理、勞資關係、員工福祉、客戶隱私等問題。
- ESG 公司治理（G 面向）：ESG 公司治理評估公司的管理和透明度。檢視範圍包含公司管理階層、董事會組成以及公司內部的審查制度，如股東權益、董事多元以及商業倫理等。
（一）CSR企業社會責任
CSR 意思是企業社會責任（CSR，Corporate Social Responsibility），聯合國於 1999 年提出的廣泛概念，核心內容是希望企業在盈利的同時兼顧社會責任，包含企業倫理、員工福祉以及環境永續等，換言之，企業社會責任希望每個企業不只可以符合經濟效益，更要符合倫理道德。
企業社會責任之所以重要，是因為企業在全球化之下影響力越來越大，傳統的國家社會政策或是經濟體系已經無法規範企業，想要成就更好的社會，需要先成為一個好企業，而這也是企業社會責任的核心價值。
許多人會問「ESG 與 CSR 差異在哪？」CSR 為企業永續經營的價值和精神，而 ESG 永續發展則是實踐價值的指標，換句話說，CSR 就像是企業永續經營的終點，而 ESG 永續發展是地圖，讓企業可以依據這張地圖達到永續經營。
另外，也有許多人會誤解企業社會責任為花錢做慈善，其實並非如此！
花錢做慈善或許可以增加企業形象，但無法系統性地改善社會問題，且企業社會責任不僅是一套企業倫理的規範，更希望企業在善盡社會責任的同時達到經濟效益。
想了解更多有關 CSR 的內涵，歡迎參考這篇文章：CSR 企業社會責任
（二）SDGs
SDGs 是聯合國大會於 2015 年所通過的永續發展目標（SDGs，sustainable development goals），其前身為聯合國在 2000 年通過的千禧年發展目標（MDGs，Millennium Development Goals），希望可以減少極端貧窮現象。
SDGs 包含了三大面向以及 17 項永續發展目標，希望可以提供世界各個國家、團體及人民參考，解決不同的全球性問題。如果說 CSR 是永續經營的終點，ESG 是地圖，SDGs 則像是 Google Map 的路線規劃，讓大家在面對不同的永續性問題時，都能有對應的指標。也就是說，SDGs 是實踐 CSR 的細項目標。而企業在思考永續經營的策略時，可以將兩者緊密結合，幫助企業創造更多社會福祉。
以下整理 SDGs 的 17 項永續發展目標及其內涵：
SDGs 1 消除貧窮：消除各地一切形式的貧窮。
SDGs 2 消除飢餓：消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業。
SDGs 3 健康與福祉：確保健康及促進各年齡層的福祉。
SDGs 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習。
SDGs 5 性別平等：實現性別平等，並賦予婦女權力。
SDGs 6 淨水與衛生：確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理。
SDGs 7 可負擔的潔淨能源：確保所有的人都可取得負擔的起、可靠的、永續的，以及現代的能源。
SDGs 8 就業與經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，達到全面且生產力的就業，讓每一個人都有一份好工作。
SDGs 9 永續工業與基礎建設：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新。
SDGs 10 減少不平等：減少國內及國家間不平等。
SDGs 11 永續城鄉：促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性。
SDGs 12 責任消費與生產：確保永續的消費與生產模式。
SDGs 13 氣候行動：採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響。
SDGs 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展。
SDGs 15 陸域生態：保護、維護及促進領地生態系統的永續使用，永續的管理森林，對抗沙漠化，終止及逆轉土地劣化，並遏止生物多樣性的喪失。
SDGs 16 和平正義及健全制度：促進和平且包容的社會，以落實永續發展；提供司法管道給所有人；在所有階層建立有效的、負責的且包容的制度。
SDGs 17 多元夥伴關係：強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係。
三、為什麼要做 ESG？ESG 企業重要性何在？細說 ESG 好處與實踐
（一）7 大 ESG 重要性，ESG 企業更有優勢！
許多企業都會問「為什麼要做 ESG？」、「ESG 企業優勢在哪？」隨著氣候變遷、社會動盪，企業面臨更多系統性風險，例如疫情與天然災害導致品牌供應鏈斷裂；企業忽視員工權益，為品牌聲譽造成負面影響。
由此可知，執行 ESG 不非僅是政府規範而不得已為之的行動，而是每個企業都需要在乎，並確實執行的永續性策略。
重視 ESG 的企業不僅可以降低自身營運風險，當每間企業、乃至於全球企業皆執行時，系統性風險就會降低，讓企業與自然、社會取得良好平衡。以下介紹執行 ESG 的 7 大好處﹔
- 增加市場競爭力：根據 GreenPrint 在 2022 年的調查，超過 66% 的受訪者願意花額外的錢選擇環境友善商品。隨著大眾對於環保、社會福祉議題越來越關注，越來越多的消費者選擇支持符合其價值觀的企業。因此擁有出色的 ESG 表現，也能讓企業更具競爭力。
- 減少營運風險：ESG 永續價值可以幫助企業降低營運風險，減少來自環境、社會以及公司治理的風險。最著名的例子為 2008 年金融危機爆發時，美國市值前 3000 大的公司中，ESG 評分越高的公司受到金融風暴的影響程度越低。
- 提高品牌聲譽：高 ESG 評分的企業，品牌聲譽也相對有更多的成長機會。根據 RepTrak 的數據顯示，ESG 與企業聲譽有高度正相關，而在 2022 年全球最佳聲譽企業排行榜中也可以看出，ESG 績效良好的企業，企業聲譽排名也有所提升。
- 避免融資不利：全球知名基金如挪威主權基金、日本退休基金、加州公務員退休基金，以及加拿大退休金計畫等大規模基金，皆針對 ESG 制定嚴格的投資標準。以挪威主權基金為例，其定期審核企業 ESG，若不及格即列為投資黑名單。
- 開發創新商機：隨著 ESG 投資越來越重要，消費者對永續商品和服務需求持續增加，企業也更有動力發展具有企業特色的 ESG 策略和相關產品，提升品牌形象的同時也能開創新商機、提高獲利能力。
- 吸引永續人才：ESG 企業更容易吸引價值相符的優秀人才，除了可以幫助企業在 ESG 議題上更精進外，也能使公司更有凝聚力和向心力，提高員工對企業的認同感。
- 遵守監管規定：ESG 不僅是企業倫理的體現方式，更是需要遵守的規定。根據金融監督管理委員會規定自 2013 年推動的「公司治理藍圖」計畫，資本額 20 億以上之上市櫃公司需編製永續報告書，並在 2022 年起推動階段性「上市櫃公司永續發展路徑圖」，希望在 2029 年完成企業溫室氣體盤查。
（二）ESG 怎麼做？4 大 ESG 執行步驟說明
很多中小型企業沒資源、沒人力，就算想執行 ESG 也往往心有餘而力不足，該如何做好永續經營呢？以下提供 4 步驟，幫助中小企業思考 ESG 藍圖，結合自家企業優勢，將 ESG 執行得更好！
- 了解企業現況：盤點企業目前現有資源及優勢，了解在執行ESG前有哪些可用資源。企業管理階層也須了解執行 ESG 後會如何影響自身企業的營運。
- ESG 目標設定與指標：確認執行 ESG 後，最重要的就是確定內部溝通工具。不論是ESG、CSR 或是 SDGs 都是永續經營的工具，如果不知道該選擇哪種工具，建議可先參考大公司所選擇的為主。
- ESG 執行計畫：在此階段，企業老闆、主管需要由上而下制定 ESG 目標，讓每個公司成員了解 ESG 目標以及價值，凝聚員工共識。另外，制定 ESG 投入資源也是很重要的事情，避免與其他計畫資源擠兌，需要管理階級明確訂出 ESG 投入資源。
- ESG 評估與監測：在階段性任務完成後，可透過 ESG 檢測儀或報告書適時檢視 ESG 計畫與想達成的 ESG 目標是否符合，若有偏差須即時進行調整計畫內容。
- 天下永續會｜企業減碳溫度計Trips
- 行政院環保署｜中小企業碳排放估算工具
- 經濟部工業局｜簡易碳足跡盤查表
- 經濟部工業局｜碳盤查計算器
- 經濟部工業局｜溫室氣體排放量盤查作業指引
- 經濟部工業局｜碳估算工具
- B 型企業協會｜商業影響力評估檢測（20分鐘完成商業影響力快評表QIA → 企業ESG快速健檢 → 商業影響力評估BIA）
- 綠色公民行動聯盟｜ ESG檢測儀
- 綠色公民行動聯盟｜淨零路徑模擬器
- Google｜環境洞察分析工具 Environmental Insight Explorer（EIE）
（三）ESG 企業起步困難點為何？
對於 ESG 剛起步的中小型企業來說，最常見 ESG 問題包含：
- 缺乏 ESG 永續發展相關資源
- 利害關係網絡難以梳理
- 無法具體量化目標
- 公司內部目標及策略不一致
- ESG 僅停留在宣導階段而非實際執行
ESG 永續的精神，須要深耕在企業內部每個成員心中，並且維持目標一致。想要增加企業成員對於 ESG 的重視，可以將 ESG 納入管理階層薪酬考核中，讓每個成員都能專注在 ESG 上，發揮實現永續經營目標的團隊能量。
四、ESG 評分標準為何？台灣 ESG 評分機構有哪些？
ESG 評鑑機構基於 ESG 的三個面向「環境保護、社會責任以及公司治理」評估企業的永續經營，不同評分機構可能會有不同的評分標準及方法，但目的都是為了評估企業的永續經營實踐，並幫助企業制定更好的 ESG 政策。
目前台灣最常見的 ESG 評分機構包含：MSCI ESG、Sustainalytics ESG、Bloomberg ESG Disclosure Scores、FTSE Russell、S&P Global等，一般而言，ESG 評分機構會給予企業一個 ESG 綜合評分，了解企業是否真正落實 ESG。以下簡介 2 間常見的 ESG 評分機構。
- MSCI ESG：世界最大的 ESG 評分機構之一，對 ESG 評分的架構依據 ESG 三大面向細分為 10 個主題以及 33 個關鍵議題，最終給予企業 CCC 至 AAA 共 7 個等級的分級。
- FTSE Russell：中文稱為富時羅素 ESG 評級，FTSE Russell 的 ESG 評級基礎來自於全球 47 個國家，並且可以觀察全球股票流動性最大的企業，因此能給予中立公平的評級。
五、台灣 ESG 永續經營模範生——信義房屋
信義房屋 ESG 長年為國內企業標竿，在 2022 年更蒐羅國內外 ESG 大小獎項！包含國際大獎亞洲企業社會責任獎 AREA、全球企業永續獎 GCSA 以及 CDP 碳揭露專案等獎項。
信義房屋之所以能成為業界指標，主要是將 ESG 永續價值與自身企業結合，深耕在企業的每個角落，讓每個信義人都具備 ESG 觀念，將永續經營發揚光大。
信義房屋近期最大型的 ESG 計畫就是「打造永續旅遊勝地」，這是信義企業集團首度跨足馬來西亞拓展觀光旅遊事業，而集團創辦人周俊吉次子周君澔扮演了關鍵角色。
周君澔帶著建設營造業所學，展開沙巴亞庇洲際度假酒店推動、環灘島生態復育等工作。承襲信義企業集團創立 40 餘年「先義後利、以人為本」的理念，周君澔目標要將信義企業集團觀光事業打造為兼顧消費者、股東，以及當地員工、社會、環境、供應商的永續事業。
如今，沙巴亞庇洲際度假酒店已正式動土，環灘島的復育也持續進行中，透過與當地州政府、洲際酒店的合作，將秉持 ESG 的信念、緊扣信義房屋企業經營理念，在各個面向維護利害關係人的權益。
周君澔表示，終極目標就是要督促酒店工程如期、如質、如預算完工，回應股東期待；同時，低密度開發沙巴馬林松地區及環灘島，持續推動生態復育，為消費者提供高品質並兼顧環境永續的生態旅遊。
另外，與在地供應商維持良好合作互動、回饋地方，提供充足的工作機會、帶動地方經濟發展、提升並帶動沙巴旅遊品質、解決地方環境問題。期待能夠永續發展，與每個人、整個社會共融共好！
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