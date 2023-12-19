▲Uber Eats 攜手 Gogoro 新推外送合作夥伴專屬購車與電池資費方案好康

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早鳥限量購車優惠及獎勵方案：
2024/3/19 前， 首 1,000 名 Uber Eats 外送合作夥伴購買全新指定 Gogoro 車款2，並登錄新購電動機車資訊至 Uber Eats 夥伴端 App，即享以下購車優惠：
- 第一重：新購入手 Gogoro 指定車款，可享車價現折 $3,000 元。
- 第二重：換騎指定新購電動機車上線跑行程，再享 $3,000 元油轉電早鳥獎勵金。
2025/12/19 前，Uber Eats 外送合作夥伴購買全新指定 Gogoro 車款，並登錄新購車輛資訊至 Uber Eats 夥伴端 App，可選購專屬 $969 元（綁約 24 個月）高用量自由省電池資費方案，每月還有機會獲得 Uber Eats 加碼提供減碳趟次獎勵。
- 第三重：專屬 $969 元（綁約 24 個月）高用量自由省電池資費方案包含每月 $5,000 元電池使用費折抵金，總計可騎近 2,600 公里。
- 第四重：活動期間每月外送趟次達 600 趟次以上，Uber Eats 加碼提供該月 $700 元減碳趟次獎勵。
Uber Eats 外送合作夥伴選用專屬購車與電池資費方案，於兩年活動期間，最高可省下 $70,800 元，在日常生活中兼顧經濟效益與環境永續。
欲知更多活動資訊，請前往官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2023-dec-ue/