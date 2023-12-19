▲ 中國極氪Zeekr打造金磚電池 只要15分鐘就有500公里續航

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目前在中國市場的新能源車輛佔比已經超過1/3，更有報告預估明年佔比將會來到44%，因此電池的技術突破是不少人期待的重點，現在極氪的金磚電池就是重要看點，雖然是LFP電池，但是他們打破了過去這類電池的限制，LFP通常被認為容量小、速度慢，但現在他們改善了電池的結構，讓能量密度提升了10%以上，體積利用率更是全球第一的83.7%，不只超越所有LFP電池，同時也領先了三元鋰電池，另外這個電池也通過中國官方的安全測試認證，因此也被認為是最安全的移動載具電池選擇。
而電池的技術除了容量之外，另一個大家在意的就是充電速度，尤其是LFP電池即使在快充狀態下，30%~80%的充電時間通常要超過30分鐘，但是金磚電池獨家的800V架構讓最高充電效率可以來到500kW，電池從10%充飽至80%只需要15分鐘，意味著在這短短的時間內就可以讓車輛多出500公里的續航里程，而且就算在零下10度的環境也可以實現這樣的充電速度，目前這個電池已經下線，同時他們也發表了20kW的家用直流充電樁，這是目前充電功率最高的充電樁，100kWh容量的電池只需要5個小時就可以充滿，而金磚電池目前預計會率先搭載於Zeekr 007身上，未來也會在其他的車輛當中陸續配置。