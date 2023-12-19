茄子蛋主唱黃奇斌跳海撈屍 拍《接體員》靠「電音版佛經」避邪
改編自PTT媽佛板爆紅「接體員的大小事」系列文章，影集《你好，我是接體員》前導預告今（19）日公開，老司機黃奇斌（茄子蛋主唱阿斌）出場就跳海撈浮屍，讓接體員菜鳥胡瑋杰驚訝又佩服。其實在拍攝這場戲時，現場為了製造登場氣勢與氛圍，直接放起「電音版佛經」助陣，讓阿斌哭笑不得，笑說：「電音版佛經真的很適合『俊皓』這個角色，讓我1秒入戲，馬上變身接體老司機。」
記者羅凌筠／綜合報導
《你好，我是接體員》劇情講述菜鳥小胖（胡瑋杰飾演）第1天上班報到，就被騙去與大胖（Matzka飾演）一起接體，一直以為自己是面試肉類冷凍庫管理員，面對的卻是各式各樣的「遺體」。
原著大師兄爆料，非常佩服劇組在農曆7月，借殯儀館場地拍攝這個主題，非常大膽。對此劇組每天拍攝前均會拜拜求平安，胡瑋杰因為自己2個小孩都還小，也會將他們的情況考慮，因為在台南拍攝，不用每天回家比較安心，回家前也會特地繞到人多的地方走一走再回去。
胡瑋杰身為基督徒卻沒有忌諱，他說：「我也曾在殯儀館遇過不舒服的情況，我覺得有的時候不小心我們會打擾到別人，或者大家太開心，祂們也是好奇，我會誠心地跟祂們拜拜說說話，說『不好意思，打擾了』，就會比較好一點。」
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