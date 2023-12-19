▲【12月專輯】英國A咖歌后甩開離婚陰影　8招戒酒享受零酒精生活

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愛黛兒的唱片總銷量超過1.2億張，獲得16項葛萊美獎和12項全英音樂獎，並於2012年、2016年和2022年被《時代雜誌》（TIME）評為世界上最有影響力的人之一。事業斐然的她，卻在婚姻遭遇滑鐵盧，愛黛兒與西蒙科內基（Simon Konecki）於2018年結婚，2021年離婚。
她將自己對於婚姻與生活的艱辛體悟化為歌曲《把酒人生》（I Drink Wine），引起全球歌迷共鳴，衝進英國單曲排行榜第4名、美國Billboard Hot 100第18名。
「當我還是個孩子的時候，每一件小事都會讓我大吃一驚，會把這一切當成樂趣享受，但現在的我只想泡在酒精裡麻痺自我。」、「這就像是，一件非常沉重卻必須說出口的事情。但，因為是那段時間，儘管一切都非常有趣，我沒有繼續和他創造新的回憶，也只是狂風暴中的回憶罷了。」
《把酒人生》這裡聽
沉迷酒精 罹患焦慮與睡眠障礙英國統計顯示，富裕階層人士的重度酗酒比例，較一般民眾更高。2021年，格洛斯特郡的肝病死亡率為每10萬人中有18人死亡，顯著高於英國平均值。
格洛斯特郡發布報告警示，「危險飲酒」恐對家庭、社區和當地服務產生連鎖反應，強調了社會與酒精的複雜關係及其對人們健康的影響。報告還發現，新冠疫情封鎖期間，重度酗酒者的數量幾乎翻倍，從2020年2月至當年9月，人數就從480萬人暴增到840萬。另有慈善機構表示，在新冠疫情封鎖期間，有些民眾成為酗酒者，因此越來越多的人前來接受酒精治療。
NHS建議成年人每週飲酒量不超過14單位，相當於14杯烈酒、6品脫（約1.9公升）啤酒和1瓶半葡萄酒。重度酗酒者定義為，女性喝超過35個單位，男性喝超過50個單位。
我國國健署則建議男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒（約20g純酒精），女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精），尤其備孕、懷孕或哺乳期的女性，更需遠離酒精。
一位酒店老闆娘哈莉菲爾（Harri Fell）坦言，自己回家就會喝一杯，而且無法停止，當她發現自己在莫名其妙的焦慮和睡眠問題中掙扎時，下定決定戒酒，「我醒來時總是擔心一切。但幾乎只要一戒酒，我就能睡上一整夜，焦慮幾乎消失了。」不僅如此，她創業打造不含酒精的飲料吧，而且發現消費者對於低度酒精或不含酒精飲料的需求逐步應加。
你好奇什麼是清醒嗎？ 8個戒酒小技巧歲末年終佳節到來，越來越多人考慮將雞尾酒和氣泡酒換成不含酒精的替代品。近年國外興起「Sober Curious」指少飲酒、不飲酒，追求不依賴酒精、健康生活的人。NHS呼籲民眾可掌握下8個戒酒小技巧。
- 外出前，設定飲酒量的限制。
- 設定預算，只帶固定金額的錢用於飲酒。
- 向親朋好友宣告你正在努力減少飲酒。
- 每次飲酒時盡量減少一點。這樣，你所做的每一天都是成功的。
- 改變飲酒習慣，點一小杯就好。
- 用軟性飲料代替酒精飲料。
- 攝取水分，飲酒前先喝一杯水，並將酒精飲料與水或其他非酒精飲料交替飲用。
- 休息一下，每周有幾天不喝酒。
- 短期效益：白天精神佳、較不易疲倦、膚況較好。
- 長期效益：讓心情變好、提升免疫力，並且減少睡眠障礙、記憶力衰退與心室肥大。
參考資料：
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Adele candidly shares she was ‘borderline alcoholic’ in her 20s but is now sober
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60220
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