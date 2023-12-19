▲肺癌成為新癌王！大多無明顯症狀　醫籲「做這1事」及早發現

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肺癌腫瘤較小 容易轉移他處樂生療養院胸腔內科王琮柏主任說，肺癌是由於肺部細胞不斷的異常增生、分裂形成特殊腫塊，稱為腫瘤。腫瘤會干擾正常的肺部細胞運作，且變性的細胞會更進一步的突破原有腫瘤，經由周邊組織或血流而被帶到身體的其它部位，造成腫瘤轉移。由於肺癌早期腫瘤較小，大多無明顯症狀，故有「無聲殺手」之稱，當肺癌腫瘤變大時才慢慢出現聲音沙啞、咳嗽、胸痛、咳血、呼吸喘、吞嚥困難等症狀。因此如何能在早期篩檢出肺癌患者，將影響後期治療的存活率。
低劑量電腦斷層 國際認證有效篩檢工具王琮柏主任表示，低劑量電腦斷層（LDCT）是電腦斷層的一種，是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，不僅輻射劑量低且不須注射顯影劑，只需2-5分鐘、即可掃描整個肺部，並能找出小於1公分的肺部腫瘤。
LDCT肺癌篩檢 這些高危險群應定期做國健署推動的LDCT肺癌篩檢，補助的對象包含具肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包/年以上，有意戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。
王琮柏主任提醒，因晚期肺癌難以治癒，只能減緩疾病惡化的速度，所以建議肺癌高危險族群或長期暴露於特殊環境(如石綿、金屬、冶礦、玻璃、粉塵、油煙、石化等)的民眾及機車族，都應該接受低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，早期診斷及治療，除了可減少晚期肺癌的比例，也可連帶提升病人生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60214
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