鍾欣凌昔軋6節目身心俱疲！間接成殘害動物幫凶　曾萌生輕生念頭

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科班畢業的她同期的有吳倩蓮，她自認以自己的外型很難接到工作，面對為她擔憂的父母親，她承諾：「爸你給我2年時間，如果沒達成我就回到學校當助教。」她回想進演藝圈後，第一個月薪水僅2、3000元，每天一早出門假裝接通告，實際上是進到咖啡廳睡覺、看書到傍晚再回家吃飯，刻意假裝很忙很累，她說：「自己選擇的路自己要負責任。」
演藝工作漸穩定後，從節目開始主持，某日突然接到製作人說節目要收了，鍾欣凌對於手上都沒有節目開始感到恐慌，跟另一位製作人聊到「是不是該退出演藝圈？」，未料被反問「妳有進來過嗎？」宛如當頭棒喝。
之後鍾欣凌獨自到加拿大自助旅行，在冰天雪地中看到路邊有團隊在錄影，確定了自己是熱愛演藝工作的，當晚在她吃完豐盛的龍蝦大餐後，看著外面的冰天雪地，靠著一頓龍蝦跟雪景讓她轉念了，決定回台繼續在演藝圈打拚，一路走來造就了今天的鍾欣凌。
回想工作最滿的時期，鍾欣凌表示曾經同時6個節目在軋，「身心俱疲到吞口水會有血的味道」，忙碌的工作也出現壓倒她的最後一根稻草，鍾欣凌說：「曾經接某外景節目，因收視不佳製作單位為吸眼球，準備很多兔子，讓兩隊參賽者抓兔子烹煮，現場有兔子猝死全身僵硬，廚師直接剝皮烹煮，這時候我真的不行了。」
那震撼的畫面讓她幾乎崩潰，打給經紀人表示無法再主持下去，她說：「每週一要錄影前一晚，都會天人交戰，甚至想著是不是我跳樓就不用面對這些了…。」但鍾欣凌沒有這麼做，而是繼續等待換主持人的時刻，她也分享「當你覺得那條路不好走，拐個彎沒有關係。」給正在低潮中的觀眾。鍾欣凌說現在的她可以坦然面對自己的挫折及心情，聊到家庭趣事、工作，可以用笑聲、不同的想法面對。
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