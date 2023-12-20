▲純電 Enyaq 首現身、Škoda RS 陣容齊聚體驗！擁拉力基因的武鬥駕控能合台灣胃口嗎？

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老爸的終極妥協
Octavia Combi RS 實現真正的「一車多用」
也因為疫情的後續影響漸趨式微，Škoda Taiwan 終於把國內車迷等待許久的 Octavia Combi RS 提供給我們進行體驗，這也是目前於國內販售的三款 Škoda RS 陣列中，筆者最為期待的一款。很幸運地，在第一天的都會體驗行程順利抽中本車，也讓我得以更深入鑑賞這輛 Combi 旅行車的美好。
不過，離上回開到 Octavia Limo RS 已經是去年冬天了，不免俗地還是來提一下本車所搭載的機體組合。與其他 RS 成員一樣，Octavia Combi RS 採用目前集團旗下的泛用機體 EA888 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，輔以自手排變速機制，供應 245 匹最大馬力及 37.8 公斤米峰值扭力，是目前最普遍被採用的參數，而雖然車尾多了一截相當優美的第三廂，但這並不無法消弭這具引擎成熟到足以讓人信任的扭矩推進力道，尤其我們在山區穿梭，除了比起 Limo 車型稍感明顯的車尾重心轉移，在 4 x 4 四輪傳動的驅使下，這輛性能旅行就會實現猶如軌道車般行路軌跡，較重的方向盤手感讓車輛整體操駕體感說不上靈活，但要論熱血可是完全不會讓人失望。
倘若把本車放到隔天的大鵬灣試駕體驗，整體感受亦是我認為現場三款車中表現最讓人印象深刻的。尤其在金卡納繞錐及小型賽道過彎體驗，這輛旅行車確實展現了先天性較低的重心優勢，且在以賽道這種較嚴苛的環境來說，高速過彎下的懸吊阻尼還是一定程度能夠撐起車身，進而協助車輛完成過彎，你很難想像這會實現在一輛軸距較長的旅行車身上。
談及旅行車，就不得不提及本車的空間優勢了，作為熱血好爸爸的優選，Combi 在沒有任何座椅傾倒的情況下，就有 640 公升的基礎容積，這比起市場上許多中型休旅車都還要優秀不少，扎實呼應筆者先前試駕 Limo 車型時所說的一句話：「家庭族群只有休旅車能選根本就是假議題！」
終於不是四環了
Škoda Enyaq iV Coupé RS 賽道淺嚐
一直以來，福斯集團旗下有引進電動車的品牌，主要都是以歸列豪華級距的 Audi 為主，而其餘三個品牌針對電氣化的對應策略則較少，這次，台灣分公司直接與原廠商借了 Enyaq iV Coupé RS 來到大鵬灣提供初步體驗，也直接印證了本車將會在明年導入國內販售，不過要特此說明，本次所駕駛的 Enyaq，並非是確認引進台灣的最終規格式樣，所以呼應這次的賽道體驗，我們還是會把重點放在賽道的駕駛心得與反饋上，初步了解集團旗下第一款採模組化製程而生的 MEB 平台到底實際駕駛感受為何！
雖說台灣分公司沒有針對試駕用車釋出任何資訊，但以原廠數據來看，Enyaq iV Coupé RS，係採前、後雙馬達架構的式樣車，上達 300 匹的馬力與 460 牛頓米的總合輸出，在賽道上的全力加速，坦白說並沒有像是 Tesla 那樣狂放不羈，而是明顯以內燃機性能車的特性為出發點，將電壓輸出的比例調配得宜，為的就是讓駕駛者能夠在最短時間內適應引擎到電機馬達的過渡期。
穿梭於賽道上的各處彎道的回饋反而是讓我個人印象最為深刻的地方，MEB 妥善的電池鋪排讓整體過彎重心轉移與Octavia Combi RS 有幾分神似，這也能讓我可以用較快、無需特別收斂的速度來攻克彎道，事實證明，筆者的過彎橋段測時成績兩者相差無幾，這遠比電動馬達如火箭砲般的加速還要來得有意義，足見 MEB 平台的功力確實不容小覷，值得提及的是，Enyaq 在彎道動態的尾部擺動也遠比想像中靈活許多，提供一定不確定性所附加的樂趣，或多或少讓人想起Škoda 在拉力賽是的榮光！不過，其實在進行第二、三趟的連續測試後，不難感受出本車先天性重量導致車頭或多或少會有支撐性稍嫌不夠的現象（賽道），這讓我反而相當期待明年 Škoda Taiwan 所導入的車型編成與架構到底為何，或許一般版本就會有不俗的操駕表現也說不定。
或許大家會覺得疑惑，同場不是還有一輛 Kodiaq RS 嗎？站在筆者的角度，其實我認為將一輛車身重心較高、且採長行程懸吊的七座 SUV 放到賽道上著實不公平。Kodiaq 作為一輛 5 + 2 大型休旅，本來就是要以既有的日常機能性為出發點來增添少許性能元素妝點，它的戰場絕對是在日常用途的都會、快速道路上，而非賽場，沒有過於硬派的操控，拿捏好與機能兩端的天秤比重，才是本車之所以會有魅力的真正原因。
歷經為期一天的體驗，場域除了日常會接觸到的都會、山區道路，這次居然連賽道都用上了，最讓人印象深刻的莫過於是Octavia Combi RS 的出色動態反饋，老實說，歸因於車尾多了整整一截重量，在試駕前或多或少會感到疑惑，但出色的四輪驅動分配比例卻近乎完美地消弭了尾部重量感，在賽道上開得又穩又快。至於 Enyaq iV Coupé RS 同樣讓我們感受的MEB 模組平台平衡調校的威力，沒有過於猛烈不適的加速，有的是電池妥善擺放後所體現出的低重心特性。
一如前文所述，Škoda 旗下的 RS 陣容，都是以「日常生活」為基準點進而延伸出的性能陣列，當一位喜歡開車的爸爸僅有一台車份的預算，卻又想要為移動生活多增添一些性能寫意，品牌旗下這幾款車都是能夠因應機能需求的不同，同時滿足爸爸內心熱血面向的佳作。至於台灣分公司明年會有什麼精彩的規劃，不得不說，相當讓人期待。