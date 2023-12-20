神級甜點草莓大福來了！法朋今12:00開搶 曾創一小時賣500顆紀錄
草莓季又來了！「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」最具代表性的神級甜點「日本草莓大福禮盒」即將於今（20）日中午12點正式開賣，每盒售價1680元，曾創下單日一小時內販售超過500顆的佳績，此次「日本草莓大福禮盒」內含6顆來自不同產地草莓製作，從日本的熊本、淡雪到水蜜桃草莓等通通都有。另外，京町山本屋也有多款草莓甜點上市，抹茶草苺蒙布朗、濃抹茶草莓奶酪等。
記者葉盛耀/綜合報導
擁有甜點界香奈兒美譽的的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」，其最具代表性的神級甜點「日本草莓大福禮盒」將正式開賣，每逢冬天草莓季必定大排長龍，皆是為了「草莓大福」，創下單日一小時內販售超過500顆的佳績，幾乎每周都能賣出兩、三千顆，更因上等的草莓量有限，無法大量製作，當初有一人限購3顆的規定。今年法朋將推出「日本草莓大福禮盒」，今（20）日中午12點正式開賣，每盒售價1680元，內含6顆來自不同產地草莓製作的大福，從日本的熊本、淡雪到水蜜桃草莓等通通都有。
不止如此，「法朋」烘焙主廚李依錫也在大福內餡中做不同的變化，如經典口味就以北海道乳酪蛋糕加上香草奶餡與手工草莓醬， 茉莉口味則是有茉莉花香緹與香草奶餡，最後加上自家熬製的橙醬做點綴；柚香檸檬口味以檸檬柚子醬，再添加日本柚子粉；而桂花紅豆口味就是傳統大福中常見的紅豆泥添加些許桂花蜜製成內餡。每顆大福都佐以整顆草莓，一口下去，甜而不膩，味道高雅細緻。「日本草莓大福禮盒」取貨時間為 1月8日-2月8日，保存方式為冷藏可兩天，建議當天吃完，最多隔天。
另外，滿滿日式風情老宅的「京町山本屋」，今年冬天也有很具和風的草莓甜點。即日起推出，像是「抹茶草苺蒙布朗」，以抹茶海綿蛋糕為底，淋上莓果醬、放上一整顆清新的草莓，再以濃厚的乳酪奶霜包裹草莓等，層次豐富。也有「濃抹茶草莓奶酪」，以濃郁綿密的濃抹茶卡士達、濃抹茶蜜、新鮮草莓、奶酪的搭配出滑順口感相互映襯。另還有「抹茶蕨餅生乳捲」「草莓紅豆糰子」等。