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慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人

▲慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人
▲慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】流感成病毒主流　慎防春節感染高峰期！

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流感流行高峰即將來臨！冬天氣候明顯降溫，全球陸續出現呼吸道感染潮，並以中國大陸近期的肺炎黴漿菌感染最引人矚目。不過醫師提醒，儘管台灣黴漿菌目前只有社區感染，但仍要留意流感正進入高峰期，尤其是跨年人擠人與農曆春節闔家團聚跟交通往返，亦成流感病毒散佈的溫床。建議一般民眾與三高慢性病族群主動施打流感疫苗增加保護力，即便不符合公費疫苗資格者也可自費接種，讓自己及免疫力較低的家人獲得保護。

流感變異速度不亞於新冠　高風險族群莫輕忽

台北市立聯合醫院整合醫學照護科‭醫師姜冠宇表示，「高燒、喉嚨痛、嚴重咳嗽與全身酸痛」為流感經典四大症狀，若感冒變得特別嚴重，別懷疑，很有可能就是A流！而其他呼吸道疾病中，有的症狀可能會發燒，但不一定完全符合四症狀。‬‬‬‬‬‬‬‬‬

「流感其實變異速度不亞於新冠變異株！」姜冠宇醫師說，流感具明顯季節性特徵，一般約於11月開始流感疫情就會緩慢上升，至隔年農曆春節前後達到高峰，3月後逐漸下降。‬近幾年因為新冠病毒的預防，打亂了流感的季節週期，讓流感的爆發難以預測。且根據臨床觀察，在所有呼吸道疾病裡面，流感是有辦法從小孩到年長者，甚至全年齡侵入上下呼吸道的一種感染症，嚴重恐變成肺炎，民眾仍需提高警覺。

重覆染流感　當心慢性疲勞症候群纏身

姜冠宇醫師提醒，流感對慢性病族群的威脅也不能低估！根據國健署109年調查發現，18歲以上國人高血壓盛行率達26%，40歲以上更高達38%，且20歲以上民眾有三成不知道自己有高血壓。年輕慢性病患若感染流感，除了提高重症機率外，病毒感染頻率太高也會出現長期後遺症，尤其是與疲勞、憂鬱及體力衰弱有關的「慢性疲勞症候群」，反而會對一般大眾或年輕慢性病族群造成最直接的健康及生活威脅。

慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人

姜冠宇醫師就公衛角度指出，流感常常四年就有一次大變異，如2015至2016年間，流感曾大流行到重症病人的葉克膜都不夠用，「明年可能又是一次大變異或流行年度，民眾更應警惕！」每年的流感疫苗都會按照世界衛生組織（WHO）的建議更新病毒株，目前市面上的的流感疫苗，皆符合食藥署查驗登記規定並取得許可證照，且今年的疫苗抗原選株皆有符合目前社區流行的毒株。

近年一項流感疫苗與心肌梗塞的研究，就證實接種流感疫苗可降低28%心血管事件風險、41‭%‬死亡率 。若本身有心血管疾病或糖尿病等年輕族群，流感疫苗也能保障感染時巨噬細胞不會減少；另外，感染流感所引發發炎反應，會增加血液的凝固程度、造成血管收縮，接種疫苗可減低這類風險、避免引發併發症。因此鼓勵民眾應提前在跨年、春節等疫情高峰來臨前，主動接種流感疫苗，達到最佳防護效果，來保護自己跟家人。‬‬‬‬‬‬



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60265

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