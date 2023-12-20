▲慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人

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流感變異速度不亞於新冠 高風險族群莫輕忽台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，「高燒、喉嚨痛、嚴重咳嗽與全身酸痛」為流感經典四大症狀，若感冒變得特別嚴重，別懷疑，很有可能就是A流！而其他呼吸道疾病中，有的症狀可能會發燒，但不一定完全符合四症狀。
「流感其實變異速度不亞於新冠變異株！」姜冠宇醫師說，流感具明顯季節性特徵，一般約於11月開始流感疫情就會緩慢上升，至隔年農曆春節前後達到高峰，3月後逐漸下降。近幾年因為新冠病毒的預防，打亂了流感的季節週期，讓流感的爆發難以預測。且根據臨床觀察，在所有呼吸道疾病裡面，流感是有辦法從小孩到年長者，甚至全年齡侵入上下呼吸道的一種感染症，嚴重恐變成肺炎，民眾仍需提高警覺。
重覆染流感 當心慢性疲勞症候群纏身姜冠宇醫師提醒，流感對慢性病族群的威脅也不能低估！根據國健署109年調查發現，18歲以上國人高血壓盛行率達26%，40歲以上更高達38%，且20歲以上民眾有三成不知道自己有高血壓。年輕慢性病患若感染流感，除了提高重症機率外，病毒感染頻率太高也會出現長期後遺症，尤其是與疲勞、憂鬱及體力衰弱有關的「慢性疲勞症候群」，反而會對一般大眾或年輕慢性病族群造成最直接的健康及生活威脅。
慎防流感週期大變異 接種疫苗保護自己跟家人姜冠宇醫師就公衛角度指出，流感常常四年就有一次大變異，如2015至2016年間，流感曾大流行到重症病人的葉克膜都不夠用，「明年可能又是一次大變異或流行年度，民眾更應警惕！」每年的流感疫苗都會按照世界衛生組織（WHO）的建議更新病毒株，目前市面上的的流感疫苗，皆符合食藥署查驗登記規定並取得許可證照，且今年的疫苗抗原選株皆有符合目前社區流行的毒株。
近年一項流感疫苗與心肌梗塞的研究，就證實接種流感疫苗可降低28%心血管事件風險、41%死亡率 。若本身有心血管疾病或糖尿病等年輕族群，流感疫苗也能保障感染時巨噬細胞不會減少；另外，感染流感所引發發炎反應，會增加血液的凝固程度、造成血管收縮，接種疫苗可減低這類風險、避免引發併發症。因此鼓勵民眾應提前在跨年、春節等疫情高峰來臨前，主動接種流感疫苗，達到最佳防護效果，來保護自己跟家人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60265
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