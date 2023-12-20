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復古派對免費參加！扮裝能抽福華萬元住宿券　故宮之夜12/23登場

▲台北福華飯店四十週年，攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」特別活動，即日起至2024年1月28日期間，民眾可免費參加扮裝活動，拍照打卡有機會獲得萬元住宿券與餐券。（圖／台北福華飯店提供）
▲台北福華飯店四十週年，攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」特別活動，即日起至2024年1月28日期間，民眾可免費參加扮裝活動，拍照打卡有機會獲得萬元住宿券與餐券。（圖／台北福華飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

堪稱台灣飯店傳奇的台北福華大飯店，自1984年創立，陪伴無數台北人與國際政商名流共度難忘時光，被譽為「台北最有故事的飯店」，時值邁向四十週年之際，攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」特別活動，即日起至2024年1月28日期間，邀請全台北人穿上時髦有型的80年代裝扮，穿梭在館內多達七處的獨家復古空間，打卡完成任務可抽餐券、福袋與住宿券，欲參加者直接至飯店四樓美容院入口報名，免報名費。另外，臺北市政府觀光傳播局也與國立故宮博物院攜手，將再創故宮夜間新玩法，「2023今夜嗨翻故宮！」將於12月23日晚上再度登場。

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身為台灣最具指標性的五星飯店，台北福華飯店從高雅內斂的紅磚牆外觀到從館內沈穩溫潤的紅木傢具、古董擺飾和世界名畫，處處可見福華讀到的文化底蘊，也在時代更迭中留下歲月的美好痕跡。為讓不同世代的台北人都能近距離一睹這座歷史悠久、媲美博物館殿堂的建築之美，台北福華特別推出福華1984（THE GREAT HOWARD）」期間限定活動，以美容院為活動據點，歡迎不同世代的台北人造訪，穿上80年代的時髦裝扮、循線找出福華館內最具經典韻味的指定打卡點，只要集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。

▲參加民眾可穿上80年代的時髦裝扮，循線找出福華飯店指定打卡點，集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。（圖／台北福華飯店提供）
▲參加民眾可穿上80年代的時髦裝扮，循線找出福華飯店指定打卡點，集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。（圖／台北福華飯店提供）
本次活動指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無疑的隱藏版拍照區；集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件。
 

▲台北福華飯店裡有多個場景，像是一間間像密室的電話亭，也堪稱是福華飯店中另一處「時代的眼淚」。（圖／台北福華飯店提供）
▲台北福華飯店裡有多個場景，像是一間間像密室的電話亭，也堪稱是福華飯店中另一處「時代的眼淚」。（圖／台北福華飯店提供）
「福華1984（THE GREAT HOWARD）」活動期間自12月20日至2024年1月28日止，每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券（價值1,050元）、彩虹座下午茶餐券（價值950元）、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。另有社群加碼週週抽，打卡上傳貼文至FB或IG貼文並標記 #福華40 及 #HOWARD40，即有機會獲得台北福華高級雙人房一泊一食住宿券（價值10,000元）。

另外，臺北市政府觀光傳播局也與國立故宮博物院攜手，將再創故宮夜間新玩法，12月23日晚上推出「2023今夜嗨翻故宮！」限定活動，邀請大家把握機會搶購最後入場名額，憑票還能免費兌換限量推出的「漢宮春曉鑰匙圈」。

▲臺北市政府觀光傳播局也與國立故宮博物院攜手，將再創故宮夜間新玩法，12月23日晚上推出「2023今夜嗨翻故宮！」限定活動，可於現場租借漢服和簡單妝髮服務。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）
▲臺北市政府觀光傳播局也與國立故宮博物院攜手，將再創故宮夜間新玩法，12月23日晚上推出「2023今夜嗨翻故宮！」限定活動，可於現場租借漢服和簡單妝髮服務。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）
今(2023)年是第二度舉辦「故宮之夜」，觀傳局表示，活動一推出，即在社群引發討論，爸爸媽媽已迫不及待把小朋友裝扮成小格格、小阿哥，進宮觀賞古代皇家珍藏；許多漢服社團更推出「故宮之夜活動方案」，規劃古風妝髮、漢服租借等服務，帶動另一股漢服潮流風尚。 

▲小朋友也可裝扮成小阿哥、小格格。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）
▲小朋友也可裝扮成小阿哥、小格格。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）
活動現場提供漢服租借和簡單妝髮服務，而除了古裝或漢服，也歡迎東方、西方、各朝各代不同裝扮的民眾一起同樂，盼藉由「故宮之夜」扮裝開趴活動，邀請大家走入故宮，感受故宮文物的博大精深與美麗風采。  

觀傳局介紹，「2023今夜嗨翻故宮！」活動結合故宮正展出的國寶名作〈明仇英畫─漢宮春曉圖〉，規劃許多漢宮生活的拍照打卡牆，「整個故宮都是你的復古時尚伸展台」，當晚也特別邀請「復興美工人像速寫隊」進駐，重現畫師毛延壽為王昭君寫像的著名場景，專業的速寫隊員卯足全力，為參與民眾畫出最美、最帥的那一面；「漢風主題」的拍貼機，也呈現「只有美肌，沒有心機」，怎麼拍怎麼好看！ 活動票券即將全數售罄，想要參加的民眾，可得把握最後購買機會，到「北北基好好玩卡官網」及「Klook」下訂。

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