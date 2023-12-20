復古派對免費參加！扮裝能抽福華萬元住宿券　故宮之夜12/23登場

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本次活動指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無疑的隱藏版拍照區；集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件。
「福華1984（THE GREAT HOWARD）」活動期間自12月20日至2024年1月28日止，每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券（價值1,050元）、彩虹座下午茶餐券（價值950元）、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。另有社群加碼週週抽，打卡上傳貼文至FB或IG貼文並標記 #福華40 及 #HOWARD40，即有機會獲得台北福華高級雙人房一泊一食住宿券（價值10,000元）。
另外，臺北市政府觀光傳播局也與國立故宮博物院攜手，將再創故宮夜間新玩法，12月23日晚上推出「2023今夜嗨翻故宮！」限定活動，邀請大家把握機會搶購最後入場名額，憑票還能免費兌換限量推出的「漢宮春曉鑰匙圈」。
今(2023)年是第二度舉辦「故宮之夜」，觀傳局表示，活動一推出，即在社群引發討論，爸爸媽媽已迫不及待把小朋友裝扮成小格格、小阿哥，進宮觀賞古代皇家珍藏；許多漢服社團更推出「故宮之夜活動方案」，規劃古風妝髮、漢服租借等服務，帶動另一股漢服潮流風尚。
活動現場提供漢服租借和簡單妝髮服務，而除了古裝或漢服，也歡迎東方、西方、各朝各代不同裝扮的民眾一起同樂，盼藉由「故宮之夜」扮裝開趴活動，邀請大家走入故宮，感受故宮文物的博大精深與美麗風采。
觀傳局介紹，「2023今夜嗨翻故宮！」活動結合故宮正展出的國寶名作〈明仇英畫─漢宮春曉圖〉，規劃許多漢宮生活的拍照打卡牆，「整個故宮都是你的復古時尚伸展台」，當晚也特別邀請「復興美工人像速寫隊」進駐，重現畫師毛延壽為王昭君寫像的著名場景，專業的速寫隊員卯足全力，為參與民眾畫出最美、最帥的那一面；「漢風主題」的拍貼機，也呈現「只有美肌，沒有心機」，怎麼拍怎麼好看！ 活動票券即將全數售罄，想要參加的民眾，可得把握最後購買機會，到「北北基好好玩卡官網」及「Klook」下訂。