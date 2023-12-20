目標福斯與雷諾，蔚來2024年將推Firefly新品牌搶攻歐洲入門電動車市場
車廠現正積極搶攻入門電動車市場，其中Volkswagen計畫推出Polo及電動車，Renault則在日前釋出5 E-Tech照片，並預告將在明年2月發表，而極欲開闊歐洲市場的中國品牌，近日蔚來表示將以新品牌Firefly在2024年進軍歐洲入門電動車市場。
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隨著電動車接受度愈來愈高，因此現在車廠都想進一步擴大規模，其中入門市場就是策略之一，針對該級距先前Volkswagen有展出ID.2all概念車，屆時量產就是Polo級距的電動車，日前也表示2026年還會推出低於2萬歐元更入門的車型，另外Renault也同樣於先前帶來5 E-Tech照片，並預告該車將會在2024年2月發表，不僅如此先前還帶來Twingo原型車，同樣也預告2026年推出。
除了歐洲傳統車廠，近年中國品牌電動車快速成長，除中國市場外更是積極往歐洲發展，其中蔚來針對入門電動市場推出Firefly平價品牌，近日則表示除Firefly還有Alps新品牌會在2024年推出針對歐洲市場開發與具備800V的入門電動車，而除了歐洲蔚來也計畫要將市場拓展至英國。