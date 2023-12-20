▲不乖乖點藥難逃失明風險？醫師詳解青光眼藥水治療

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青光眼≠失明！比照三高穩控和平共存！
青光眼不一定就得面臨失明！若能早期發現並規律用藥，有高機率可避開失明危機。臺中榮民總醫院眼科部王俊元醫師指出，若能將眼壓穩定控制在18毫米汞柱以下或降低20%到30%眼內壓。嚴重者，希望可以降到更低，達15毫米汞柱以下，才有機會延緩視野持續惡化。
穩定用藥之外，也要記得定期回診追蹤，醫師每三個月會請患者回診追蹤眼壓、視神經；每半年則會安排視野檢查及光學斷層OCT檢查，確認藥物治療是否能將視神經維持穩定不惡化。
降眼壓「這物」不可少！醫詳解不同青光眼藥水
目前青光眼藥水治療作用機轉可分為兩類，一是希望前房水分泌減少；二是希望排出增加，當產生及排出達到穩定狀態時，就可以穩定控制眼壓。在幫患者評估選擇何種藥水治療時，需考量三種要素，不僅要能有效控制眼壓，還要點藥次數少，副作用低，才能讓患者乖乖點藥。
王俊元醫師比喻，青光眼治療就像一門藝術，必須因應不同患者的狀況，還得滿足三大要素，通常需要一段時間調整以便找出最合適的劑量與藥量，提醒患者務必定期追蹤和醫師好好配合。
常壓型青光眼請注意⋯⋯ 藥水治療也能達到保護效果
值得留意的是，常壓型青光眼患者因為眼壓正常，也需要持續點藥水控制嗎？雖然目前藥水治療都是以降眼壓為主，但除了降眼壓，同時也可以促進視神經的血液循環，達到保護作用。因此，仍鼓勵常壓型青光眼患者應遵從醫囑持續點藥。
無法規律點藥可能的原因？三大關鍵你中了嗎？
雖然已經瞭解青光眼是需要穩定控制的疾病，但仍有部分患者因某些因素而無法規律點藥。王俊元醫師分享，從自己的臨床經驗可以歸納出三個原因，第一，患者可能對疾病認知不足，輕忽青光眼帶來的威脅，覺得有點跟沒有點，短時間內好像沒有太大的差別。但其實青光眼是會慢慢侵蝕視神經，雖然一兩天沒點感覺不出來，但一兩年沒有點藥，就會發現視力明顯下降。第二，因為藥物的副作用關係，無論是瓶裝防腐劑或是對藥物本身過敏，都會影響患者持續點藥的意願。第三，醫師開立的藥物種類過多，曾有統計顯示，開立一種藥水又能乖乖點的患者，只佔一半；若增加到兩種藥水，只剩下不到三分之一能持續點藥。
不過這三大原因其實都有解決辦法。若是因為藥物種類太多，現在有複方青光眼藥水，能減少用藥次數和瓶數，接觸防腐劑的機會也減少；若是因為藥物副作用，則能考慮調整使用其他藥水，或是使用不含防腐劑的單支裝藥水，同樣能眼壓控制在良好範圍。
另外，對於已使用2到3種以上藥水仍控制不佳或無法忍受藥水帶來的副作用者，建議可與醫師討論其他治療方式，近年有新型的雷射、微創手術，或是傳統手術，都能有效控制青光眼。
30歲就進展成嚴重青光眼 他後悔診斷時沒有好好點藥
王俊元醫師分享先前收治的一名30多歲男性，在診斷青光眼時，因為還算早期，視力沒有明顯變化，認為藥水有點跟沒點沒有區別，因此忽略了持續點藥和追蹤重要性。過了五年後，再次回到門診，視野已進展到嚴重的缺損程度，他也後悔當初沒有重視青光眼帶來的威脅。因此，早期發現、積極治療，對於青光眼來說相當重要。
護眼跟著做 青光眼不怕失明
為避免青光眼造成視野傷害，王俊元醫師想呼籲民眾，35歲開始應每年定期做眼睛檢查；如果有家族史，建議提早到18歲開始例行檢查，一定要早期發現、早期治療。規律用藥時有遇到任何不適，也應與醫師討論，是否調整用藥。配合醫囑定期回診，做好自己的視力守門員，拒絕失明風險。
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