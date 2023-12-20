▲「行走的肺炎」黴漿菌侵襲！　醫急勸「日常這樣做」自我保護

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三至五歲幼兒易感染 咳痰呈黃色臺北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒表示，黴漿菌主要在幼兒族群中傳播，近距離談話、咳嗽、打噴嚏容易感染，高峰年齡大約在三到五歲，在青少年中也不算少見，是一種全年齡層都可能感染的疾病。黴漿菌感染臨床特徵與一般細菌性肺炎不同，被稱為非典型肺炎，即使X光感覺嚴重，有些患者仍能行動自如，也被形容為「行走的肺炎」，這使得預防傳染變得困難。因此基本的防護措施如戴口罩、勤洗手和使用酒精消毒仍然很重要。
此外，黴漿菌可以是厲害的乾咳，如果到有痰的話通常呈現黃色，與大多數病毒不同。對於有咳嗽症狀的患者，特別要注意痰的顏色，如果有呼吸道疾病，建議待在家休息，減少傳染風險。
目前無疫苗 仰賴自身免疫力與抗生素治療臨床上，黴漿菌治療藥物包括第一線藥物巨環類抗生素（如紅黴素）和第二線藥物四環黴素或氟喹諾酮（Fluoroquinolone），皆為抗生素。對於幼兒及孩童，用藥上需要更謹慎考慮，因為部分藥物可能帶來有關牙齒染色、軟骨發育、肌肉骨骼的副作用影響。若治療三天後效果不佳，可進一步檢測是否存在對第一線抗生素的抗藥性。
吳宗儒指出，治療效果因免疫力而異，有些人休息和多喝水即可自行康復，也有一些病例需要使用到抗生素。對於黴漿菌，目前尚無相應疫苗，而在抗生素的濫用及使用頻繁下，造成抗藥性黴漿菌比例增加。臺灣在疫情前流行的黴漿菌已有一定程度的抗藥性，疫情期間因防護措施，感染的病例數下降。疫情結束後，黴漿菌再度流行，部份病例對紅黴素的有效性仍存在，但有些病例已產生抗藥性，影響治療效果。
老年人免疫力低下 建議戴口罩降低感染風險吳宗儒提醒，雖然幼兒至年輕成年人中罹患黴漿菌的比例較高，但老年人因免疫力下降和共病情況多，重症率和死亡率相對較高。黴漿菌感染雖然在成人中表現較輕微，甚至與感冒相似，但仍有傳染給他人、造成嚴重疾病的可能。
黴漿菌是很厲害的魔術師，身體很多地方都可能有症狀，有些是黴漿菌本身的感染、有些是後續免疫反應造成的病變。少數人會因黴漿菌感染引發全身性疾病，包括自體免疫反應和腦炎等嚴重症狀，因此建議有流行及傳染風險時仍須戴口罩，以減少傳播及感染風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60282
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