全家霜淇淋有對手！這家「2023銷量冠軍」賣破92座101：一支20元

「行走的肺炎」黴漿菌侵襲！　醫急勸「日常這樣做」自我保護

▲「行走的肺炎」黴漿菌侵襲！　醫急勸「日常這樣做」自我保護
▲「行走的肺炎」黴漿菌侵襲！　醫急勸「日常這樣做」自我保護

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】近期好發的黴漿菌肺炎感染，是一種呼吸道傳染病，由名為肺炎黴漿菌的病原體引起，主要透過飛沫傳播，與新冠病毒相似。跟一般肺炎不同的是，許多病人即使發燒仍然保有活動力，因此常延誤治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

三至五歲幼兒易感染　咳痰呈黃色

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒表示，黴漿菌主要在幼兒族群中傳播，近距離談話、咳嗽、打噴嚏容易感染，高峰年齡大約在三到五歲，在青少年中也不算少見，是一種全年齡層都可能感染的疾病。黴漿菌感染臨床特徵與一般細菌性肺炎不同，被稱為非典型肺炎，即使X光感覺嚴重，有些患者仍能行動自如，也被形容為「行走的肺炎」，這使得預防傳染變得困難。因此基本的防護措施如戴口罩、勤洗手和使用酒精消毒仍然很重要。

此外，黴漿菌可以是厲害的乾咳，如果到有痰的話通常呈現黃色，與大多數病毒不同。對於有咳嗽症狀的患者，特別要注意痰的顏色，如果有呼吸道疾病，建議待在家休息，減少傳染風險。

目前無疫苗　仰賴自身免疫力與抗生素治療

臨床上，黴漿菌治療藥物包括第一線藥物巨環類抗生素（如紅黴素）和第二線藥物四環黴素或氟喹諾酮（Fluoroquinolone），皆為抗生素。對於幼兒及孩童，用藥上需要更謹慎考慮，因為部分藥物可能帶來有關牙齒染色、軟骨發育、肌肉骨骼的副作用影響。若治療三天後效果不佳，可進一步檢測是否存在對第一線抗生素的抗藥性。

吳宗儒指出，治療效果因免疫力而異，有些人休息和多喝水即可自行康復，也有一些病例需要使用到抗生素。對於黴漿菌，目前尚無相應疫苗，而在抗生素的濫用及使用頻繁下，造成抗藥性黴漿菌比例增加。臺灣在疫情前流行的黴漿菌已有一定程度的抗藥性，疫情期間因防護措施，感染的病例數下降。疫情結束後，黴漿菌再度流行，部份病例對紅黴素的有效性仍存在，但有些病例已產生抗藥性，影響治療效果。

老年人免疫力低下　建議戴口罩降低感染風險

吳宗儒提醒，雖然幼兒至年輕成年人中罹患黴漿菌的比例較高，但老年人因免疫力下降和共病情況多，重症率和死亡率相對較高。黴漿菌感染雖然在成人中表現較輕微，甚至與感冒相似，但仍有傳染給他人、造成嚴重疾病的可能。

黴漿菌是很厲害的魔術師，身體很多地方都可能有症狀，有些是黴漿菌本身的感染、有些是後續免疫反應造成的病變。少數人會因黴漿菌感染引發全身性疾病，包括自體免疫反應和腦炎等嚴重症狀，因此建議有流行及傳染風險時仍須戴口罩，以減少傳播及感染風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60282

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

不乖乖點藥難逃失明風險？醫師詳解青光眼藥水治療

【12月專輯】喝到斷片頭好痛……　外國專家傳授4招預防宿醉

慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人

肺癌成為新癌王！大多無明顯症狀　醫籲「做這1事」及早發現

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞