▲「亞洲腎臟殺手」IgA腎病　病友打COVID-19疫苗會傷腎嗎？最新研究曝！

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IgA腎病變東亞盛行率高 日本接種新冠疫苗比例低IgA腎病變是全世界最常見的腎絲球病變，東亞的盛行率是全球最高，號稱「亞洲腎臟殺手」，其中台灣更是熱區中的熱區。蔡尚峰醫師於今年7－9月前往日本進修IgA腎病變，他發現日本全國接受疫苗比率偏低，而IgA腎病變患者接種率則又更低了。
在進修期間，蔡尚峰醫師也與腎臟科醫師討論發現，日本有零星個案接種COVID-19疫苗造成IgA腎病變惡化的情形，但關於此族群施打COVID-19疫苗的功效與安全性卻一直沒有大型資料佐證。因此，蔡尚峰醫師利用台中榮總加入的跨國國際資料庫平台，利用全世界的 IgA 腎病變病患進行研究分析。
研究證實接種疫苗有好處 腎功能僅第1個月略差在這項跨國資料分析研究中，醫師發現比起沒有施打COVID-19疫苗的IgA腎病變患者，有施打COVID-19疫苗者感染風險下降95%，而且可以減少感染後併發症風險，包括嚴重肺併發症、呼吸衰竭、敗血症等，住院率也下降43%，死亡率則下降40%風險。
此外，研究也發現，雖然在施打COVID-19疫苗後的第一個月，腎功能（腎絲球過濾率）的確會比起未施打者差一些，但這樣子的差異，在9個月之後的追蹤，就未看見差異性。
蔡尚峰醫師表示，這在不同的性別與年齡族群，都能看到一致性的結果，而且在Omicron爆發前後，也都是一致性的結果，疫苗可以有效預防COVID-19的感染與減少重症，但是打完之後需要定期追蹤腎功能，此研究對於IgA腎病變是否施打COVID-19疫苗，給了全世界第一個重要的證據。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60248
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