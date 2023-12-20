全家霜淇淋有對手！這家「2023銷量冠軍」賣破92座101：一支20元

「亞洲腎臟殺手」IgA腎病　病友打COVID-19疫苗會傷腎嗎？最新研究曝！

▲「亞洲腎臟殺手」IgA腎病　病友打COVID-19疫苗會傷腎嗎？最新研究曝！
▲「亞洲腎臟殺手」IgA腎病　病友打COVID-19疫苗會傷腎嗎？最新研究曝！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】若要減少COVID-19感染重症、死亡風險，接種疫苗是最好的方法。然而是否接種疫苗對於「IgA腎病變」病友來說卻是一大難題，不少患者會相當猶豫，就連醫師也都存有疑慮，不知道是否會對已經不好的腎功能造成傷害？在使用免疫抑制藥物治療的IgA腎病變病人，免疫功能缺失下，是否足以產生保護性的抗體？

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰、腎臟科主任陳呈旭、內科部主任吳明儒展開研究發現，接種COVID-19疫苗確實可以減少感染、重症的機會，不過打完疫苗後，需要定期追蹤腎功能。研究也已在今（2023）年11月發表於世界頂尖醫學期刋《The Lancet (刺胳針)》的子期刊《eClinicalMedicine》上。

IgA腎病變東亞盛行率高　日本接種新冠疫苗比例低

IgA腎病變是全世界最常見的腎絲球病變，東亞的盛行率是全球最高，號稱「亞洲腎臟殺手」，其中台灣更是熱區中的熱區。蔡尚峰醫師於今年7－9月前往日本進修IgA腎病變，他發現日本全國接受疫苗比率偏低，而IgA腎病變患者接種率則又更低了。

在進修期間，蔡尚峰醫師也與腎臟科醫師討論發現，日本有零星個案接種COVID-19疫苗造成IgA腎病變惡化的情形，但關於此族群施打COVID-19疫苗的功效與安全性卻一直沒有大型資料佐證。因此，蔡尚峰醫師利用台中榮總加入的跨國國際資料庫平台，利用全世界的 IgA 腎病變病患進行研究分析。

研究證實接種疫苗有好處　腎功能僅第1個月略差

在這項跨國資料分析研究中，醫師發現比起沒有施打COVID-19疫苗的IgA腎病變患者，有施打COVID-19疫苗者感染風險下降95%，而且可以減少感染後併發症風險，包括嚴重肺併發症、呼吸衰竭、敗血症等，住院率也下降43%，死亡率則下降40%風險。

此外，研究也發現，雖然在施打COVID-19疫苗後的第一個月，腎功能（腎絲球過濾率）的確會比起未施打者差一些，但這樣子的差異，在9個月之後的追蹤，就未看見差異性。

蔡尚峰醫師表示，這在不同的性別與年齡族群，都能看到一致性的結果，而且在Omicron爆發前後，也都是一致性的結果，疫苗可以有效預防COVID-19的感染與減少重症，但是打完之後需要定期追蹤腎功能，此研究對於IgA腎病變是否施打COVID-19疫苗，給了全世界第一個重要的證據。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60248

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「行走的肺炎」黴漿菌侵襲！　醫急勸「日常這樣做」自我保護

不乖乖點藥難逃失明風險？醫師詳解青光眼藥水治療

【12月專輯】喝到斷片頭好痛……　外國專家傳授4招預防宿醉

慎防流感週期大變異　接種疫苗保護自己跟家人

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞