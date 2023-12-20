▲ 【試駕】一頁史詩的誕生 — Jaguar F-Type R 75 Convertible

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同屬奢侈品範疇的高端車廠當然也有「Old Money」指標，最具代表性的自非Jaguar莫屬，畢竟這間來自英格蘭的老牌豪華車廠，本身即具備與皇室及貴族關係深厚的「Old Money」意象，而放眼旗下各車款，其中又以F-Type R 75 Convertible最是符合如此思潮，Roadster外加V8機械增壓，無論從何面向看，都洋溢濃濃老派豪奢圖騰。
Roadster
確保F-Type R 75 Convertible於我心目中奠定「Old Money」地位的， Roadster架構絕對說一不二，不管什麼車，只要雙座敞蓬加上跑格設定，首先就能與所謂「實用」、「機能」或「便利」之類的字眼撇清關係，凡夫俗子或許因而絕緣，但對老錢風奉行者來說卻反而有了趨之若鶩的可能，事實上，無論更低的車重與重心，或是更緊緻的軸距與尺碼，不僅讓Roadster因而更快更有趣，同時看來也更優雅更帥氣，特別是在F-Type R 75 Convertible上頭，不僅F-Type Convertible既有的流麗和諧輪廓依舊，更於R-Dynamic基礎上加添專屬黑化套件與飾徽，在降低視覺彩度的同時，反倒凸顯這款終極版本F-Type的矯矯不群。
也因Roadster架構使然，令F-Type R 75 Convertible的兩張座椅得以單純作為這套令人肅然起敬速度機器的專責場域，其中幾乎全覆上細膩皮質的座艙當然無負這個傳統豪牌名聲，而動感卻也舒適的完美坐感，以及不特別強調但十足就手的駕駛者導向介面，則提供無論賽道狂奔或Grand Touring壯遊時全無負擔的玩樂情趣，至於像是12.3吋數位儀錶、10吋中央觸控螢幕以及其他舒適性電子配備雖應有盡有，但其實根本不是擁有者該關注的重點，理由其一Roadster本即不該以此為志；理由其二這種流於表象的炫耀方式絕難成為「Old Money」條件，要眼花撩亂？出去右轉那是Tesla負責的職務範圍。
V8 Supercharger
而構成「Old Money」的另個條件，於F-Type R 75 Convertible當然出現在車頭那具猶如萬馬奔騰的V型八缸機械增壓動力心臟上，拆開看，在這環保節能年代，V8引擎猶如6500萬年前白堊紀的獸腳目大爬蟲般魅力十足卻盛極而衰，還不打緊，Jaguar還為其擺放整套機械增壓讓汽油噴得更多更快，這下可好，575ps與71.4kg-m輸出簡直暴力也罷，3.7秒靜止破百外加300km/h的極速表現更像給坐帆船的氣候女孩下馬威，於是這車註定成為衛道人士的眼中釘，但卻也必定吸走基本教義車迷的喜悲，而這每一位專求極致內燃機動力的發燒級玩家，又有誰不屬「Old Money」意有所指的對象？
從此而來，我們沾了光也能輕易的將F-Type R 75 Convertible開得飛快，但此快非彼快，這絕不是電動車那種莫名其妙而頭皮發麻的瘋狂，好似電門踏板只有0與1兩種選擇那般，這輛絕美臻品繼續以一種不慍不火而厚積薄發的方式，有禮貌的只負責一開始的那短短階段，如果油門再踩深，便有必要讓你知道值得尊敬的部分何在，好處是你無須時時招搖過市，那不該是品味人士城裡悠遊的方式，但情境必要你隨時都能召喚巨獸狂奔，自此才能完整領略英倫造車工藝的美妙。
說起英國車美妙，我們是不是還沒提F-Type R 75 Convertible每次在彎裡所製造的高潮？從Aston Martin到McLaren，甚至只需小小Mini Hatch，每一輛英國車彷彿都專為駕馭樂趣而生，且以一種不刻意但其實很故意的方式朝德國車叫囂：「跑車有很難做嗎？一定要搞得硬梆梆沈甸甸才快得起來嗎？」F-Type R 75 Convertible當然輕鬆寫意一如同鄉，儘管動力巨大聲勢驚人，平常順開依舊輕盈流暢，沒有一堆衝擊震動啥的不優雅傳入艙中，保有頂級車款的舒適與自若，但若車速漸快，這車反倒越快越「束結」 — 按教育部台語辭典解釋即小巧玲瓏不虛大且結實大方之意，也就是說F-Type R 75 Convertible好似會隨時速縮小般，開越快越覺精準且俐落，連同將前後動力配比處理得漂亮的四驅系統相助，循跡性、指向性連同彎中側傾都被控制在最理想的狀態下，當然讓你更有信心攻克下一個彎角。
見證一頁史詩
關上許久不見朝前開啟的蚌殼式引擎蓋，回到溫潤皮革包覆的舒適駕駛座，一指開啟電動軟頂令陽光隨性灑落，而後放慢節奏靜靜享受微風吹拂的自若，你彷彿開始得以觸摸「Old Money」所象徵的美好一隅，只是很遺憾，這樣一款游刃有餘也讓人雅興別具的F-Type R 75 Convertible，或許終將隨著電動化浪潮緩緩走入歷史洪流，不僅針對大排量V8引擎，甚至就連強調自由的Roadster亦然，所幸我們仍在這個初冬，見證了一頁史詩的誕生，且註定長流車迷心中。