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老翁嚴重三尖瓣膜閉鎖不全「心衰竭」　臺大醫進新醫材成功救命

▲老翁嚴重三尖瓣膜閉鎖不全「心衰竭」　臺大醫進新醫材成功救命
▲老翁嚴重三尖瓣膜閉鎖不全「心衰竭」　臺大醫進新醫材成功救命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】82歲男性病患周先生，由於嚴重三尖瓣膜閉鎖不全合併右心衰竭，在保守的藥物治療下心衰竭症狀加劇，因高齡病人且拒絕接受傳統開心手術治療，經過臺大醫院心血管中心醫療團隊的評估，排除其他可能治療選項，決定引進TricValve系統。

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治療嚴重三尖瓣閉鎖不全　成功申請TricValve系統　

在臺大醫院人體研究倫理委員會的專家審核同意後，向食品藥物管理署申請專案進口，於2023年11月4日成功地利用TricValve系統執行異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術。病患周先生於術後心衰竭症狀大幅改善，精神和食慾比起手術前都有明顯的進步。

傳統開心手術風險高　微創瓣膜治療新福音

傳統開心手術目前雖然是標準治療，但許多病患由於年老或罹患許多疾病，手術風險相對較高，常是臨床治療的一大難題及瓶頸。近年來以心導管為基礎的微創瓣膜治療技術日新月異，目前新的觀念及醫材正從主動脈瓣膜的治療，逐漸擴及其他的心臟瓣膜。「異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術」是透過心導管將兩個支架瓣膜分別置放於上腔靜脈和下腔靜脈，瓣膜材質為牛的心包膜組織，縫製於鎳鈦合金的支架內，讓因三尖瓣缺損而逆流的血液不會外溢至上下腔靜脈，藉此治療因嚴重三尖瓣閉鎖不全而導致的心臟衰竭。

異位性上下腔靜脈支架瓣膜置放術　傷口小、時間短、成功率高

來自歐洲的研究顯示，這種先進的治療不僅承繼了許多心導管瓣膜治療技術的優點，其中包括傷口小(僅在一側的鼠蹊部約1公分大小)、不須體外循環輔助、手術時間短(約2小時)及高成功率(94%)，同時亦證實可以有效改善病患的心臟衰竭症狀。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60256

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