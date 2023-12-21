▲ 【車勢星聞】《綜藝3國智》主持群回歸！新節目《全員請上車》耗時700小時打造專屬校車

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《全員請上車》節目製作人表示：「工作人員投入了大量的心血，從概念到實踐，這輛校車不僅僅是一輛交通工具，更是我們對節目的熱情注入的象徵。」，未來主持群與節目來賓、全體工作人員，將一起乘坐校車到台灣各地進行節目錄製，充分展現帶給觀眾更多歡樂和驚喜的誠意。而王少偉一見到老戰友們就表示：「真的是感動到掉眼淚。」，保持正向態度錄製新節目的他希望繼續製造更多歡樂給大家；而花花則透露除了很期待之外，為了補充體力前一晚還吃了鹹酥雞，同時也為克服懼高症做了集訓，令人相當期待日後表現；鯰魚則對節目能重新出發感到非常難得，更是喊話金鐘評審：「請評審相信我們，我們會做出一個非常優質的節目給大家！」，希望能一圓走上星光紅毯的夢想。相較其他主持群的期待，大元則是表示：「說實在話，我覺得比較多的是緊張，因為我知道節目後面有很多挑戰，都是我平常不敢做的項目。」，但她也透露新加入的成員都是自己熟悉的，期待之後可以擦出新的火花。一向以破壞道具著稱的哈孝遠興奮表示：「我們這一群瘋狂的人又可以重新聚在一起，很開心回到這個大家庭。」，也期待製作單位會端出更有趣、更有創意的關卡給大家，談到新加入的成員，哈孝遠除了期待有不同的化學反應之外，更是不懷好意的偷笑：「很期待他們被我們逼瘋，理智線斷掉的那一天。」。