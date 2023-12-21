▲孩子出現中樞性早熟恐不利身心！專家教你「登大人」沒煩惱

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性早熟是好還是壞？超過這些標準恐成健康疑慮
愛群診所楊晨院長表示，隨著現代環境荷爾蒙威脅增加，包含塑化劑、速食等，分布於生活周遭，對孩子的成長來說，相當不友善，也就造成性早熟的風險。
目前對於性早熟的定義，女生是在8歲以前出現性徵發育；男生則是9歲以前出現性徵發育。不過對於男生來說，因為睪丸發育不容易察覺，通常會利用學校的成績單，觀察每個學期的身高變化，若是在一個學期（即六個月）內發現成長超過4到6公分，就需要懷疑是否有性早熟，進而觀察其睪丸是否有發育以進一步確認。
除了是否有青春期變化，還得視骨齡的超前程度，是否會影響往後的身高。一般來說，女生的骨齡平均能成長到14歲，男性的則是16歲，一旦發現骨齡大於年齡2年，即需進一步抽血檢查，確認是否為中樞性早熟，若性荷爾蒙檢查數值大於10，就可被稱為中樞性早熟。
由於提前「登大人」，不僅會讓身高產生變化，連心智年齡也會比同儕間還要早熟，「甚至講話開始有大人的語氣」。而性徵發育，也會讓孩童容易遮遮掩掩，特別是女孩就會想駝背，進而影響脊椎發展。
然而，現代人普遍營養過剩，家長很難聯想到孩子會有長不高的問題，楊晨院長分享，有的家長甚至覺得「哇！我的孩子才國小四年級，就長到150公分，將來一定會比我高！」「等到發現孩子不再發育時，才驚覺忽略了性早熟對骨齡帶來的影響，導致身高不足。」
發現第二性徵已經太晚？身高變化才是重點！
因此提醒家長，務必要釐清性早熟的定義，尤其女生正常是10歲開始有乳房發育，約發育完成的2年後，才會有初經。如果提早發生，可能會讓骨齡提早關閉，導致長不高的風險。楊晨院長說，骨齡最大的天敵就是女性荷爾蒙，初經愈早報到，就愈容易傷害骨齡。不過，來初經就會長不高嗎？其實也不盡然，還是得看對骨齡的影響有多大，「只要水分、運動、營養足夠，讓荷爾蒙不容易滯留在體內，或許骨齡就不會那麼早關閉。」
楊晨院長再次呼籲，對男生來說，最重要的就是身高變化，當其他性徵變化出現時，可能已經來不及，一定要看每個學期成長的公分數，才有機會及早揪出性早熟的威脅。
生活四部曲來助攻！專家詳解性早熟治療
大部分的性早熟有機會透過生活習慣來改善，早睡早起、多喝水、多運動，少吃油炸甜食等，有機會讓性早熟不那麼快找上，不過經過醫師評估改善後，仍無法好轉，就可能需要使用藥物治療。而有些小朋友是因為有腦瘤或其他疾病因素，導致性早熟提前被啟動，需要接受手術治療；但大部分的小朋友屬於中樞性早熟，可以透過生活四部曲「水分、運動、跳繩、早睡」改善，再加上適當的治療，讓荷爾蒙獲得控制。楊晨院長提醒，倘若生活無法有效調整，即使治療也是事倍功半，當生活能夠獲得改善，「才能真正賺得健康。」
目前治療選項是以針劑為主，有點像模擬月經週期，約28天施打一次，身體就會認為分泌的荷爾蒙已經足夠，達到抑制效果。但對於很多孩子來說，每個月施打，無論是生理或是心理上都是折磨，因此現在也慢慢出現3個月甚至6個月施打一次的劑型，對怕挨針的孩子來說是一大福音。然而，無論使用哪種劑型，都需要配合楊晨院長提供的四部曲，以及固定回診來追蹤。
提前發育卻還是矮人一截？媽媽懊悔沒有早發現⋯⋯
楊晨院長分享，自己的門診遇過很多媽媽，都是因為覺得小朋友發育得很好，反而錯失治療的黃金時期。「因為寒暑假才有時間就醫，結果發現骨齡已經關閉，心裡非常內疚。畢竟成長只有一次，無法重來。」反而是這樣的個案讓院長印象特別深刻。
最後提醒，雖然日常生活的危機四伏，但還是可以透過良好的生活，並輔以治療改善荷爾蒙，不傷害骨齡。重要的是及早發現讓醫師評估，才能讓孩子拿到最好的健康潛力，讓成長回歸正常軌道。
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