首場政見會登場！賴清德笑稱「你西裝穿比我牢」　柯文哲反應曝光

評侯友宜首場政見會　鍾沛君：臨場發揮不錯、做到領導人該做的事

▲鍾沛君評侯友宜首場政見會表現。（圖／截自NOWnews頻道）
▲鍾沛君評侯友宜首場政見會表現。（圖／截自NOWnews頻道）

記者邱新博／台北報導

2024總統大選首場辯論會昨日結束，國民黨台北市議員鍾沛君今（21）日在《NOWnews鄉民大學問》節目中認為，國民黨總統候選人侯友宜的表現在她的意料之內，也看到侯友宜在競選期間的進步；柯文哲競選辦公室主任周榆修說，民眾黨總統候選人柯文哲的表現應該由民眾黨的支持者來評斷，對於賴清德、侯友宜的表現他認為都不錯。

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談到昨天在政見會中，藍、綠在居住正義中交鋒，賴清德更像侯友宜喊話，敢不敢將塭仔圳的地交由中央蓋社宅，對此，鍾沛君提社宅滿有趣的，這就是在提醒大家，南部是「0異現象」，賴當台南市長期間完全沒有動，都是規劃中，但對遇到侯友宜要開這個戰場。

對於侯友宜在辯論會中的表現，鍾沛君說，在這段時間裡面看到侯友宜的進步突飛進，一開始口才可能是相對其他候選人比較不搶眼的事情，但侯很像一塊海綿，吸收程度非常高，「當總統的人什麼都懂嗎？沒有一個總統一定是全才」，但當領導人的人身邊一定很多幕僚智囊團，侯的工作就是把幕僚寫的資料融會貫通變成自己的、內涵出來，昨天就是一個跟全國國民驗證的機會。

鍾沛君說，侯友宜早期投入選舉時，一般習慣用國語居多，跟侯友宜本來的習慣有點不一樣，也導致有受到侷限；現在在一些特別需要加強的段落用自在的台語去發揮，也跟地方連結比較深；而確實在這段時間裡面，侯友宜都將幕僚的意見內化，這是領導人該做的事情，總結來說，功課做的不錯，臨場發揮也還行，在意料之內。

對於柯文哲的表現，周榆修說，應該是由民眾黨支持者打分，不該是由團隊來打分，但對於藍綠候選人，周榆修認為，表現都不錯，留給大家公斷。

至於賴清德所提的信託，周榆修批評，賴清德老家的那種房子怎麼信託？要先合法化，華麗轉身，問題還是沒有解決；但柯文哲的新竹農地就很簡單，收益算完後捐出去恢復成農用。

《鄉民大學問EP.20》直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=ieaOPiGgnRk

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