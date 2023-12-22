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特企／藝陣王者齊鬥陣！「2023菁英鬥陣文化祭」雲林盛放華麗謝幕

▲2023菁英鬥陣最佳團體、競技獎隊伍-基隆吉師打國術龍獅團、台灣藝權龍獅體育會、西來庵吉興堂、台北拱吉堂本舘什家將、聯豐龍獅戰鼓團、藝權戰鼓團大合影。（圖／品牌提供）
▲2023菁英鬥陣最佳團體、競技獎隊伍-基隆吉師打國術龍獅團、台灣藝權龍獅體育會、西來庵吉興堂、台北拱吉堂本舘什家將、聯豐龍獅戰鼓團、藝權戰鼓團大合影。（圖／品牌提供）

本報訊

第2屆「菁英鬥陣盃」暨菁英鬥陣文化祭活動日前於雲林縣立體育館圓滿落幕，由中華菁英藝陣文化協會主辦，雲林縣政府與雲林縣議會共同協辦，藉此活動帶領民眾深入了解台灣獨具藝術性與深厚歷史底蘊的藝陣文化。集結全台共15組專業藝陣團隊歷時半年準備，分為「家將」、「南獅」、「戰鼓」三類，爭奪最佳團體獎及最佳競技獎，賽事總獎勵高達375萬元。

雲林縣縣長張麗善、雲林縣文化觀光處處長陳璧君，以及雲林縣議長黃凱率眾議員與縣府長官親自到場支持。開場《頂上巔峰》由2022三冠隊伍：「家將」嘉邑山海鎮民俗藝術團、「戰鼓」齊天表演藝術團與青年高中、「南獅」長興呂師父龍獅團，協同知名女團選秀節目「未來少女」紫月光聯手呈現，為盛大的藝陣競賽拉開序幕。各藝陣隊伍齊展現渾身解數，不只為觀眾帶來震撼且精彩萬分的演出，也一同為延續傳統文化而努力。

最終決選六隊得獎隊伍，稱霸藝陣殿堂：《南獅》最佳團體獎－基隆吉師打國術龍獅團、最佳競技獎－台灣藝權龍獅體育會！《家將》最佳團體獎－西來庵吉興堂、最佳競技獎－台北拱吉堂本舘什家將！《戰鼓》最佳團體獎－聯豐龍獅戰鼓團、最佳競技獎－藝權戰鼓團！

雲林縣縣長張麗善在現場致詞中表示，傳統文化是有一定的國際水準的，將傳統文化保留下來，結合創意創新，讓大眾驚艷之餘也讓宗教大縣雲林展現不一樣的風華，期盼菁英鬥陣文化祭也能為當地種下文化苗種，將傳統文化繼續發揚光大。而相當支持菁英鬥陣文化祭的黃凱議長也提及，這是創新與傳統的連結，希望藝陣不只在廟宇呈現，更能夠躍升大舞台，致力於保存文化價值，讓台灣人看見，也讓世界看見。

最終活動壓軸由嘻哈團體玖壹壹聯手知名表演藝術團隊「極鼓擊」演出，以震撼鼓聲一同為菁英鬥陣盃拉下謝幕。陣陣鼓聲表達對各選手的鼓舞支持，也感謝到場支持的民眾一起為傳統藝陣共同努力。希冀來年以更盛大的規模，廣邀全台藝陣團體一起鬥陣，也鼓勵今年各隊伍重新挑戰，延續民俗技藝傳承傳統風貌！重溫精彩總決賽

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