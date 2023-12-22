特企／藝陣王者齊鬥陣！「2023菁英鬥陣文化祭」雲林盛放華麗謝幕

雲林縣縣長張麗善、雲林縣文化觀光處處長陳璧君，以及雲林縣議長黃凱率眾議員與縣府長官親自到場支持。開場《頂上巔峰》由2022三冠隊伍：「家將」嘉邑山海鎮民俗藝術團、「戰鼓」齊天表演藝術團與青年高中、「南獅」長興呂師父龍獅團，協同知名女團選秀節目「未來少女」紫月光聯手呈現，為盛大的藝陣競賽拉開序幕。各藝陣隊伍齊展現渾身解數，不只為觀眾帶來震撼且精彩萬分的演出，也一同為延續傳統文化而努力。
最終決選六隊得獎隊伍，稱霸藝陣殿堂：《南獅》最佳團體獎－基隆吉師打國術龍獅團、最佳競技獎－台灣藝權龍獅體育會！《家將》最佳團體獎－西來庵吉興堂、最佳競技獎－台北拱吉堂本舘什家將！《戰鼓》最佳團體獎－聯豐龍獅戰鼓團、最佳競技獎－藝權戰鼓團！
雲林縣縣長張麗善在現場致詞中表示，傳統文化是有一定的國際水準的，將傳統文化保留下來，結合創意創新，讓大眾驚艷之餘也讓宗教大縣雲林展現不一樣的風華，期盼菁英鬥陣文化祭也能為當地種下文化苗種，將傳統文化繼續發揚光大。而相當支持菁英鬥陣文化祭的黃凱議長也提及，這是創新與傳統的連結，希望藝陣不只在廟宇呈現，更能夠躍升大舞台，致力於保存文化價值，讓台灣人看見，也讓世界看見。
最終活動壓軸由嘻哈團體玖壹壹聯手知名表演藝術團隊「極鼓擊」演出，以震撼鼓聲一同為菁英鬥陣盃拉下謝幕。陣陣鼓聲表達對各選手的鼓舞支持，也感謝到場支持的民眾一起為傳統藝陣共同努力。希冀來年以更盛大的規模，廣邀全台藝陣團體一起鬥陣，也鼓勵今年各隊伍重新挑戰，延續民俗技藝傳承傳統風貌！重溫精彩總決賽。
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