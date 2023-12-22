寒流最強時刻來臨！北台灣迎6度低溫　明冬至「整天不超過10度」

富錦樹咖啡受邀進駐輕井澤！推快閃限定店　超美外觀與商品搶先看

▲受日本西武集團公司的「國際西武王子大飯店」邀請，富錦樹咖啡進駐輕井澤，海外分店就位在頂級滑雪場，打造期間限定的雪中咖啡屋。（圖／富錦樹集團提供）
▲受日本西武集團公司的「國際西武王子大飯店」邀請，富錦樹咖啡進駐輕井澤，海外分店就位在頂級滑雪場，打造期間限定的雪中咖啡屋。（圖／富錦樹集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

蟬聯三年獲得米其林一星殊榮的台菜品牌「富錦樹」，在2019年進軍東京日本橋，如今同集團的「富錦樹咖啡」也駐點至輕井澤。受日本西武集團公司的「國際西武王子大飯店」邀請，富錦樹咖啡在輕井澤的分店就位在頂級滑雪場，打造成期間限定的雪中咖啡屋，將台灣店的原汁原味搬到日本。端上芭樂水果美式、富錦樹經典拿鐵與鐵觀音提拉米蘇等，都很具台灣意象。

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日本人心目中的避暑勝地輕井澤，是距離東京最近的高級度假區，當地別墅也多以洋房與西洋建築為主，因此有小瑞士之稱，與快步調的首都東京相比形成強烈對比。日本西武集團旗下擁有鐵道、飯店、不動產等知名企業，耗時籌備終於將台灣最美的咖啡廳「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE」原汁原味搬到輕井澤，網友形容「富錦樹咖啡」是代表台灣之光的咖啡擔當！

▲被網友稱為台灣最美咖啡廳「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE」，將原汁原味搬到輕井澤，並推出限定商品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲被網友稱為台灣最美咖啡廳「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE」，將原汁原味搬到輕井澤，並推出限定商品。（圖／記者葉盛耀攝）
富錦樹咖啡表示，在輕井澤王子飯店老闆來台灣咖啡廳時，從大片陽光灑落中感受到富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE的絕佳美感，極力邀約富錦樹咖啡到輕井澤王子大飯店聯名合作，今年12月正巧也是富錦樹咖啡 的十週年。輕井澤店就設立於輕井澤王子大飯店西館13號滑雪道下方，以3個月期間限定店的方式展現台灣魔力，耗時多時終於打造出更勝日劇初戀的超唯美「雪中咖啡屋」。富錦樹集團品牌核心「把台灣帶向世界，將世界帶進台灣」，創辦人吳羽傑持續帶領品牌與團隊一一實踐。

▲富錦樹咖啡的輕井澤店，就設立於輕井澤王子大飯店西館13號滑雪道下方。（圖／富錦樹咖啡提供）
▲富錦樹咖啡的輕井澤店，就設立於輕井澤王子大飯店西館13號滑雪道下方。（圖／富錦樹咖啡提供）
室內百坪的溫暖舒適空間，玻璃幕牆設計上代表台灣的101，也正式對外預告富錦樹台菜下一步將進駐101；而室外還有為了這次合作專屬打造的「富錦樹咖啡餐車」，在輕井澤的雪地陽光灑落中綻放台灣品牌的絕對魅力。

▲「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE」的輕井澤分店，玻璃幕牆設計有代表台灣的101。（圖／富錦樹咖啡提供）
▲「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE」的輕井澤分店，玻璃幕牆設計有代表台灣的101。（圖／富錦樹咖啡提供）
「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE」在輕井澤推出多款限定商品，像是招牌「芭樂水果美式」，以美式咖啡搭配芭樂香氣，水果甜味完美的調和了咖啡苦韻。也有「富錦樹經典拿鐵」，特別選用瓜地馬拉的中焙豆，帶有杏仁堅果香氣帶著絲滑的奶油巧克力，與綿密牛奶溫順的口感完美融合，是冬日裡絕對不能錯過的暖心飲品。甜點部分則有「鐵觀音提拉米蘇」，將提拉米蘇慣用的咖啡酒替換成台灣茗茶：台灣木柵所產的鐵觀音，再以黑巧克力酒、威士忌和蘭姆酒襯托。

▲招牌「芭樂水果美式」完美將美式咖啡結合台灣在地水過風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲招牌「芭樂水果美式」完美將美式咖啡結合台灣在地水過風味。（圖／記者葉盛耀攝）
也有鹹食「卡門貝爾佐蜂蜜吐司」，以一片一片的卡門貝爾乳酪，搭配微酸清爽的小番茄，最後再淋上來自台灣的烏臼蜂蜜，多重口感、層層堆疊。這些商品不僅輕井澤店吃得到，「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE 」期間限定菜單在台灣分店也同步推出。

▲富錦樹咖啡在輕井澤店將端出咖啡、甜點與鹹點等多樣商品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲富錦樹咖啡在輕井澤店將端出咖啡、甜點與鹹點等多樣商品。（圖／記者葉盛耀攝）
除了富錦樹，也有台灣旅宿品牌駐點於日本富士山周邊的西湖。小鹿文娛首次跨足露營產業，攜手日本團隊共同營運的「dots by Dot Glamping Suite 001」，已於8月隆重開幕，位於日本西湖，每房占地約210坪，每日僅限量兩間。專屬空間內備有私人桑拿房，戶外更設有露天浴池和星空榻榻米。最大賣點則更是可以同時欣賞富士山美景，並享受座湯和露天影院的特殊體驗。加上兩種夢幻圓頂帳篷和多元的mini bar，標榜即便是露營新手，也能輕鬆享受奢華之旅。

▲小鹿文娛首次跨足露營產業，攜手日本團隊共同營運的「dots by Dot Glamping Suite 001」，每日僅限量兩間，專屬空間內備有私人桑拿房，戶外更設有露天浴池和星空榻榻米，且欣賞到富士山美景。（圖／小鹿文娛提供）
▲小鹿文娛首次跨足露營產業，攜手日本團隊共同營運的「dots by Dot Glamping Suite 001」，每日僅限量兩間，專屬空間內備有私人桑拿房，戶外更設有露天浴池和星空榻榻米，且欣賞到富士山美景。（圖／小鹿文娛提供）
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