▲Lamborghini 公布年底車展展演陣容

Lamborghini臺灣總代理嘉鎷興業共襄臺灣車壇年度盛事2024臺北車展。在Lamborghini踏入60周年之刻，將為臺灣愛好者獻上品牌最具代表性V12自然進氣引擎的終極演繹—Essenza SCV12，與品牌60周年紀念限定版的Huracán Tecnica。
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為賽道駕馭而生，擷取賽道工程技術，作為Miura Jota和Diablo GTR等車型的直系後裔，Essenza SCV12搭載Lamborghini史上最強大的V12自然進氣引擎，結合啟發自原型賽車的空氣力學以及專為無與倫比駕馭體驗所設計的先端科技，全球僅生產珍稀的40輛。專為本次車展抵臺公開亮相的兩輛Essenza SCV12特別以青天白日滿地紅之配色打造車身塗裝，展現象徵臺灣之色的義式超跑風範。
同場亮相的60周年紀念版Huracán Tecnica 為全球限量生產配額之1/60，外觀車色以Grigio Telesto珍珠灰搭配黑色與紅色的烤漆線條，以及車身下緣的60周年logo，型塑濃厚競技風格。位於碳纖維跑車座椅上的「60」刺繡以及限量專屬銘牌在在顯現此車款與眾不凡的紀念身分。
始於傳承、淬鍊經典，引領未來，Lamborghini將於2023年12月28日至2024年1月1日，在南港展覽館一樓展場K區，與愛好者見面。