珍稀的手排速度機器，Lotus Emira 年底車展展前預演
純正英式手工跑車品牌Lotus，其輝煌的品牌歷史、精粹的製車工藝、極致輕量化工法，及競技屬性的車輛設定，與市場多數量產車準則大相逕庭，成就其獨樹一幟的造車哲學。2021年，Lotus於家鄉Hethel正式發表全新系列量產車型—Emira ；為使臺灣車迷能近距離一睹純正英式手工跑車的嶄新風采，總代理Gama Lotus預告將於睽違多年的2024 臺北車展，展出旗下嶄新車系：Lotus Emira各色精選代表車款。
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2021年Emira在全球車迷的驚嘆聲中震撼亮相，以品牌最末款燃油動力跑車之姿，引領 Lotus 在品牌轉型的重要變革中，邁出成功一步。 其秉持不與世俗妥協的造車哲學，汲取Elise、Exige 和 Evora的成功典範，Lotus Emira 承襲前代車款的經典基因，採以中置引擎、後輪驅動的車輛布局，其極具辨識度的懾人風采、直覺純粹的操控性能、卓絕空力設計與前所未見的精緻車室內裝，成就「For The Drivers」臻於極致操控樂趣、無與倫比的絕佳駕乘體驗。
秉持提供國內車迷最多元完善的感官饗宴，總代理Gama Lotus於本次車展同步亮相數輛各異其趣的 Emira V6 First Edition，此由品牌設計團隊精心打造的初版車式，自別具一格的前衛外觀、堆疊著空力科技及極致輕量化科技的車身細節、兼具英式優雅與狂野性能的珍稀魅力，至顛覆品牌傳統的車室空間設計，皆完美體現Lotus品牌不凡，與致敬品牌輝煌賽場成就及傳承自賽道純正DNA的性能跑格。
Gama Lotus 於 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 1 日，在南港展覽館一館一樓展場K區，與愛好者見面，為提供每一位來賓最精緻的服務及完善的賞車體驗，展區將採預約登記入場。