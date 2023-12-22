▲ 台灣米其林分享2024年度展望，從技術到服務以『創新』凝聚永續力，秉持優異性能直到最後一里

我是廣告 請繼續往下閱讀
移動生活領航者 台灣米其林以「新」制「變」
應對快速變遷的市場環境，米其林輪胎以新制變，藉由性能的提升、永續的實踐，貫徹「一切皆可持續」的企業目標。秉持著永續的使命，米其林輪胎期望將產品對地球資源、生物多樣性、碳排放的影響降至最低，目標在2030年，所有產品線輪胎中平均可持續材料的比例達40%， 2050 年實現碳中和並使用 100% 可持續材料生產輪胎。長久以來，米其林輪胎不斷積極開發革新技術，致力提升輪胎性能及永續發展，從米其林輪胎可持續發展模式的最佳例證 VISION概念輪胎、獨創UPTIS乘用車防刺扎輪胎系統，到2023年6月於「利曼24小時耐力賽」100周年首度亮相的驚人成就 − 63%可持續材料輪胎，皆一一體現了米其林輪胎在創新技術與永續發展上的耕耘。
除此之外， 近期受到全球矚目的「輪胎與道路磨損顆粒」（Tire & road wear particles, TRWP），更是米其林集團極度重視的環境問題；輪胎與道路磨損顆粒 （TRWP），是輪胎與路面摩擦時，所產生的輪胎微粒，混合了橡膠與道路碎片，這些顆粒除了落入土壤、海洋，更有可能成為空氣汙染懸浮物，電動車因為車重影響，
排放TRWP的比例甚至比燃油車輛更高；對此，米其林的高品質輪胎，展現了品牌重視產品性能，與環境永續的企業精神，2022年歐洲最大的汽車協會德國ADAC一項獨立輪胎研究顯示，米其林輪胎在行駛過程中，僅產生極低的TRWP，相較其他競品胎款，足足少了29% 的輪胎顆粒產生，儘管如此，米其林輪胎在安全性的表現依舊出色，兼具環境友善與極致操控性能，落實「優異性能直到最後一里」的品牌理念。
智能輪胎新趨勢，創新技術直到最後一里
隨著物聯網時代的蓬勃發展，「智能輪胎」也成為了移動生活的焦點議題，作為產業先驅，米其林輪胎也將藉由耳目一新的創新科技，迎接嶄新世代的到來；除了將輪胎互聯感測器 (Tire Mounted Sensor) 安裝在輪胎密封膠層，並以低功耗藍牙（BLE）進行資料傳輸，藉此獲得胎壓、胎溫等安全資訊；更能藉由輪胎磨耗狀態、負載重量、行駛里程數及感知路面狀況等參數，進一步參與先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems)的優化，保障車主駕車安全並減少意外的發生。
服務，從「心」開始
台灣米其林不僅提供顧客優異性能的輪胎產品，旗下由法國米其林集團為亞太地區以及全球各大重要新興市場所量身打造的TYREPLUS馳加汽車服務中心，更是米其林打造最貼心的消費者體驗的重要關鍵，馳加於2009 年首度進駐台灣，至今已邁入第15個年頭，全台達百家門市，累計服務超過百萬位車主，售後滿意與推薦指數達 94%；無論是標準化顧客服務流程、友善貼心個性化關懷,、一站式快修快保服務，或是合理化的透明收費，皆是台灣米其林用「心」服務的珍貴價值。
台灣米其林官方網站： http://www.michelin.com.tw/
台灣米其林輪胎LINE官方帳號： line://oaMessage/@smd2831q/
台灣米其林臉書粉絲團：https://www.facebook.com/MichelinTireTaiwan/
馳加汽車服務中心官方網站：https://tyreplus.com.tw/