拚腳速！持雙鐵票根5分鐘內抵達 六福萬怡折2千：最低4400元入住
▲台北六福萬怡酒店位在南港車站上方，為全台唯一四鐵共構飯店，飯店以此發想推出「腳勤人住房優惠」，即日起至2024年2月29日，凡搭乘高鐵或台鐵於５分鐘內(含)抵達六福萬怡，即可現折房費2,000元。（圖／六福萬怡提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2023-12-23 16:07:50
台北六福萬怡酒店位在南港車站上方，為全台唯一四鐵共構飯店，能夠「到站即入住」，飯店以此發想推出「腳勤人住房優惠」，即日起至2024年2月29日，凡搭乘高鐵或台鐵於５分鐘內(含)抵達六福萬怡，即可現折房費2,000元，折抵後每房最低僅4,400元；另外10分鐘、15分鐘也有折抵。高雄洲際酒店則是即日起至4月30日，推出凡透過IHG官網直訂任何住房專案專案，於辦理入住時加價168元，即可獲得「百萬樂透抽獎券」，有機會得IHG One Rewards優悅會會員點數100萬積分，可自由選擇、免費兌換超過40晚全球洲際酒店集團旗下品牌住宿。
六福萬怡為全台唯一集結捷運、高鐵、台鐵、客運轉運站四鐵共構飯店，本次推出「腳勤人住房優惠」專案，欲邀請民眾「以身體驗到站即入住」的酒店交通優勢，只要搭乘入住當日的高鐵或台鐵班次，並於南港車站到站後持票根在15分鐘內抵達六福萬怡，與酒店1樓的活動電子時鐘拍照以圖證明，即可依步行時間現折當日住宿房費， 折價金額包含５分鐘內抵達享折扣2,000元優惠、10分鐘內享1,500元、15分鐘內享1,300元，「腳勤人住房優惠」專案售價6,400元， 挑戰民眾須提前致電預先訂房，並告知欲使用此活動優惠，折抵後每房最低僅4,400元，活動自即日起開放預訂，可預訂至2024年2月29日的房間。 「腳勤人住房優惠」專案每房每晚限用1張車票折抵，優惠限週一至週四使用，週五至週日與國定假日須加價600元，跨年假期12月30日至2024年1月1日，及農曆春節2024年2月8日至2024年2月14日不適用。 ▲六福萬怡「腳勤人住房優惠」專案，只要搭乘入住當日的高鐵或台鐵班次，並於南港車站到站後持票根在限時內抵達六福萬怡，就可折抵房價。（圖／六福萬怡提供）
高雄洲際酒店也有優惠活動，因為開業兩年履獲海內外餐旅業跨領域獎項肯定，繼榮獲美國謬思酒店大獎、世界旅遊大獎、金級環保旅館標章、亞洲最佳雇主獎、食尚玩家旅遊大賞、綠色餐飲等獎項，祐摘下星級旅館評鑑的五星等級認證、IHG綠色環保酒店獎項和數位旅遊平台Agoda全球傑出飯店指標的金環獎（Gold Circle Awards）。
高雄洲際酒店即日起推出優惠，即日起至2024年4月30日止，透過IHG官網直訂任何住房專案專案，於辦理入住時加價168元，即可獲得「百萬樂透抽獎券」，有機會一人獨得IHG One Rewards優悅會會員點數100萬積分，可自由選擇、免費兌換超過40晚全球洲際酒店集團旗下品牌住宿，還有精選亞洲地區洲際酒店及度假村住宿券、遠雄悅來大飯店住宿券、高雄洲際酒店餐飲招待券等豐厚獎項。
洲際酒店集團（InterContinental Hotels Group）更於2024年1月起，啟動全面積分回饋活動，免費加入IHG優悅會會員，於2024年1月1日至2024年1月31日止，活動期間內預訂洲際酒店集團旗下酒店，即可獲得雙倍獎勵積分。 ▲高雄洲際酒店推出透過IHG官網直訂任何住房專案專案，於辦理入住時加價168元，即可獲得「百萬樂透抽獎券」，有機會一人獨得IHG One Rewards優悅會會員點數100萬積分。（圖／高雄洲際酒店提供）