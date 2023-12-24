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尼加拉瓜發生巴士翻覆意外　釀至少16人喪生

▲尼加拉瓜一輛巴士發生翻覆意外，造成至少16人喪生，其中包括數名兒童。（圖／翻攝自oncenoticias）
▲尼加拉瓜一輛巴士發生翻覆意外，造成至少16人喪生，其中包括數名兒童。（圖／翻攝自oncenoticias）

中央社

（中央社尼加拉瓜首都馬納瓜23日綜合外電報導）尼加拉瓜副總統穆麗優今天表示，1輛擁擠的巴士在首都馬納瓜（Managua）北方的小鎮發生翻覆意外，造成至少16人喪生，其中包括數名兒童。

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法新社報導，穆麗優（Rosario Murillo）透過國營的第4頻道（Channel 4）表示，事發當時，巴士上載有約70人，這起意外導致超過25人受傷。

尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）之妻穆麗優指出，事故地點在尼國中部的蘭喬格蘭德（Rancho Grande），事故原因是巴士在橋上失控，導致車輛翻覆。

她說，「針對這起意外，我們深感哀痛。」

穆麗優指出，截至目前為止，有9名罹難者的身分已獲確認，但她並未透露他們的姓名。

當地媒體刊登的照片顯示，1輛黃色巴士車身被橋梁的金屬欄杆刺穿，附近的道路上躺著數名受害者。（譯者：施施）1121224

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