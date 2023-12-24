尼加拉瓜發生巴士翻覆意外　釀至少16人喪生

（中央社尼加拉瓜首都馬納瓜23日綜合外電報導）尼加拉瓜副總統穆麗優今天表示，1輛擁擠的巴士在首都馬納瓜（Managua）北方的小鎮發生翻覆意外，造成至少16人喪生，其中包括數名兒童。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，穆麗優（Rosario Murillo）透過國營的第4頻道（Channel 4）表示，事發當時，巴士上載有約70人，這起意外導致超過25人受傷。尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）之妻穆麗優指出，事故地點在尼國中部的蘭喬格蘭德（Rancho Grande），事故原因是巴士在橋上失控，導致車輛翻覆。她說，「針對這起意外，我們深感哀痛。」穆麗優指出，截至目前為止，有9名罹難者的身分已獲確認，但她並未透露他們的姓名。當地媒體刊登的照片顯示，1輛黃色巴士車身被橋梁的金屬欄杆刺穿，附近的道路上躺著數名受害者。（譯者：施施）1121224俄羅斯反戰女記者參選總統被駁！因文件不齊全 蒲亭地位難以挑戰機率僅5000萬分之一！美國女「雙子宮」同時懷孕 產下奇蹟雙胞胎耶誕聚餐變惡夢！法空巴子公司傳集體食物中毒 700員工上吐下瀉2024大選倒數！中國連日施壓 專家：選後不至於尋求台海全面危機