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【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，抽獎送「錄影專屬席」

▲ 【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，抽獎送「錄影專屬席」
▲ 【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，抽獎送「錄影專屬席」

Carture 車勢文化

Toyota近年來持續以行動支持台灣流行音樂與藝術文化發展，展現豐富的品牌面貌。今年首度贊助《We Are我們的除夕夜》特別節目，激盪多元文化交流、國際跨界共演之精神，將於2024年除夕夜與大家一同歡樂迎接農曆新年。

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【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，卡司包含(左起)阿跨面、孫盛希、小卡比、王彩樺、潮州土狗等多位藝人。（圖：車勢星聞資料照）
【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，卡司包含(左起)阿跨面、孫盛希、小卡比、王彩樺、潮州土狗等多位藝人。（圖：車勢星聞資料照）
《We Are我們的除夕夜》2024年規劃9大主題、超過10組大咖歌手、表演團體等，呈現台灣跨界音樂的樣態。本屆Toyota贊助《We Are我們的除夕夜》，期待能持續傳遞對多元文化的支持、建立與各世代群眾的溝通橋樑。本屆節目由吳姍儒sandy主持，演出陣容包含洪佩瑜與孫盛希，代表「台饒勢力」的大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面等嘻哈饒舌歌手；「經典歌廳秀」演出陣容包括陳雷、葉璦菱、王彩樺等；「流量新生代」特別找來2023年夏天登上美國達人秀、來自日本大阪的舞蹈團體Avantgardey，邀請觀眾們在除夕夜的美好時刻，共賞精彩演出。Toyota將於官方社群平台舉辦錄影專屬席位抽獎活動，按讚追蹤並完成指定任務，即有機會到現場直擊你喜愛的藝人團體！現在追蹤並持續鎖定Toyota Facebook、Instagram、Youtube，掌握第一手相關訊息！

【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，抽獎送「錄影專屬席」。（圖：和泰提供）
【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，抽獎送「錄影專屬席」。（圖：和泰提供）

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