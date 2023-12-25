Daihatsu認證違規事件，影響供應鏈廠商達8,136家

900V架構快充5分鐘擁有255公里續航 蔚來Nio ET9展現超豪華純電風範

▲ 900V架構快充5分鐘擁有255公里續航 蔚來Nio ET9展現超豪華純電風範
▲ 900V架構快充5分鐘擁有255公里續航 蔚來Nio ET9展現超豪華純電風範

Carture 車勢文化

中國Nio蔚來汽車不久前舉辦了品牌日，在該活動當中順勢發表了他們最新且最頂級的車款ET9，這輛車的目標就是瞄準賓士S-Class、BMW 7系列等車型，當然ET9這輛車採用純電科技，擁有900V的架構實現超過充電速度，其動力更是高達700匹，預計將會在2025年開始於中國市場交付車輛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ET9是Nio目前最頂級的車款，而其車輛也是為了與賓士S-Class、BMW 7系列以及特斯拉Model S競爭。
ET9是Nio目前最頂級的車款，而其車輛也是為了與賓士S-Class、BMW 7系列以及特斯拉Model S競爭。
關於車輛的外觀以及內裝介紹，將由圖片說明來帶大家認識，而ET9車身尺碼部分，車長5,324mm、寬2,016mm、高1,620mm、軸距3,250mm，這比起賓士的EQS還要更大，ET9使用的是Nio蔚來第三代的電動底盤平台，採用900V的架構，最高工作電壓可以來到925V，讓快充功率峰值可以來到600kW、電流峰值則為765A，只需要5分鐘就可以擁有255續航里程，當然這輛車也可以使用換電科技，只需要三分鐘就可以滿電出發，而前方的電動馬達擁有241匹加上後方的456匹動力，綜效馬力來到697匹。

底盤部分則是蔚來Sky Ride天行底盤，後輪轉向角度最大來到8.3度，並且擁有比最新第三代Porsche保時捷Panamera更先進的主動懸吊系統，該車輛的每個避震器都有專屬的液壓裝置控制，發表時原廠甚至在車頭堆疊起香檳塔，並且讓車輛行駛崎嶇路面也沒有崩塌，而安全技術部分搭載了三個光達系統，並且有兩具高解析度攝影機設置在車頂處，車輛當然也配備了數位後視鏡，目前這輛車在中國市場已經開放預訂，價格從80萬人民幣起，折合台幣約348.6萬元，最快將會在2025年第一季的時候開始交付車輛。

雖然是轎車，但其車體看起來頗高，車頂有著光達系統以及攝影鏡頭，為之後的自動駕駛做足準備。
雖然是轎車，但其車體看起來頗高，車頂有著光達系統以及攝影鏡頭，為之後的自動駕駛做足準備。
車長突破5.3米，比起EQS還要更大，雖然說是頂級旗艦轎車，但車尾溜背造型相當具有運動感。
車長突破5.3米，比起EQS還要更大，雖然說是頂級旗艦轎車，但車尾溜背造型相當具有運動感。
無窗框的設計也擁有更高級的氛圍，當然玻璃車頂的設計也相當讓人喜愛。
無窗框的設計也擁有更高級的氛圍，當然玻璃車頂的設計也相當讓人喜愛。
車輛整體造型會讓人以為是一輛跨界休旅，但其實就是介於轎車與轎跑車之間的特別車款。
車輛整體造型會讓人以為是一輛跨界休旅，但其實就是介於轎車與轎跑車之間的特別車款。
車頭的LED頭燈也有諸多科技，而分離式的設計風格符合現代化車輛的趨勢。
車頭的LED頭燈也有諸多科技，而分離式的設計風格符合現代化車輛的趨勢。
車側也有攝影鏡頭確保車輛周圍狀態，對於駕駛來說將會更加方便且安全。
車側也有攝影鏡頭確保車輛周圍狀態，對於駕駛來說將會更加方便且安全。
安全性部分也完全不用擔心，除了擁有先進的輔助駕駛系統之外，被動安全部分也是給好給滿。
安全性部分也完全不用擔心，除了擁有先進的輔助駕駛系統之外，被動安全部分也是給好給滿。
車尾溜背的線條非常特殊，而尾翼部分採用主動式設計，此外上方的鯊魚鰭也有設計鏡頭，提供車內後照鏡使用。
車尾溜背的線條非常特殊，而尾翼部分採用主動式設計，此外上方的鯊魚鰭也有設計鏡頭，提供車內後照鏡使用。
車體剛性部分也讓Nio相當自豪，相信在2025年上市之後會有不少層峰人士選購。
車體剛性部分也讓Nio相當自豪，相信在2025年上市之後會有不少層峰人士選購。
車內走的是一種高級商務氛圍，其座椅寬度來到582mm非常寬敞。
車內走的是一種高級商務氛圍，其座椅寬度來到582mm非常寬敞。
後座中央有一具8吋螢幕可以控制空調、座椅、螢幕顯示內容等功能，而前座後方的螢幕為14.5吋的AMOLED觸控螢幕。
後座中央有一具8吋螢幕可以控制空調、座椅、螢幕顯示內容等功能，而前座後方的螢幕為14.5吋的AMOLED觸控螢幕。
中央扶手部分設計相當富有巧思，桌板可以擁有極佳便利性，下方還有智慧冰箱可以使用。
中央扶手部分設計相當富有巧思，桌板可以擁有極佳便利性，下方還有智慧冰箱可以使用。
座椅擁有一鍵傾倒模式，多達11向的調整非常豐富，其椅背最大可以擁有45度的傾倒角度。
座椅擁有一鍵傾倒模式，多達11向的調整非常豐富，其椅背最大可以擁有45度的傾倒角度。
全車擁有7個遮陽簾設計，為車內帶來極佳的隱私性。
全車擁有7個遮陽簾設計，為車內帶來極佳的隱私性。
車頂的全景天窗左右分開，而中央設計的氛圍燈讓整體質感提升許多。
車頂的全景天窗左右分開，而中央設計的氛圍燈讓整體質感提升許多。
後座中央扶手下方也擁有無線充電板的設計，為後座乘客帶來優異的乘車體驗。
後座中央扶手下方也擁有無線充電板的設計，為後座乘客帶來優異的乘車體驗。
其桌板甚至可以變身成為化妝鏡，就連女乘客的需求也都考慮的非常周到。
其桌板甚至可以變身成為化妝鏡，就連女乘客的需求也都考慮的非常周到。
帶有腿拖的設計非常舒適，而因為車輛外型設計的關係，相信會擁有極佳的頭部空間體驗。
帶有腿拖的設計非常舒適，而因為車輛外型設計的關係，相信會擁有極佳的頭部空間體驗。
儀表台細節尚未公布，但已經知道中央螢幕15.6吋的AMOLED螢幕，駕駛前方則沒有儀表，將會由抬頭顯示器提供必要資訊。
儀表台細節尚未公布，但已經知道中央螢幕15.6吋的AMOLED螢幕，駕駛前方則沒有儀表，將會由抬頭顯示器提供必要資訊。
這輛車預計將會在2025年第一季開始交付車輛。
這輛車預計將會在2025年第一季開始交付車輛。

格調與實用性再昇華　Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍

【車勢星聞】Toyota贊助2024《We Are我們的除夕夜》，抽獎送「錄影專屬席」

品牌最入門擔當來襲！　全新 Lexus LBX 展前實拍

折合新臺幣 133.8 萬元起　全新世代 Volkswagen Tiguan 西班牙售價正式公布

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選