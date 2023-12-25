▲ 900V架構快充5分鐘擁有255公里續航 蔚來Nio ET9展現超豪華純電風範

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關於車輛的外觀以及內裝介紹，將由圖片說明來帶大家認識，而ET9車身尺碼部分，車長5,324mm、寬2,016mm、高1,620mm、軸距3,250mm，這比起賓士的EQS還要更大，ET9使用的是Nio蔚來第三代的電動底盤平台，採用900V的架構，最高工作電壓可以來到925V，讓快充功率峰值可以來到600kW、電流峰值則為765A，只需要5分鐘就可以擁有255續航里程，當然這輛車也可以使用換電科技，只需要三分鐘就可以滿電出發，而前方的電動馬達擁有241匹加上後方的456匹動力，綜效馬力來到697匹。
底盤部分則是蔚來Sky Ride天行底盤，後輪轉向角度最大來到8.3度，並且擁有比最新第三代Porsche保時捷Panamera更先進的主動懸吊系統，該車輛的每個避震器都有專屬的液壓裝置控制，發表時原廠甚至在車頭堆疊起香檳塔，並且讓車輛行駛崎嶇路面也沒有崩塌，而安全技術部分搭載了三個光達系統，並且有兩具高解析度攝影機設置在車頂處，車輛當然也配備了數位後視鏡，目前這輛車在中國市場已經開放預訂，價格從80萬人民幣起，折合台幣約348.6萬元，最快將會在2025年第一季的時候開始交付車輛。