▲ GM Ultium新世代電動車得〝機瘟〞，Chevrolet Blazer EV將暫時停止銷售

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為迎接電車時代來臨，GM開發了Ultium新世代電動車平台，被視為GM朝2035年全電動化最重要的基石，不過以Ultium平台開發的Chevrolet Blazer EV、adillac Lyriq與GMC Hummer EV等車系，陸續傳出車載娛樂系統故障與充電問題，其中以車載娛樂系統故障較為嚴重，畢竟當今車上的各項功能都整合進車載系統，都必須透過車載娛樂系統進行操作，車載娛樂系統故障意味著讓包括：空調等許多功能無法確實操作，甚至有案例是影響數位儀錶無法正常顯示相關資訊等，造成車主在行駛時的困擾。而充電問題則有案例是發生無法確實充電，或無法得知續航力，甚至完全無法快充等狀況，為此，GM已經開始想辦法解決問題，但還未進一步進行召回動作。
前文提到Ultium平台對GM的電動車發展相當重要，如果問世初期，就問題不斷，讓車主們怨聲載道，一旦不良口碑持續擴散，勢必嚴重影響電動車後續發展。
雖然出問題的車款在台灣都沒有販售，但是電動車快速發展下，不少車廠陸續都有發生各式各樣的狀況，消費者接受電動車的速度也沒有車廠們預期中的快，不過在法規催逼下，車廠們似乎也只能硬著頭皮衝了。