國三男遭同學「割喉」！未來恐成植物人　家屬怒：誰懂我們的痛

寵物洗產地3／ 獸醫師協助造假怎麼抓？認定困難成阻礙

▲仁愛動物醫院院長朱建光多次協助飼主辦理寵物出境資料，曾在臉書提醒國內有寵物出境文件造假情事。（圖／記者李詠平攝）
▲仁愛動物醫院院長朱建光多次協助飼主辦理寵物出境資料，曾在臉書提醒國內有寵物出境文件造假情事。（圖／記者李詠平攝）

記者李詠平／專題報導

針對製作寵物出口假證明的不肖業者，從獸醫師到防檢署都表示深惡痛絕，但被問到該如何懲罰或有無機制防堵，他們都一致表示連認定都不容易

我是廣告 請繼續往下閱讀
以澳洲去年反應的犬隻年齡不符的個案為例，防檢署副署長徐榮彬解釋，澳洲沒有說是假證，我方也沒有證據證明獸醫師開假文件；加上國外反應文件有問題的當下，動物已經出國了，防檢署能做的就是回溯該案件健康證明書的抽血檢驗資料，找出實驗室和獸醫師，「當然他們都會說沒問題嘛！」

《仁愛動物醫院》院長朱建光直言：「作弊的獸醫，很難抓到證據」。如果該把關檢驗的那一方涉入造假，文件真假就成了羅生門。如果涉及「換血」認定就更困難，因為實驗室出具的狂犬病力價證明，只對獸醫師寄送的血液檢體對應的寵物晶片號碼負責，因此關鍵的一方還是抽血和做檢查的獸醫師。

該修獸醫師法？防檢署：假文件涉刑法偽造文書罪

中華民國獸醫師公會理事長譚大倫認為，現行法規中沒有針對作假證明的獸醫師有相應的處罰。他指出，現行的《獸醫師法》第26條雖然有關於欺騙行為的處罰，但由於出口文件造假沒有「致他人蒙受損害」，因此難以引用在這個狀況中。

《獸醫師法》第26條：

獸醫師、獸醫佐有下列各款情事之一者，得予以一年以下之停業處分或廢止其執業執照：

一、違反第十四條或第十五條規定之一。

二、在診療上有重大錯誤或執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害。

但防檢署對《獸醫師法》有不同解讀，防檢署副署長徐榮彬強調《獸醫師法》主要在規範醫療行為。因此，倘若真的發現獸醫師有造假證明情事，將送交檢調處理，該獸醫師恐會觸犯的是《刑法》的偽造文書罪，不過還尚未發生類似情事。

可見雖然有文件造假的罰則，但以此次澳洲提出的文件不符狀況可見，如果拋出疑問的出口國沒有出示文件造假的證據，案件就只能停留在懷疑階段。寵物出境文件的真偽，也成了獸醫師口中的羅生門。

寵物洗產地4／ 各國鬥法防堵假文件　澳洲祭超嚴格規範

寵物洗產地１／獸醫師遭澳洲列黑名單　揭秘「犬貓洗產地」手法

寵物洗產地2／入境造假方程式曝光　換血、P圖、名犬變混種

寵物隔命1／防檢署推寵物入境免隔離　獸醫質疑：台灣準備好了嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選