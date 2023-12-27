寵物洗產地3／ 獸醫師協助造假怎麼抓？認定困難成阻礙

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《仁愛動物醫院》院長朱建光直言：「作弊的獸醫，很難抓到證據」。如果該把關檢驗的那一方涉入造假，文件真假就成了羅生門。如果涉及「換血」認定就更困難，因為實驗室出具的狂犬病力價證明，只對獸醫師寄送的血液檢體對應的寵物晶片號碼負責，因此關鍵的一方還是抽血和做檢查的獸醫師。
該修獸醫師法？防檢署：假文件涉刑法偽造文書罪
中華民國獸醫師公會理事長譚大倫認為，現行法規中沒有針對作假證明的獸醫師有相應的處罰。他指出，現行的《獸醫師法》第26條雖然有關於欺騙行為的處罰，但由於出口文件造假沒有「致他人蒙受損害」，因此難以引用在這個狀況中。
《獸醫師法》第26條：
獸醫師、獸醫佐有下列各款情事之一者，得予以一年以下之停業處分或廢止其執業執照：
一、違反第十四條或第十五條規定之一。
二、在診療上有重大錯誤或執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害。
但防檢署對《獸醫師法》有不同解讀，防檢署副署長徐榮彬強調《獸醫師法》主要在規範醫療行為。因此，倘若真的發現獸醫師有造假證明情事，將送交檢調處理，該獸醫師恐會觸犯的是《刑法》的偽造文書罪，不過還尚未發生類似情事。
可見雖然有文件造假的罰則，但以此次澳洲提出的文件不符狀況可見，如果拋出疑問的出口國沒有出示文件造假的證據，案件就只能停留在懷疑階段。寵物出境文件的真偽，也成了獸醫師口中的羅生門。