▲ TNCAP第四批二車型評等結果出爐Kicks獲五星評等，已停產之Yaris獲得三顆星評等

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交通部為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，推動臺灣新車安全評等計畫(TNCAP)，在完成第四批二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，26日正式公布TNCAP第七及第八順位受評車型的評等結果。
交通部指出，於112年3月30日、6月29日及9月26日依序公告6車型TNCAP評等結果後，針對第四批2車型（Nissan Kicks及Toyota Yaris），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，結果說明如下，本次揭露二車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊(網址https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/
Nissan Kicks於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，Kicks車型整體星級評等為五顆星。
Toyota Yaris於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護76%、兒童保護31%、行人保護59%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，Yaris車型整體星級評等為三顆星。 至於外界質疑既然Yaris已經在112年6月停產，為何還是依原先計畫執行測試與評等，安審中心周執行長表示：首先在去年歸化測試車輛時，Toyota在台生產商國瑞汽車報請的停產時間與實際停產時間不同， 有半年的落差，但考量到Yaris在台銷量扔相當可觀，累積銷量也達6萬輛以上，並在6月停產仍銷售至9月，購車與測試時亦仍在販售，因此仍執行測試與公布評等結果由於NCAP執行安全評等的時程與新車改款時程或多或少還是會出現時間差，無法完全避免公布成績時，該車已停產與停售的情形，，交通部在之前的評等發布會中就曾指出，全球各地的NCAP安全評等都不會將已停產的車輛評等結果下架，原因是即使已經停產的車款，仍會於中古車市場中販售，對消費者而言仍有一定的參考價值，消費者在購買中古車時亦可已做的安全評等成績做為該車的安全性參考依據。