▲ TNCAP公布2024新車評等排程，公費將僅測四款車，Nissan另自費申請X-Trail 評等

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依照TNCAP公布的初步計畫，2024年將共執行五款車安全評等，排定受測車款與公布成績時程如下：
第一季：Lexus NX、Honda Fit
第二季：Nissan X-Trail〈自費〉
第三季：Toyota Sienta
第四季：Tesla Modal 3或Mazda CX-5
首先，由於2023年年度新車銷售排行在TNCAP公布2024年計畫時還未結算，所以看出公費測試的車單仍是以2022年的排序來執行，而預計在第二季公布評等的Nissan X-Trail，為首次車商自費申請TNCAP測試的車款，而外界擔心車商自費申請評等測試，是否會有送所謂的〝選手車〞去測試的疑慮，會中安審會周執行長表示，自費申請的車款，除了經費是由車商自行支付，以及車商自行決定送測的車款款式等級外，其餘流程都與公費測試車輛相同，也就是說車商申請後，還是會委由消基會已秘密客方式去購車，測試與評等方式也都與公費測試車相同，所以，目前僅公布Nissan已申請X-Trail測試，而究竟已哪一個等級送測，有待日後公布。
而在第四季的部分，依照銷售排序，會是執行Tesla Modal 3的平等，但由於目前Tesla Modal 3購置困難，因此TNCAP表示若到2024年6月仍無法購置足夠進行測數量試的Modal 3，即會改為測試Mazda CX-5。