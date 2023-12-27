TNCAP 新評等結果出爐！Nissan Kicks 獲得五星、Toyota Yaris 獲三星成績
臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成第四批二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，於 12 月 26 日公布 TNCAP 第七及第八順位受評車型的評等結果，Nissan Kicks 獲得五顆星評 等，Toyota Yaris 獲得三顆星評等。
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交通部指出，112 年 3 月 30 日、6 月 29 日及 9 月 26 日依序公告 6 車型 TNCAP 評等結果後，針對第四批 2 車型 Nissan Kicks 及 Toyota Yaris，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行 TNCAP 主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，結果說明如下，本次揭露二車型評等詳細內容可至 TNCAP 專屬網站參閱相關安全資訊(網址 https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/):
一、 Nissan Kicks 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 81%、兒童保護 84%、行人保護 81%及安全輔助 59%，依據星級評等平衡標準規定，Kicks 車型整體星級評等為五顆星。
二、 Toyota Yaris 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保 護 76%、兒童保護 31%、行人保護 59%及安全輔助 25%，依據星級評等平衡標準規定，Yaris 車型整體星級評等為三顆星。
未來 TNCAP 將持續執行，預計 113 年 3 月底會繼續公布 2 車型（Lexus NX 及 Honda Fit）的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，並滾動檢討制度規章及作業流程， 讓 TNCAP 制度接軌國際且更臻完善，以達永續發展的目標。