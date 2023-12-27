▲Lexus 聯名台北晶華酒店沐蘭 SPA 合作全面升級

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Lexus連續2年與台北晶華酒店沐蘭SPA聯名合作，晶華酒店自創品牌「沐蘭Wellspring SPA」隱身於台北晶華酒店20樓，自2016年起連續7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎，以精湛芳療技藝與貼心細膩的尊寵服務聞名。繼2023合作，Lexus持續選用雙人芳療室打造Lexus Refined Corner專屬主題房，期望為所有顧客帶來最悉心的款待。
2024年，Lexus更獨家推出兩個奢華冠名療程：「LEXUS靜心花波療程」與「LEXUS賦活鹽浴療程」，為消費者與車主帶來最悉心的款待。「LEXUS靜心花波療程」獨家加入風靡歐、美、日的「花精療法」元素，以花朵能量調合環境之頻率、釋放人的情緒壓力，體驗後更能拿到乙瓶花精噴霧，將療癒帶回家。此外，按摩手法融合東方指壓按摩與西方精油按摩形式，中西合璧、紓壓備至；也加入能深層放鬆、舒緩自律神經之西藏頌缽和芳香浴，致力為每位消費者獻上最無微不至的呵護。而「LEXUS賦活鹽浴療程」則於芳香浴時特別使用富含天然礦物質和微量元素的嘉義洲南鹽場鹽花，放鬆緊繃的神經、淨化並安寧心神，更搭配印尼數百年傳承之按摩手法，紓緩情緒、讓身心和緩舒暢。
Lexus車主專屬療程回饋，邀請共同體驗不凡療程享受註1
除此之外，為回饋Lexus車主、並邀請車主即刻前來體驗舒緩五感的身心靈饗宴，自2024年1月1日至6月30日間，凡於沐蘭SPA享受療程並出示Lexus車鑰匙或Lexus Plus APP上的車牌號碼，車主本人即享所有療程85折優惠，更可於療程後獲得Lexus綜合堅米果和Lexus與沐蘭SPA獨家聯名之專屬好禮乙組。
詳細資訊請參考Lexus官網https://www.lexus.com.tw/news_detail.aspx?nw=557&fn=1 。