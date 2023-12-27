▲2024 台北車展 BMW i7 eDrive50 Excellence 598 萬亮相上市

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全新世代BMW i7 eDrive50 Excellence透過SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈與光型變化智慧LED頭燈所構成的分離式頭燈設計、BMW飾光水箱護罩，更交織出了靈慧生動的樣貌，而後座專屬的三角窗特殊圖騰以及列為標配的電動後擋窗簾、電動後側窗簾與全車舒適隔音玻璃，則大幅提升座艙的隱密與靜謐性。
i7 eDrive50 Excellence以3,215 mm的長軸距帶來更為寬敞舒適的座艙空間，結合車壇唯一的31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕、5.5吋後座專屬觸控螢幕與Bowers & Wilkins頂級音響系統，搭配上豪華型四區恆溫空調、全景式玻璃車頂、擁有一體式腿托設計、按摩功能、通風加熱與椅背角度調整最高可達42.5度的後座豪華總裁座椅；此外，迎賓自動車門更猶如隨侍在側的貼身管家，除了能透過車內與車外的實體按鍵操作，還可以藉由My BMW App、實體鑰匙、煞車踏板、中控觸控螢幕或是智慧語音助理來自動啟閉車門，讓乘客能以從容優雅之姿進出車室。
BMW更為i7 eDrive50 Excellence配置360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、智慧語音助理2.0、可連結iPhone與Android系統智慧型手機的BMW手機數位鑰匙2.0、無線智慧型手機整合系統與前後座手機無線充電裝置。至於最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，結合全面進化的自動倒車輔助系統、全新記憶路徑停車輔助系統與變換車道輔助等科技。
當車主駕車進入窄巷或無法前進時，透過全面進化的自動倒車輔助系統，自動記憶車輛在低速狀態下曾經行駛過的路徑，一鍵就能透過系統讓車自動駛回原先起點，最高記憶範圍可達200m；全新的記憶路徑停車輔助系統則是可記憶車輛曾經停放過的車位與停車時的路徑，駕駛不僅能透過車內系統執行先前曾經記憶的路徑，讓系統執行自動停車，還能透過My BMW App下車透過手機直接進行遠端操控；至於全新變換車道輔助功能，則是能在開啟主動車距定速控制系統的狀態下，輕壓方向燈撥桿約3秒左右，7系列便能為駕駛主動變換車道。
i7 eDrive50 Excellence豪華純電旗艦採用全新第五代eDrive動力科技，搭載重視環境永續且不含稀土金屬的後軸同步式電動馬達與總容量達105.7kWh的鋰電池組，擁有455匹最大馬力與650牛頓米的峰值扭力輸出，0-100km/h加速僅需5.5秒即可完成，最高續航里程更可達到611km，透過最高功率可達195kW的直流充電座，僅需6分鐘就能補充行駛100km距離所需電量，搭配專屬BMW純電動能音效與My Mode行車體驗模式切換，與電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統與整合式後軸轉向系統，有效抑制路面顛簸、帶來穩定性十足的行車動態表現的同時，整合式後軸轉向系統更可依據狀況調整協助轉向的的後輪角度，為BMW i7創造出躍然而出的絕倫動態駕馭感受。
車型
建議售價
重點標準配備
BMW i7 eDrive50 Excellence
598萬元