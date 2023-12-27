更新頭燈造型、新增發光廠徽　Volkswagen 釋出全新小改款 Golf 預告圖

2024 台北車展 BMW i7 eDrive50 Excellence 598 萬亮相上市

▲2024 台北車展 BMW i7 eDrive50 Excellence 598 萬亮相上市
▲2024 台北車展 BMW i7 eDrive50 Excellence 598 萬亮相上市

2GameSome - 有車賞

BMW總代理汎德於12月26日為全新豪華純電旗艦i7再添全新車型 — BMW i7 eDrive50 Excellence，也將於2024台北新車暨新能源車特展首度公開亮相，建議售價為新台幣598萬元，更將領軍BMW新世代產品陣容，包含i5 M60 xDrive、520i M Sport、iX xDrive50、iX1 xDrive30 xLine、X5 xDrive40i M Sport與M2 Coupé。

我是廣告 請繼續往下閱讀

全新世代BMW i7 eDrive50 Excellence透過SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈與光型變化智慧LED頭燈所構成的分離式頭燈設計、BMW飾光水箱護罩，更交織出了靈慧生動的樣貌，而後座專屬的三角窗特殊圖騰以及列為標配的電動後擋窗簾、電動後側窗簾與全車舒適隔音玻璃，則大幅提升座艙的隱密與靜謐性。

i7 eDrive50 Excellence導入由12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕，結合整合座艙照明及控制介面的BMW環繞光幕，而全新BMW Operating System 8.5則為座艙帶來了更圖像式且直覺的使用邏輯，搭配SWAROVSKI頂級水晶內裝套件、BMW Individual Merino真皮材質、雙前座舒適型電動座椅含記憶通風加熱功能與Nappa真皮多功能方向盤，都創造出精湛無比的質感。

i7 eDrive50 Excellence以3,215 mm的長軸距帶來更為寬敞舒適的座艙空間，結合車壇唯一的31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕、5.5吋後座專屬觸控螢幕與Bowers & Wilkins頂級音響系統，搭配上豪華型四區恆溫空調、全景式玻璃車頂、擁有一體式腿托設計、按摩功能、通風加熱與椅背角度調整最高可達42.5度的後座豪華總裁座椅；此外，迎賓自動車門更猶如隨侍在側的貼身管家，除了能透過車內與車外的實體按鍵操作，還可以藉由My BMW App、實體鑰匙、煞車踏板、中控觸控螢幕或是智慧語音助理來自動啟閉車門，讓乘客能以從容優雅之姿進出車室。

BMW更為i7 eDrive50 Excellence配置360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、智慧語音助理2.0、可連結iPhone與Android系統智慧型手機的BMW手機數位鑰匙2.0、無線智慧型手機整合系統與前後座手機無線充電裝置。至於最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，結合全面進化的自動倒車輔助系統、全新記憶路徑停車輔助系統與變換車道輔助等科技。

當車主駕車進入窄巷或無法前進時，透過全面進化的自動倒車輔助系統，自動記憶車輛在低速狀態下曾經行駛過的路徑，一鍵就能透過系統讓車自動駛回原先起點，最高記憶範圍可達200m；全新的記憶路徑停車輔助系統則是可記憶車輛曾經停放過的車位與停車時的路徑，駕駛不僅能透過車內系統執行先前曾經記憶的路徑，讓系統執行自動停車，還能透過My BMW App下車透過手機直接進行遠端操控；至於全新變換車道輔助功能，則是能在開啟主動車距定速控制系統的狀態下，輕壓方向燈撥桿約3秒左右，7系列便能為駕駛主動變換車道。

i7 eDrive50 Excellence豪華純電旗艦採用全新第五代eDrive動力科技，搭載重視環境永續且不含稀土金屬的後軸同步式電動馬達與總容量達105.7kWh的鋰電池組，擁有455匹最大馬力與650牛頓米的峰值扭力輸出，0-100km/h加速僅需5.5秒即可完成，最高續航里程更可達到611km，透過最高功率可達195kW的直流充電座，僅需6分鐘就能補充行駛100km距離所需電量，搭配專屬BMW純電動能音效與My Mode行車體驗模式切換，與電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統與整合式後軸轉向系統，有效抑制路面顛簸、帶來穩定性十足的行車動態表現的同時，整合式後軸轉向系統更可依據狀況調整協助轉向的的後輪角度，為BMW i7創造出躍然而出的絕倫動態駕馭感受。

全新BMW i7 eDrive50 Excellence豪華純電旗艦建議售價/重點標準配備

車型

建議售價

重點標準配備

BMW i7 eDrive50 Excellence

598萬元

  • BMW飾光水箱護罩
  • BMW水晶鑲嵌頭燈
  • 光型變化智慧LED頭燈
  • 車門自動緊閉系統
  • 迎賓自動車門
  • 全車舒適隔音玻璃
  • 懸浮式曲面螢幕
  • BMW環繞光幕
  • BMW Operating System 8.5
  • 車況抬頭顯示器
  • AR擴增實境導航功能
  • BMW手機數位鑰匙2.0
  • Nappa真皮多功能方向盤
  • BMW Individual Merino真皮內裝
  • Bowers & Wilkins頂級音響系統
  • 豪華型四區恆溫空調
  • 雙前座舒適型座椅
  • 後座豪華總裁座椅
  • BMW懸浮式劇院螢幕
  • 5.5吋後座專屬觸控螢幕
  • 自動倒車輔助系統
  • 記憶路徑停車輔助
  • 變換車道輔助

TNCAP 新評等結果出爐！Nissan Kicks 獲得五星、Toyota Yaris 獲三星成績

PGO 挑戰嚴苛 TEC 24 耐 TIG 勇奪冠軍寶座！

Lexus 聯名台北晶華酒店沐蘭 SPA 合作全面升級

TNCAP公布2024新車評等排程，公費將僅測四款車，Nissan另自費申請X-Trail 評等

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選