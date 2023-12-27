▲2024 台北車展 BMW i7 eDrive50 Excellence 598 萬亮相上市

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全新世代BMW i7 eDrive50 Excellence透過SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈與光型變化智慧LED頭燈所構成的分離式頭燈設計、BMW飾光水箱護罩，更交織出了靈慧生動的樣貌，而後座專屬的三角窗特殊圖騰以及列為標配的電動後擋窗簾、電動後側窗簾與全車舒適隔音玻璃，則大幅提升座艙的隱密與靜謐性。





i7 eDrive50 Excellence豪華純電旗艦採用全新第五代eDrive動力科技，搭載重視環境永續且不含稀土金屬的後軸同步式電動馬達與總容量達105.7kWh的鋰電池組，擁有455匹最大馬力與650牛頓米的峰值扭力輸出，0-100km/h加速僅需5.5秒即可完成，最高續航里程更可達到611km，透過最高功率可達195kW的直流充電座，僅需6分鐘就能補充行駛100km距離所需電量，搭配專屬BMW純電動能音效與My Mode行車體驗模式切換，與電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統與整合式後軸轉向系統，有效抑制路面顛簸、帶來穩定性十足的行車動態表現的同時，整合式後軸轉向系統更可依據狀況調整協助轉向的的後輪角度，為BMW i7創造出躍然而出的絕倫動態駕馭感受。



