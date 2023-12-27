新一代 Mercedes-AMG GLC 63 S 英國上市

【試駕】豈止旅行，Volkswagen Golf Variant還能給你更多意義

▲ 【試駕】豈止旅行，Volkswagen Golf Variant還能給你更多意義
▲ 【試駕】豈止旅行，Volkswagen Golf Variant還能給你更多意義

Carture 車勢文化

這年頭愛車者很是幸福，越來越多車得以一物多用，不僅動態輕盈也好載，坐得舒服還能彎得飛快，但試駕Volkswagen Golf Variant總滿懷更多期待，不僅旅行車的闊綽格局使然，更每每為其迷人型格而飄飄然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「如果車庫只能放進一台車，那麼一定會是台旅行車。」我始終如此堅信著，原因之一當然在於一車多用的寬容度，但相對較低的重心、恰到好處的尺碼加上風格獨具的魅力，更是對於相對小眾旅行車深深著迷的原因，特別像Volkswagen Golf Variant這般德系旅行車，無論剛毅有型的輪廓線條，或是紮實沈穩的駕馭感受，甚至卓越卻不浮誇的風格質感，每每遇上總不住回眸，每次試駕更愛不釋手。

如果車庫只能放進一台車，那麼一定會是，也該是輛旅行車。
如果車庫只能放進一台車，那麼一定會是，也該是輛旅行車。
但這次體驗Golf Variant 280 eTSI R-Line，竟從對上眼的第一刻腦海便浮現「這車可真好看」的念頭，更加延伸的尺碼與軸距，搭配相較SUV壓低許多的車高，再連同銳利的楔形前視佈局，讓整體輪廓渾然天成，甚至比起掀背版本更加修長也大氣，同時由於此為R-Line版本，標準配備的LED Matrix矩陣式頭燈更形塑銳利眼神，再連同專屬外觀空力套件與全景式電動玻璃天窗，帶出帥氣有神的運動化扮相不提，更令視覺精神奕奕而氣質獨具。

透過LED Matrix矩陣式頭燈而來的銳利前視佈局，搭配修長的旅行車輪廓恰到好處。
透過LED Matrix矩陣式頭燈而來的銳利前視佈局，搭配修長的旅行車輪廓恰到好處。
225/40 R18搭配R-Line專屬鋁圈，讓整體視覺更顯精神奕奕。
225/40 R18搭配R-Line專屬鋁圈，讓整體視覺更顯精神奕奕。
旅行車很實用，但我們更愛的是因而延伸的尾廂線條與由此而來的不羈氣息。
旅行車很實用，但我們更愛的是因而延伸的尾廂線條與由此而來的不羈氣息。
座艙內也多得是驚喜，一坐進駕駛座，熟悉的德國味一股腦全跑出來，那種嚴謹紮實的技藝與工法，對於材質選擇的精心推敲，再用上剛硬線條所拉出深具包浩斯意象的車室輪廓，向來是多數德國車共同具備的特質，但Golf Variant 280 eTSI R-Line一如八代同胞兄弟們，更添科技化座艙亮點，不僅方向盤前方Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表搶眼，儀錶台線條更朝右延伸至位居中央的Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)，並利用設計手法讓兩者相關卻不相連，帶來更加活潑具朝氣的視覺觀感。

我們喜歡Volkswagen很重要的一部分，就在於嚴謹紮實的座艙佈局與工藝設計。
我們喜歡Volkswagen很重要的一部分，就在於嚴謹紮實的座艙佈局與工藝設計。
R-Line方向盤握感與質感兼具，後方的數位儀錶與中控螢幕則以相關卻不相連的方式帶來別緻觀感。
R-Line方向盤握感與質感兼具，後方的數位儀錶與中控螢幕則以相關卻不相連的方式帶來別緻觀感。
Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表可呈現更豐富行車資訊，就連衛星導航功能也可在此呈現。
Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表可呈現更豐富行車資訊，就連衛星導航功能也可在此呈現。
駕駛者前方也設有HUD抬頭顯示器，大幅降低駕駛時視線轉移可能帶來的風險。
駕駛者前方也設有HUD抬頭顯示器，大幅降低駕駛時視線轉移可能帶來的風險。
除此外，Golf Variant 280 eTSI R-Line用料之講究也讓同級對手難出其右，舉個例，中控台飾板便夾藏灰色碳纖維意象，而兩張漂亮的跑車型前座椅，面料也以類麂皮與織布共構而成，上頭更鑲有R字專屬徽飾，再連同運動氣息濃郁的黑色頂篷，還有30色氛圍燈營造座艙氣氛，打造出十足討喜的駕乘場域。

兩張漂亮的跑車型前座椅以類麂皮與織布共構，上頭並鑲有R字專屬徽飾，加上全景式玻璃天窗，帶來優異乘坐表現。
兩張漂亮的跑車型前座椅以類麂皮與織布共構，上頭並鑲有R字專屬徽飾，加上全景式玻璃天窗，帶來優異乘坐表現。
30色氛圍燈可依個人喜好自由設定，隨時提供充滿新鮮感的駕乘氣氛。
30色氛圍燈可依個人喜好自由設定，隨時提供充滿新鮮感的駕乘氣氛。
具備十支揚聲器的Harman / Kardon音響系統，提供不同凡響的聆聽體驗。
具備十支揚聲器的Harman / Kardon音響系統，提供不同凡響的聆聽體驗。
更迷人的所在當然還包含空間的規劃與利用，受惠於延伸至2,669mm的軸距，Golf Variant 280 eTSI R-Line的後座空間其實寬裕得驚喜，無論腿部、膝部、腳部或橫寬表現都讓人滿意甚至寬裕，而與此同時身後的行李廂也具備611公升好成績，比起諸多中型SUV甚至大碗滿意，一旦將可6/4分離前傾的後座椅背放倒，更旋即造就高達1,642公升的置物容積，說真的，這已不單純得以滿足一般家庭使用目的而已，就算熱愛單車、衝浪、潛水等戶外活動，或當前最夯的全配版露營都難不倒Golf Variant，經實測椅背放倒後甚至可供兩名成人躺平，夜衝武嶺銀河或合歡山瑞雪同樣說走就走輕而易舉。

受惠於2,669mm軸距，Golf Variant 280 eTSI R-Line的後座無論腿部、膝部、腳部或橫寬表現都讓人滿意，後座出風口配置更讓全車乘員盡享舒適旅程。
受惠於2,669mm軸距，Golf Variant 280 eTSI R-Line的後座無論腿部、膝部、腳部或橫寬表現都讓人滿意，後座出風口配置更讓全車乘員盡享舒適旅程。
旅行車的優勢在後廂盡顯無疑，就算戶外休憩甚至車宿躺平在此輕而易舉。
旅行車的優勢在後廂盡顯無疑，就算戶外休憩甚至車宿躺平在此輕而易舉。
當然備受重視的ADAS部分，在Golf Variant上同以便捷好用的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統達陣，包括含AEB自動輔助緊急煞車功能的Front Assist車前碰撞預警系統、車側盲點警示系統、全速域ACC主動式固定車距巡航系統、道路虛擬實境顯示功能、Travel Assist智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、含修正輔助功能的車道維持及偏移警示系統、Emergency Assist緊急待援輔助系統、Park Assist自動停車輔助、含煞車輔助功能的RTA後方橫向車流警示系統以及MCB二次碰撞預煞系統，都是全車系標準配置的好料，而諸如ACC主動式固定車距巡航與車道維持等功能，在使用時也提供良好的運作品質，提供全車乘員更加舒適的巡航旅程。

Golf Variant 280 eTSI R-Line當然也備有周延齊全的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統。
Golf Variant 280 eTSI R-Line當然也備有周延齊全的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統。
包括全速域ACC主動式固定車距巡航系統與含修正輔助功能的車道維持及偏移警示系統，都是讓駕駛者備感舒適安心的重要配置。
包括全速域ACC主動式固定車距巡航系統與含修正輔助功能的車道維持及偏移警示系統，都是讓駕駛者備感舒適安心的重要配置。
方向盤左側亦設有Travel Assist智慧車陣穿梭系統，可整合ACC與車道維持功能以提升使用便利性。
方向盤左側亦設有Travel Assist智慧車陣穿梭系統，可整合ACC與車道維持功能以提升使用便利性。
不過說起Golf Variant 280 eTSI R-Line最教人摩拳擦掌的，還是德系旅行車素負盛名的動態展現，先從動力說起，280 eTSI配置了集團廣用的1.5升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，並搭配48V輕油電系統作為輔助，由此帶來150ps最大馬力及自1,500轉至3,500轉皆有的25.5kg-m峰值扭力，同時更具備高效節能的ACT主動式汽缸休止管理系統，可於低負載巡航時關閉第二與第三缸以大幅提升燃油效率，再協同七速DSG雙離合器自手排變速系統，不僅帶來8.7秒靜止破百與極速224km/h的性能實力，同時還創造出18.2km/L的能源局平均油耗成績。

Golf Variant 280 eTSI R-Line配置了1.5升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，並搭配48V輕油電系統作為輔助。
Golf Variant 280 eTSI R-Line配置了1.5升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，並搭配48V輕油電系統作為輔助。
這具高效引擎擁有150ps最大馬力及25.5kg-m峰值扭力，同時更具備高效節能的ACT主動式汽缸休止管理系統。
這具高效引擎擁有150ps最大馬力及25.5kg-m峰值扭力，同時更具備高效節能的ACT主動式汽缸休止管理系統。
但精彩的其實發生在踩下油門瞬間，輕盈的起步感受自屬理所當然，再加深油門還能獲得更飽足的持續推力，與此同時引擎聲浪飽滿有勁，變速箱換檔反應也流暢且明快，就算高速巡航為超車而再加速，對於這輛排氣量並不大的旅行車依舊輕而易舉，前往拍攝地途經國道林口長上坡同樣游刃有餘。

無論起步加速或超車再加速，都能提供飽足且持續的推力。
無論起步加速或超車再加速，都能提供飽足且持續的推力。
Golf Variant 280 eTSI R-Line也備有駕駛模式供選擇，以對應當下駕駛狀態及需求。
Golf Variant 280 eTSI R-Line也備有駕駛模式供選擇，以對應當下駕駛狀態及需求。
而當場景轉換至蜿蜒山路，Golf Variant 280 eTSI R-Line更像是回到專屬領域，調校得柔韌的懸吊系統不僅抵抗住絕大多數離心力，慢開悠然自得之餘，快彎更得以盡享駕馭魅力，而恰到好處的軸距與重心設定，也讓這輛德國旅行車更顯沈穩安定，並擁有極高易控性，於此時225/40 R18低扁平比跑胎也化身正向助力，緊抓路面同時給予駕駛者極高的信心，協同前麥花臣、後多連桿良好懸吊幾何設計，任何狀況下都能提供最理想的抓地力。

所以才說Golf Variant 280 eTSI R-Line所應允的絕不僅止於旅行而已，擺拍的露營情境是一例，能夠滿足幾乎所有用車需求才是最令人魂牽夢縈的意義，想想只需一輛車，既可品味有型且質感精緻，還能體現縱情奔馳與快意駕馭，最重要的同時滿足高效節能、舒適乘載、寬裕空間、載運物件、闔家同遊甚至戶外生活需求，一車多用的真諦，於是在此完美呈現。

TNCAP 新評等結果出爐！Nissan Kicks 獲得五星、Toyota Yaris 獲三星成績

PGO 挑戰嚴苛 TEC 24 耐 TIG 勇奪冠軍寶座！

Lexus 聯名台北晶華酒店沐蘭 SPA 合作全面升級

2024 台北車展 BMW i7 eDrive50 Excellence 598 萬亮相上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選