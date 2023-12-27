▲ 【試駕】豈止旅行，Volkswagen Golf Variant還能給你更多意義

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「如果車庫只能放進一台車，那麼一定會是台旅行車。」我始終如此堅信著，原因之一當然在於一車多用的寬容度，但相對較低的重心、恰到好處的尺碼加上風格獨具的魅力，更是對於相對小眾旅行車深深著迷的原因，特別像Volkswagen Golf Variant這般德系旅行車，無論剛毅有型的輪廓線條，或是紮實沈穩的駕馭感受，甚至卓越卻不浮誇的風格質感，每每遇上總不住回眸，每次試駕更愛不釋手。
但這次體驗Golf Variant 280 eTSI R-Line，竟從對上眼的第一刻腦海便浮現「這車可真好看」的念頭，更加延伸的尺碼與軸距，搭配相較SUV壓低許多的車高，再連同銳利的楔形前視佈局，讓整體輪廓渾然天成，甚至比起掀背版本更加修長也大氣，同時由於此為R-Line版本，標準配備的LED Matrix矩陣式頭燈更形塑銳利眼神，再連同專屬外觀空力套件與全景式電動玻璃天窗，帶出帥氣有神的運動化扮相不提，更令視覺精神奕奕而氣質獨具。
座艙內也多得是驚喜，一坐進駕駛座，熟悉的德國味一股腦全跑出來，那種嚴謹紮實的技藝與工法，對於材質選擇的精心推敲，再用上剛硬線條所拉出深具包浩斯意象的車室輪廓，向來是多數德國車共同具備的特質，但Golf Variant 280 eTSI R-Line一如八代同胞兄弟們，更添科技化座艙亮點，不僅方向盤前方Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表搶眼，儀錶台線條更朝右延伸至位居中央的Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)，並利用設計手法讓兩者相關卻不相連，帶來更加活潑具朝氣的視覺觀感。
除此外，Golf Variant 280 eTSI R-Line用料之講究也讓同級對手難出其右，舉個例，中控台飾板便夾藏灰色碳纖維意象，而兩張漂亮的跑車型前座椅，面料也以類麂皮與織布共構而成，上頭更鑲有R字專屬徽飾，再連同運動氣息濃郁的黑色頂篷，還有30色氛圍燈營造座艙氣氛，打造出十足討喜的駕乘場域。
更迷人的所在當然還包含空間的規劃與利用，受惠於延伸至2,669mm的軸距，Golf Variant 280 eTSI R-Line的後座空間其實寬裕得驚喜，無論腿部、膝部、腳部或橫寬表現都讓人滿意甚至寬裕，而與此同時身後的行李廂也具備611公升好成績，比起諸多中型SUV甚至大碗滿意，一旦將可6/4分離前傾的後座椅背放倒，更旋即造就高達1,642公升的置物容積，說真的，這已不單純得以滿足一般家庭使用目的而已，就算熱愛單車、衝浪、潛水等戶外活動，或當前最夯的全配版露營都難不倒Golf Variant，經實測椅背放倒後甚至可供兩名成人躺平，夜衝武嶺銀河或合歡山瑞雪同樣說走就走輕而易舉。
當然備受重視的ADAS部分，在Golf Variant上同以便捷好用的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統達陣，包括含AEB自動輔助緊急煞車功能的Front Assist車前碰撞預警系統、車側盲點警示系統、全速域ACC主動式固定車距巡航系統、道路虛擬實境顯示功能、Travel Assist智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助系統、含修正輔助功能的車道維持及偏移警示系統、Emergency Assist緊急待援輔助系統、Park Assist自動停車輔助、含煞車輔助功能的RTA後方橫向車流警示系統以及MCB二次碰撞預煞系統，都是全車系標準配置的好料，而諸如ACC主動式固定車距巡航與車道維持等功能，在使用時也提供良好的運作品質，提供全車乘員更加舒適的巡航旅程。
不過說起Golf Variant 280 eTSI R-Line最教人摩拳擦掌的，還是德系旅行車素負盛名的動態展現，先從動力說起，280 eTSI配置了集團廣用的1.5升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，並搭配48V輕油電系統作為輔助，由此帶來150ps最大馬力及自1,500轉至3,500轉皆有的25.5kg-m峰值扭力，同時更具備高效節能的ACT主動式汽缸休止管理系統，可於低負載巡航時關閉第二與第三缸以大幅提升燃油效率，再協同七速DSG雙離合器自手排變速系統，不僅帶來8.7秒靜止破百與極速224km/h的性能實力，同時還創造出18.2km/L的能源局平均油耗成績。
但精彩的其實發生在踩下油門瞬間，輕盈的起步感受自屬理所當然，再加深油門還能獲得更飽足的持續推力，與此同時引擎聲浪飽滿有勁，變速箱換檔反應也流暢且明快，就算高速巡航為超車而再加速，對於這輛排氣量並不大的旅行車依舊輕而易舉，前往拍攝地途經國道林口長上坡同樣游刃有餘。
而當場景轉換至蜿蜒山路，Golf Variant 280 eTSI R-Line更像是回到專屬領域，調校得柔韌的懸吊系統不僅抵抗住絕大多數離心力，慢開悠然自得之餘，快彎更得以盡享駕馭魅力，而恰到好處的軸距與重心設定，也讓這輛德國旅行車更顯沈穩安定，並擁有極高易控性，於此時225/40 R18低扁平比跑胎也化身正向助力，緊抓路面同時給予駕駛者極高的信心，協同前麥花臣、後多連桿良好懸吊幾何設計，任何狀況下都能提供最理想的抓地力。
所以才說Golf Variant 280 eTSI R-Line所應允的絕不僅止於旅行而已，擺拍的露營情境是一例，能夠滿足幾乎所有用車需求才是最令人魂牽夢縈的意義，想想只需一輛車，既可品味有型且質感精緻，還能體現縱情奔馳與快意駕馭，最重要的同時滿足高效節能、舒適乘載、寬裕空間、載運物件、闔家同遊甚至戶外生活需求，一車多用的真諦，於是在此完美呈現。