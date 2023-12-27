南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

福容迎總統大選！身份證對中「0、1、3」打3折　天成文旅2699元起

▲總統大選將至，福容花蓮店推出1月凡西元出生年月日有「0、1、3」(三碼缺一不可)或是名字有「花、蓮、福、容」任一字(可同音不同字)，上官網預訂輸入專案代碼「N3F64840」即可享有房型定價三折優惠。（圖／福容飯店提供）
▲總統大選將至，福容花蓮店推出1月凡西元出生年月日有「0、1、3」(三碼缺一不可)或是名字有「花、蓮、福、容」任一字(可同音不同字)，上官網預訂輸入專案代碼「N3F64840」即可享有房型定價三折優惠。（圖／福容飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

總統大選（1月13日）進入倒數階段，許多旅外國人、外地遊子都準備返鄉投票，福容大飯店推出多種優惠住房專案，北、中、南、東全台17家據點提供多樣化選擇。其中福容花蓮店推出2024年1月1日~1月31日凡西元出生年月日有「0、1、3」(三碼缺一不可)或是名字有「花、蓮、福、容」任一字(可同音不同字)，上官網預訂輸入專案代碼「N3F64840」即可享有房型定價三折優惠。另外，天成文旅-繪日之丘則推出「繪日農遊好時光」住宿優惠，平日優惠價精緻客房2,699元起。

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大選將至，旅外國人陸續返鄉投票，福容大飯店「搭機旅客專屬住房大利多」由鄰近桃園國際機場的福容桃園機捷A8店、福容桃園店及福容中壢店聯手推出：福容桃園機捷A8店旅客出示入住日前後3天內之本人機票，可享原訂購專案9折優惠及隔日免費延遲退房乙小時；2024年起憑入住日當天本人機票入住精緻客房，可享福容中壢店每晚2,160元、福容桃園店每晚2,276元專屬優惠價，並可選擇晚上九點後入住或於凌晨六點前退房，彈性調整入住時間，讓返台投票的民眾充分休息，安排行程更便利。

▲福容中壢店明年起憑當日機票享獨享價，精緻雙客房每晚2,160元起。（圖／福容飯店提供）
▲福容中壢店明年起憑當日機票享獨享價，精緻雙客房每晚2,160元起。（圖／福容飯店提供）
福容花蓮店推出期間限定住房專案：2024/01/01~01/31凡西元出生年月日有「0、1、3」(三碼缺一不可)或是名字有「花、蓮、福、容」任一字(可同音不同字)，上官網預訂輸入專案代碼「N3F64840」即可享有房型定價三折優惠，把握機會入住最美海景房，欣賞太平洋日出。回南部投票的民眾，藉此安排一趟港都文藝之旅吧。福容高雄店推出「嬉遊享樂」住房專案，雙人2,999元起、四人4,299元起，樂玩駁二、棧貳庫，出示享福卡會員APP，還可享有婆婆冰、藕家奶茶、百樂蛋糕、阿囉哈滷味、孫家肉粽、香茗茶行等在地商家優惠。

位於東北角的福隆店，即日起至3月31日推出「福隆四饗宴」住房專案，雙人入住一泊四食，每晚只要7,999元起，到草嶺古道欣賞芒花，享受全台唯一海洋溫泉，養顏美容的同時也讓身心靈放鬆。想要購物、樂園狂歡一次滿足，就來麗寶福容大飯店，晚上還可乘坐摩天輪欣賞夜景，2024年1月1日至4月30日推出「春日走走」一泊二食專案，兩人同行7,999元起，揪團四人享一泊一食7,999元起。投票後安排個放鬆小旅行，沉澱好心情迎接未來挑戰。

天成文旅-繪日之丘則是看好國旅親子市場及結合在地觀光合作，攜手嘉義三隻小豬觀光農場，於即日起至2024年6月30日止，推出「繪日農遊好時光」住宿優惠，平日優惠價精緻客房2,699元起，溫馨家庭房4,099元起，除提供翌日豐美自助式早餐外，並依照入住房型人數加贈三隻小豬觀光農場入場券每人乙張，不僅在嘉義享受最美親子飯店，更能與親朋好友一起暢玩南台灣可愛童趣的主題農場。

▲天成文旅-繪日之丘推出「繪日農遊好時光」住宿優惠，入住即加贈三隻小豬觀光農場入場券，並享有翌日豐美早餐，專案優惠價2,699元起。（圖／天成文旅提供）
▲天成文旅-繪日之丘推出「繪日農遊好時光」住宿優惠，入住即加贈三隻小豬觀光農場入場券，並享有翌日豐美早餐，專案優惠價2,699元起。（圖／天成文旅提供）
再次獲知名旅遊平台票選台灣最美親子飯店殊榮的天成文旅-繪日之丘，此次攜手嘉義熱門景點三隻小豬觀光農場，推出「繪日農遊好時光」住宿優惠。以童話故事為主題的園區內有著豐富的熱門打卡景觀、自然優美的落羽松步道、兒童遊戲區與親子互動設施，除此之外還有多達20種以上的可愛小動物，充分滿足孩子的好奇心，指定時間亦可近距離餵食體驗。

每日15:00-18:00為旅客準備專屬限定的茶聚活動，辦理入住時，即可品嘗道地的阿里山高山茶，與美味可口的茶點，及香氣十足的現烤鬆餅。閒暇之餘再到星空童樂室遊玩手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機，還可在此享用多達50種以上的自助式古早味零食，無限免費享用，頓時找回小時候的童年記憶。

▲天成文旅-繪日之丘的星空童樂室，備有多達50種古早味零食、餅乾與糖果。（圖／天成文旅提供）
▲天成文旅-繪日之丘的星空童樂室，備有多達50種古早味零食、餅乾與糖果。（圖／天成文旅提供）

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