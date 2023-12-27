▲ Rivian R1T買來1年半，一場小事故竟修了8個月還沒好

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牽新車是件令人開心的事，國外有名車主在2022年6月買了Rivian R1T，看重的莫過於就是電動系統、835hp最大馬力和皮卡等設定，但意外總是來得突然，於今年4月在十字路口不甚被Cherokee撞到，好在兩車速度都不快，所以Rivian R1T僅右前葉子板等處受損而已，既然有受損當然就要維修，因此車主將車送到經過Rivian認證的維修廠進行維修，如今過了八個月他的車還沒修好。
之所以經過八個月仍沒修好，是因為維修廠發現車輛碰撞擠壓時導致攝影機線路，若要攝影機能正常作動就必須更換線路，但Rivian R1T全車共有11個攝影鏡頭，而要更換則需進行大工程的拆除工作，同時還需要專業診斷軟體，很可惜該維修廠沒有軟體，且技師也沒受過相關訓練。然而這輛Rivian R1T悲慘的命運還不僅於此，車輛在撞擊認證中心放置四個月，因為Rivian並無提供相關軟體，因此又再被運至Rivian並花費兩個月時間修復，然而當車輛回到維修廠時，卻發現Rivian並未徹底進行修復，甚至還進一步造成損壞，對此車主向Rivian詢但Rivian卻沒給予任何回應，而媒體詢問後則僅表示Rivian為新創公司，因此很多都還在學習中。