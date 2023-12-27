NU'EST前隊長JR金鍾炫入伍倒數 2024年1月20日飛來台灣見粉絲
韓團NU'EST由ARON、JR（金鍾炫）、白虎、黃旼炫、REN組成，成員與公司的合約2022年3月到期後分道揚鑣，金鍾炫SOLO重新出發，宣布將於2024年1月20日晚間7點在Zepp New Taipei舉辦《Sparling Eternity：KIM JONGHYEON 2024 FAN CONCERT》粉絲見面會。
記者陳雅蘭／綜合報導
前男子偶像團體NU'EST隊長金鍾炫，曾在2022年12月舉辦《Fantasia》個人演唱會，時隔1年將於12月29日、30日連續兩天在首爾KBS Arena舉辦《Sparkling Eternity》演唱會，這是他相隔1年再次單獨演出，他開心透露此次舞台及歌曲都將大大升級，請&U（粉絲名）可以好好期待。
金鍾炫確定2024年高唱從軍樂，結束首爾兩場個人演唱會後，將於2024年1月20日飛來台灣與粉絲相聚，這也是他在當兵前最後一次的公開活動，金鍾炫表示：「相隔1年再開唱，希望這次的演出能成為『&U』們永遠難忘的禮物，也能成為我入伍當兵期間最美好且珍貴的回憶！」
《Sparling Eternity：KIM JONGHYEON 2024 FAN CONCERT》將於2024年1月20日晚間7點在Zepp New Taipei舉辦，票價分為4800元、4200元、3600元等3種，12月28日中午12點10分於KKTIX啟售。
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