提遊民安置標準入法未三讀　趙正宇替弱勢發聲爭權益

選舉到數17天，選戰進入白熱化，而進來冷氣團接連襲台，無黨籍立委趙正宇今（27）日則替流離失所的遊民發聲，說明本屆在立院法提案，希望將遊民安置輔導專章納入現行《社會救助法》，遺憾本屆未獲各政黨支持無法三讀，而認為根據調查，近7成遊民有復歸社會的意願，政府有責任伸出援手，在黑暗中伸出援手，自己也將持續為這群弱勢發聲，而不是將他們越推越遠。
記者陳威叡／台北報導
趙正宇表示，選舉將至競選活動頻繁，但有一群人卻因流離失所，沒有票源，鮮少獲得關注，冷冽的寒風中在街角蜷縮，自己在本屆會期中，提出立法院首次提案的遊民安置輔導專章，希望能夠納入現行《社會救助法》。
趙正宇說，因現行《社會救助法》規定，遊民的安置及輔導由各縣市主管機關訂定，但盤點後發現，各縣市的規範未盡一致，使遊民無法獲得平等、妥適的照顧。而遊民群體因為流離失所，即使群聚仍戶籍各異，沒有票且社會觀感不佳，導致顯少有政治人物願替其發聲，綜觀全國法規，僅有《社會救助法》寥寥數字提及。
趙正宇表示，在提出修法時，就已猜想能夠獲各政黨支持三讀通過的可能性並不高，但沒有人關注的群體，仍應有人替其發聲，留下這次修法的版本文字，可為之後欲修法者提供方向。
趙正宇說，政府不應把遊民群體驅逐到社會陰暗的角落，用視而不見的態度當作沒有問題發生，根據調查發現，近7成遊民有復歸社會的意願，政府有責任伸出援手，在黑暗中伸出援手，自己也將持續為這群弱勢發聲，而不是將他們越推越遠。