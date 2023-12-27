以100台超限量姿態問世？Hyundai N Vision 74又傳出量產消息！
韓國現代汽車Hyundai先前打造過許多性能概念車，許多車輛其實都備受討論，但N Vision 74可以說是聲量最高的車款，這輛車的量產與否總是登上新聞版面，現在韓國媒體報導這輛車真的有機會生產，並且會採用超限量的方式進行，在100輛的額度當中有70輛將會交給客戶，而另外的30輛將會作為賽車使用。
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相信大家對於現代Hyundai的這輛概念車N Vision 74依舊記憶猶新，在許多紛紛擾擾的傳聞之後，現在又傳出他會以超限量的姿態量產，總共會有100輛出現在世界上，其中70輛將會在道路上行駛，而30輛會作為賽車使用，消息指出這輛車將會在2026年開始生產，而且最大馬力將會來到800匹，這比概念車的動力還要更大，當時概念車只有340匹電動馬達加上燃料電池推動的116匹雙馬達配置，但是續航里程會受到影響，原本概念車擁有600公里續航，但是擁有800匹動力之後，續航表現剩下400~500公里。
當然你可能會認為這又是一個未經證實的消息，不久之後又會有報導說到這輛車不會量產，但考慮到Hyundai N性能品牌逐漸壯大，打造一台限量超跑確實是有可能的，畢竟這樣的車進行大量生產確實可能虧大錢，而透過少量的方式讓價格提高，並且可以更任性的將許多元素放在車輛上，就算這是一輛Hyundai，但以他們現在的實力以及車輛的限量額度來看，即便這輛車之後價格跟Lamborghini藍寶堅尼一樣，相信市場也可以接受，畢竟這輛車真的是超級特別的存在。