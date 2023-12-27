新一代 Mercedes-AMG GLC 63 S 英國上市

多重身份的極致！Audi RS7 Sportback performance 的均衡之道

▲多重身份的極致！Audi RS7 Sportback performance 的均衡之道
▲多重身份的極致！Audi RS7 Sportback performance 的均衡之道

2GameSome - 有車賞

對於一輛780萬的性能猛獸，實在很難讓人以高性價比評論之，但在飽餐一頓由Audi RS7 Sportback performance所帶來的性能饗宴之後，心中卻莫名的想以「超值」二字結尾，原因簡單，在此從油轉電的風頭浪尖，得以收藏如此擁有天籟聲浪的V8動力，加上絕美的四門轎跑與絕佳動力，兼具駕馭樂趣與代步通勤的友善度以外，相較於相似動力輸出的Mercedes-AMG GT 63 S E Performance卻要高達1,194萬天價之時，Audi RS7 Sportback performance的身價，似乎顯得合理許多。

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試駕車款為Audi RS7 Sportback performance，建議售價為新台幣780萬元起。
試駕車款為Audi RS7 Sportback performance，建議售價為新台幣780萬元起。
當前大休旅時代，四門轎跑的身形顯得珍貴，以台灣市場而論，似乎只剩下德系品牌各自努力。除了本文主角以外，雙B與Porsche皆有代表競逐。造型特色各有千秋，但循主觀意識出發，Audi A7造型確實最得我心，雖然問世時間從2018迄今已有數個年頭，但直挺俐落的線條，不過度張牙舞爪的內斂氣質，似乎跟品牌招牌的quattro智慧型恆時四輪驅動科技頗有呼應，強調均衡且均分的思維，在外觀設計中也可見一斑。

四門無窗框的造型加上斜背線條，清楚展現其為Audi競逐四門跑車領域的代表作品。
四門無窗框的造型加上斜背線條，清楚展現其為Audi競逐四門跑車領域的代表作品。
為展現車系最高定位身份，Audi RS7 Sportback performance外觀上原先標配消光鈦色套件，但因試駕車款額外選配了黑色風格外觀套件，因此在水箱護罩的品牌廠徽、前後下擾流、側裙、車外後視鏡外殼、窗框等處皆披上了黑色塗裝，對應試駕車款的金屬漆星夜藍格外好看。當然，若想要更具競技意味的造型，也可選配消光碳纖維外觀套件，但無論如何選擇，立基原有迷人的身形上與Audi品牌出色的美學基因，怎麼搭配都讓人放心。

標配 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組 ( 含動態指示方向燈 )。
標配 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組 ( 含動態指示方向燈 )。
因選配黑色套件，車頭廠徽也換上了黑色塗裝。
因選配黑色套件，車頭廠徽也換上了黑色塗裝。
後視鏡外殼也為黑色設計。
後視鏡外殼也為黑色設計。
無窗框設計或多或少影響了車室寧靜度，但對於跑格的營造絕對功不可沒。
無窗框設計或多或少影響了車室寧靜度，但對於跑格的營造絕對功不可沒。
標配22吋Audi Sport鋁圈，卡鉗也為RS專屬的紅色塗裝。
標配22吋Audi Sport鋁圈，卡鉗也為RS專屬的紅色塗裝。
車尾廠徽與車頭呼應，皆為黑色處理。
車尾廠徽與車頭呼應，皆為黑色處理。
配置RS跑車排氣系統，為左右雙邊單出設計。
配置RS跑車排氣系統，為左右雙邊單出設計。
剛直俐落的線條，同樣於座艙內呈現，一如過往試駕A7時所感受的般，濃烈的科技韻味毫不遮掩，且透過如平底方向盤、碳纖維飾板、Valcona真皮跑車座椅配上蜂巢格紋設計等進一步點出了熱血風格。駕駛眼前的12.3吋數位儀表板顯示介面同樣很具科技味，結合中控台上下分別10.1吋與8.6吋的雙螢幕，整合當家MMI navigation plus多媒體導航系統與空調控制介面，相對於當前不少品牌粗暴的把大螢幕直挺的塞入中控台造型中，Audi RS7 Sportback performance此般的設計，顯得優雅且高明不少。

與外觀相呼應的座艙風格，同樣以剛直俐落線條為主。
與外觀相呼應的座艙風格，同樣以剛直俐落線條為主。
標配12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus，介面為RS design專屬。
標配12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus，介面為RS design專屬。
RS專屬平底式真皮多功能跑車方向盤，附上換檔撥片與加熱功能。
RS專屬平底式真皮多功能跑車方向盤，附上換檔撥片與加熱功能。
中控台上下分別10.1吋與8.6吋的雙螢幕，整合當家MMI navigation plus多媒體導航系統與空調控制介面。
中控台上下分別10.1吋與8.6吋的雙螢幕，整合當家MMI navigation plus多媒體導航系統與空調控制介面。
RS專屬碳纖維飾板。
RS專屬碳纖維飾板。
RS專屬發光門檻踏板。
RS專屬發光門檻踏板。
Bang & Olufsen 3D環繞音響系統，具有16支喇叭規格。
Bang & Olufsen 3D環繞音響系統，具有16支喇叭規格。
RS專屬Valcona真皮/雙前座跑車座椅。
RS專屬Valcona真皮/雙前座跑車座椅。
椅面除了有RS字樣壓印以外，另外有紅色蜂巢紋縫線。
椅面除了有RS字樣壓印以外，另外有紅色蜂巢紋縫線。
後座也採相同配置。
後座也採相同配置。
標配日照感應式四區獨立恆溫空調。
標配日照感應式四區獨立恆溫空調。
全景式電動玻璃天窗對於空間開闊感相當有助益。
全景式電動玻璃天窗對於空間開闊感相當有助益。
標準乘坐狀態下，後廂容積可達535公升。
標準乘坐狀態下，後廂容積可達535公升。
當然，最迷人的環節，莫過於是啟動引擎的那一刻開始，4.0升雙渦輪增壓V8汽油引擎加上48V輕型複合動力系統的動力單元，同時滿足了體感、聽覺與運轉的精緻度，隨著不同轉速區間，時而低鳴、時而咆哮的音頻，該內蘊識不張揚，該狂放時不掩飾，在即將邁入電驅時代之際，格外讓人珍惜，格外顯得珍貴。

4.0升雙渦輪增壓V8汽油引擎加上48V輕型複合動力系統具備630hp/850Nm動力輸出，48V系統可額外提供11hp馬力輔助。
4.0升雙渦輪增壓V8汽油引擎加上48V輕型複合動力系統具備630hp/850Nm動力輸出，48V系統可額外提供11hp馬力輔助。
動力銜接tiptronic八速手自排變速箱。
動力銜接tiptronic八速手自排變速箱。
僅需3.4秒就可完成0-100km/h加速實力，在當前台灣的道路法規嚴格限制下，鮮少有完整領略的機會，但在法規合法的速度區間，感受Audi RS7 Sportback performance雄厚的加速實力，無論是從起步彈射，還是行進間的再加速，都會是讓人永存記憶的過程。縱使在電動車不講武德的加速力比比皆是的當下，Audi RS7 Sportback performance的加速過程不僅快，更多了些層次，感受不同檔位、不同轉速發揮出的力道差異，再佐以聽覺的聲浪震撼，從數據表現或許不見得壓制得住高性能電動車，但在加速過程中所獲得樂趣確實是豐富的，但孰優孰劣，就端看個人喜好了。

原廠數據顯示，0-100km/h加速僅需3.4秒就可完成。
原廠數據顯示，0-100km/h加速僅需3.4秒就可完成。
Audi RS7 Sportback performance另一迷人處，在於多重個性。透過Audi drive select可程式車身動態系統的貢獻，駕駛有著多達efficiency、comfort、auto、dynamic，與可自定義的RS專屬RS1與RS2兩種模式選擇，想要緊繃駕馭或舒適代步皆可完全支援，從引擎輸出、變速箱邏輯到懸吊軟硬的多樣變換，再加上quattro智慧型恆時四輪驅動科技的不同輸出比例，可視不同路況於前後輪軸輸出調整，最高可達85%比例至後軸輸出，可以呈現四驅特性的穩定，也可比照後驅特色的樂趣，再加上可供五名成人乘坐與535公升起跳的後廂容積，誰說高性能休旅車才是面面俱到，在Audi RS7 Sportback performance座艙內，就像外送平台的廣告般，（應該）都做得到。

Audi drive select可程式車身動態系統可針對動力輸出、變速箱邏輯到懸吊軟硬等多面向進行調整切換。
Audi drive select可程式車身動態系統可針對動力輸出、變速箱邏輯到懸吊軟硬等多面向進行調整切換。
quattro智慧型恆時四輪驅動科技可視不同路況於前後輪軸輸出調整，最高可達85%比例至後軸輸出。
quattro智慧型恆時四輪驅動科技可視不同路況於前後輪軸輸出調整，最高可達85%比例至後軸輸出。
780萬的預算，確實有琳瑯滿目的選擇，甚至對於金字塔頂端而言，壓根兒無需與實用性連結，只需選擇一款功能單一的fun car即可，Porsche 911或許就是不錯的解答。但回歸車輛本質，四門轎跑所瞄準的客群，原本就屬偏愛一車多工的族群，從此原意，Audi RS7 Sportback performance的價值無庸置疑。

若你也想在此燃油時代即將終結之際，收藏一輛性能猛獸，但又不僅僅淪落花瓶身份，Audi RS7 Sportback performance，值得你走一趟展間瞧瞧。

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