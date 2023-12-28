國賓中餐廳推新菜！「十味鮮」十種味型　訂位天天爆滿超過9成

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主廚推薦有十道新菜品，發展出十種味型，食材選擇運用海參、大蝦、高級魚獲等頂級海鮮品項，賦味增鮮，包含酸辣、家常、荔枝、紅燒、鹹鮮、椒鹽、胡椒、椒麻、鮮甜、甜香，故名「十味鮮」。擁有40年廚藝功底的國賓飯店行政總主廚林建龍，及副行政總主廚徐鳳欽、行政主廚陳西滿精通味型多變，百菜百格，即日起推出「十味鮮」川式美饌。
多道佳餚中，首推酸辣味型的「青檸辣椒一口雞」，有別重辣風格，主廚巧妙運用青檸檬果香，搭配青辣椒，青蔥、香菜梗、蒜末等融合賦味，搭配適口的文昌雞腿肉，入口時，酸、甜、辣混合的綠意香氣，豐富味覺層次，清爽果酸的尾韻帶出青辣椒的刺激。
也有荔枝味型的「荔味宮保大蝦」，川菜江湖中，老廚師會說傳統的宮保味型，其實品的是荔枝味，糖略少於醋，先酸後甜，如同吃荔枝。這次主廚自北京習得一款果香系荔枝味，以虎蝦為主食材，運用甜菜根果汁與梔子汁調兌出的鮮紅醬汁，不只疊加凸顯清幽果香，醬汁色澤更美麗吸睛，並非傳統宮保的咖啡色，裹在酥香虎蝦上，甜味更鮮明，驚艷味蕾。
鹹鮮味型的「藿香鮮魚」極適合現在寒冬中品嚐，魚湯以鯽魚、紫蘇葉與青辣椒製成的湯底，經繁複工序吊湯，三輪功夫才能熬成。第一鍋先熬出奶白色，第二鍋燉出濃香，第三鍋賦味，運用紫蘇與青辣椒香氣，使鮮魚濃湯同時擁有清香與微辣尾韻。搭配肉質細嫩鮮甜的鮮魚，濃湯色澤猶如冬末裡一碗熱牛奶，溫胃暖心。
嗜食重口味的別忘記椒鹽味型的「辣炒小羊排酸黃瓜」，主廚選用帶皮軟骨與筋膜的羊胸排，以數十種香料燉滷，再佐高溫油炸，搭配酸黃瓜、乾辣椒、蒜末一同快炒，入口是外酥裡嫩的鹹香，帶著多重香料的氣味，一品肉與骨間彈嫩口感，再搭配酸黃瓜的回甘酸鹹。
此次國賓中餐廳冬季新菜「十味鮮」即日起開售，招牌老菜加上新菜端出，適逢年節聚餐潮，國賓中餐廳表示，直至農曆春節期間，包小吃區與包廂目前滿座率已超過9成，想吃手腳得快。
另外，eslite hotel誠品行旅則是因應年節送禮時機，推出「炙燒和牛頰牛肉麵︱賀歲禮盒」，每盒720元(2人份)，將歷年熱銷、好評不間斷的人氣料理「炙燒和牛頰牛肉麵」，以適合與親友分享的常溫外帶禮盒再次於春節登場，選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出誘人香氣，湯頭則經過大量蔬菜、牛骨與嚴選香料細滷慢熬，禮盒內含炙燒和牛頰料理包與麵條。「炙燒和牛頰牛肉麵︱賀歲禮盒」(2人份)每盒720元，即日起至1月31日開放預訂，誠品會員獨享9折禮遇。