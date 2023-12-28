▲Lexus LBX 台北車展先行公佈預售價，133 萬起採五車型劃分！

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LBX內裝設計採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，全車系搭載9.8吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，並擁有達402L超大行李廂空間，打造超越級距的座艙氛圍，吸引眼光獨到的客群青睞。LBX是品牌首款採用GA-B模組架構為基礎所開發，採前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊架構，搭載1.5升油電複合動力系統，並採用全新雙極鎳氫電池模組，最大綜效馬力136 PS，並擁有26.4km/L出色節能表現註1。此外，LBX全車系搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統註2，以全方位安全科技配備，守護每位車主的安全。
Lexus全新車型LBX自即日起正式展開預接，在等級編成上，Lexus LBX提供ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX+共5個等級，預接單價自133萬元起註3。歡迎消費者親臨Lexus展區鑑賞，感受全新Lexus LBX車款魅力。
為了讓車迷領略Lexus Electrified自由未來，Lexus也特別規劃互動體驗活動，於展區內設置Lexus未來動力拍貼機，現場提供打卡手拿板予民眾合影留念，另外互動分享更有機會獲得「Lexus車用隱藏式座椅掛勾」與「Lexus撞色隨行飲料提袋」等精美好禮。而展場內同步設有專屬VIP商談區及精品區，亦提供悉心款待服務之休憩商談空間以及選購Lexus精品的機會，誠摯邀請全台車迷親臨共襄盛舉。Lexus全新LBX預接資訊及2024台北新車暨新能源特展相關資訊，請上Lexus官方網站查詢：https://www.lexus.com.tw/。
車型
等級
預接單價(元)
LBX
|RELAX+
172 萬
|RELAX
146 萬
|COOL
146 萬
|ACTIVE+
136 萬
|ACTIVE
133 萬