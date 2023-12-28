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Lexus LBX 台北車展先行公佈預售價，133 萬起採五車型劃分！

▲Lexus LBX 台北車展先行公佈預售價，133 萬起採五車型劃分！
▲Lexus LBX 台北車展先行公佈預售價，133 萬起採五車型劃分！

2GameSome - 有車賞

Lexus總代理和泰汽車今日於南港展覽館舉辦記者會，正式為2024台北新車暨新能源車特展Lexus展區揭開序幕。本次展區以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化訊息，不僅展出三大動力的電動化車款，包含靜謐的BEV電動車、無須擔心里程焦慮的PHEV複合式電動車、以及車款編成最豐富的HEV油電複合動力車外，更於現場曝光全新LBX，並正式展開預接單。

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LBX代表Lexus Breakthrough X-over，定義全新跨界的都會SUV車款。LBX前視造型將品牌新世代設計語彙Spindle body進一步升級成最新Unified Spindle概念，以與車身同色、無縫設計的Seamless Grille，搭配前保桿下方兩側延伸的亮銀飾條，創造寬闊飽滿且令人印象深刻的前視造型。車側採懸浮式車頂設計，搭配多道動感線條，呈現時尚全新風貌。後方設計以極為吸睛的貫穿式尾燈為主體，並由「L E X U S」字母廠徽，及整合在後保桿兩側的亮銀質感飾條，傳遞簡潔且富質感的視覺氛圍。

LBX內裝設計採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，全車系搭載9.8吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，並擁有達402L超大行李廂空間，打造超越級距的座艙氛圍，吸引眼光獨到的客群青睞。LBX是品牌首款採用GA-B模組架構為基礎所開發，採前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊架構，搭載1.5升油電複合動力系統，並採用全新雙極鎳氫電池模組，最大綜效馬力136 PS，並擁有26.4km/L出色節能表現註1。此外，LBX全車系搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統註2，以全方位安全科技配備，守護每位車主的安全。

Lexus全新車型LBX自即日起正式展開預接，在等級編成上，Lexus LBX提供ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX+共5個等級，預接單價自133萬元起註3。歡迎消費者親臨Lexus展區鑑賞，感受全新Lexus LBX車款魅力。

為了讓車迷領略Lexus Electrified自由未來，Lexus也特別規劃互動體驗活動，於展區內設置Lexus未來動力拍貼機，現場提供打卡手拿板予民眾合影留念，另外互動分享更有機會獲得「Lexus車用隱藏式座椅掛勾」與「Lexus撞色隨行飲料提袋」等精美好禮。而展場內同步設有專屬VIP商談區及精品區，亦提供悉心款待服務之休憩商談空間以及選購Lexus精品的機會，誠摯邀請全台車迷親臨共襄盛舉。Lexus全新LBX預接資訊及2024台北新車暨新能源特展相關資訊，請上Lexus官方網站查詢：https://www.lexus.com.tw/。

車型

等級

預接單價(元)

LBX

RELAX+

172 萬

RELAX

146 萬

COOL

146 萬

ACTIVE+

136 萬

ACTIVE

133 萬

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