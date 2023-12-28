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睽違 4 年，Harley-Davidson 參加台北新車暨新能源車特展

▲睽違 4 年，Harley-Davidson 參加台北新車暨新能源車特展
▲睽違 4 年，Harley-Davidson 參加台北新車暨新能源車特展

2GameSome - 有車賞

Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰於2023年12月28日至2024年1月1日參加2024台北新車暨新能源車特展，在南港展覽館1館展出全新哈雷頂級CVO™旗艦巡航車款與各明星熱賣車款，讓廣大車迷目睹經典美式重機Harley-Davidson的風采。為回饋更多車迷，Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰在新車大展更推出年度重磅回饋專案，精選四款熱門車款(Nightster™、Nightster™ Special、Sportster™ S、Street Bob™ 114)，以限時限量現金優惠價回饋給車友；並同時針對豪華美式Grand American Touring家族中的Street Glide™ Special、Road Glide™ Special推出150萬60期零利率貸款方案。

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為滿足哈雷騎士與熱愛美式重機的朋友，Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰於此次特展展出深受年輕族群喜愛的新世代明星車款Sportster™ S與詢問度超高的運動潮流車款Nightster™、Nightster™ Special；經典Cruiser家族中無可取代的老派浪漫車款Street Bob™ 114；豪華美式Grand American Touring家族中征服道路的王者Road King™ Special，與時尚奢華的車款Road Glide™ Special，以及哈雷顛峰之作全新CVO™ Street™ Glide。

全新CVOTM不管是在動力表現、車體外觀、甚至是系統上都進行全面升級，挑戰為騎士提供更犀利強悍的哈雷旗艦車款。全新CVOTM 搭載全新Milwaukee-Eight™ VVT 121引擎(1,977 C.C.)，其VVT技術 (Variable Valve Timing可變氣門正時)，在擴大動力的同時，還能降低油耗量，提升燃油經濟性。除此之外，全新CVO™以提升全方位騎乘體驗為主要設計考量，在車體與外觀上進行了多種升級與優化，包括：全新LED照明燈條、全新的整流罩與擋風鏡設計、全面升級儀表板功能與外觀、全新頂級座椅設計與全新可調式避震。另外，全新CVOTM皆搭配無線Apple Carplay / Android Auto功能，以及標配加熱手把。

Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰誠摯邀請各位熱愛美式重機的朋友們，一同來新車大展共襄盛舉，凡於活動期間至哈雷攤位填寫問卷，即可獲得哈雷限量精美小禮乙份，數量有限，送完為止。

總代理太古鼎翰為同步歡慶Harley-Davidson 120週年，要在年末重磅回饋車迷朋友，凡於2023年12月28日至2024年1月1日期間，於台北新車暨新能源車特展訂購Nightster™、Nightster™ Special、Sportster™ S、Street Bob™ 114，並於2024年1月19日前交車，即可享有限時限量限量現金優惠價。同樣在車展期間，訂購豪華美式Grand American Touring家族中的Street Glide™ Special、Road Glide™ Special，並於2024年1月19日前交車，也可享有150萬60期零利率貸款方案，請各位車迷朋友們務必把握機會，數量有限，錯過不再。

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