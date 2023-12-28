▲睽違 4 年，Harley-Davidson 參加台北新車暨新能源車特展

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全新CVOTM不管是在動力表現、車體外觀、甚至是系統上都進行全面升級，挑戰為騎士提供更犀利強悍的哈雷旗艦車款。全新CVOTM 搭載全新Milwaukee-Eight™ VVT 121引擎(1,977 C.C.)，其VVT技術 (Variable Valve Timing可變氣門正時)，在擴大動力的同時，還能降低油耗量，提升燃油經濟性。除此之外，全新CVO™以提升全方位騎乘體驗為主要設計考量，在車體與外觀上進行了多種升級與優化，包括：全新LED照明燈條、全新的整流罩與擋風鏡設計、全面升級儀表板功能與外觀、全新頂級座椅設計與全新可調式避震。另外，全新CVOTM皆搭配無線Apple Carplay / Android Auto功能，以及標配加熱手把。
Harley-Davidson台灣總代理太古鼎翰誠摯邀請各位熱愛美式重機的朋友們，一同來新車大展共襄盛舉，凡於活動期間至哈雷攤位填寫問卷，即可獲得哈雷限量精美小禮乙份，數量有限，送完為止。
總代理太古鼎翰為同步歡慶Harley-Davidson 120週年，要在年末重磅回饋車迷朋友，凡於2023年12月28日至2024年1月1日期間，於台北新車暨新能源車特展訂購Nightster™、Nightster™ Special、Sportster™ S、Street Bob™ 114，並於2024年1月19日前交車，即可享有限時限量限量現金優惠價。同樣在車展期間，訂購豪華美式Grand American Touring家族中的Street Glide™ Special、Road Glide™ Special，並於2024年1月19日前交車，也可享有150萬60期零利率貸款方案，請各位車迷朋友們務必把握機會，數量有限，錯過不再。