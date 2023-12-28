▲Hyundai 北台中 GDSI 展示中心升級新開幕！

HYUNDAI汽車積極投注研發造車工藝與新能源車科技，持續在全球市場發表新世代車款創造銷售佳績，2022年正式榮登全球第三大汽車集團，今年在台灣也突破年銷售20,000台新車門檻，站穩國產品牌前四大榮耀。總經銷南陽實業瞭解服務顧客的重要性，積極扎根經銷售後通路的營運強化，於第三季啟動「We Care 3.0顧客服務體驗升級」計畫，並以近日完修新開幕的北台中GDSI展示中心為首間示範據點，升級新穎展示中心軟硬體與全面數位化銷售服務流程，強化銷售業代與售後回廠的專業服務品質，期許帶給每一位車主截然不同的HYUNDAI汽車體驗。未來，南陽實業將逐步改善全國現有GDSI據點新貌，並且擴大涵蓋對各縣市消費者服務量能，持續注資20億元以上購地自建大型化新GDSI據點，期待在品牌銷售數字不斷成長的同時，亦能帶給顧客最優質的服務體驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
總經銷南陽實業選在台中打造第一間We Care 3.0全新升級展示中心，當消費者走進HYUNDAI北台中GDSI展示中心，大型電子看板取代傳統歡迎牆，並設立主題新車展區，展示當季最新上市的車款。展間導入品牌專屬香氛，提供精品級餐飲，讓消費者從視覺、嗅覺、觸覺、味覺各方面感受到全新HYUNDAI的專屬體驗。在數位銷售服務體驗方面，南陽實業推出全新數位化顧客服務，從銷售、售後到日常行動服務全數再升級，包含全車系線上訂車系統、新車訂售管理與電子e化流程等。此外，維修服務廠也全面數位化，從接待開始即導入數位平板系統，減低顧客耗時等待並提高後端維修作業與品質，增加鈑噴線上估價與保修數位支付等；藉由電子看板顯示車輛保養完結流程，讓車主隨時掌握愛車進度。售後服務為了滿足車主用車生涯需求，專屬Hyundai APP集結南陽關係企業資源，擴充整合車險續保、融資工具、中古車買賣等相關業務，並建立線上商城販售品牌推薦車用部品選購。最後，在專業服務人員方面，導入嶄新風貌更具質感訂製制服，並落實營業人員認證及保險證照取得率，優化人員的專業品質。
南陽實業致力提升顧客服務標準，打造更為舒適、尊榮且數位化的購車環境，此次We Care 3.0顧客服務體驗升級的推出標誌著HYUNDAI汽車與南陽實業攜手邁入品牌新階段對消費者不變的承諾，多面向升級滿足市場求新求變的消費趨勢。誠摯邀請車主朋友親臨HYUNDAI北台中GDSI展示中心，共同體驗HYUNDAI汽車全新的尊榮之旅。