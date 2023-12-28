▲ 歡迎光臨「2024 台北車展」！？

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停更一屆的台北車展其實也類似，正式名稱為「2024台北新車暨新能源車特展」這場活動，理論上該是台灣這個中型汽車市場的嘉年華微縮版，特別在背景上，2023年堪稱近年本地汽車銷售最暢旺的時刻，而前一屆車展又因停辦理論上蓄積龐大量能，再連同國內景氣正向也活絡，本該迎來一場質與量兼備的盛宴，但隨著開展時間迫近，大家卻發現包括Audi、Skoda、Volkswagen、福斯商旅、Ford、Ferrari、Honda、Hyundai、Kia、Mazda、Mitsubishi、Mercedes-Benz、Maserati、Jaguar、Land Rover、Peugeot、Rolls-Royce、Volvo等一線品牌悉數缺席，這究竟怎麼一回事？
一件事的成因千百款，籌碼與政治面向上的先不談，對於車商來說，參與一場車展預算編列動輒數百上千萬，在商言商，因而帶來正面行銷效益當然划算，起碼看作「賣車大會」也能賺進大把鈔票，但當網路早從潮物變成必需品，而影音平台更成為多數人攝取資訊的管道，再加上社群媒體分門別類深入探討，眼前各品牌展間亦隨時開啟大門竭誠歡迎指教，值此世紀已過了快1/4時刻，專程找到車位然後花錢買票再走進車展，對消費者或車迷而言其實已少了許多誘因，更別說進而在熙攘嘈雜會場看車下訂，倒不如舒舒服服躺在展間會談椅上簽個名便搞定。
那麼今年的「2024台北新車暨新能源車特展」還有可看性嗎？誠實說，個人認為端看身份與觀點，若以車媒角度難免會覺看點有限，但若單純車迷，其實選個較不熱門時間例如中午或傍晚進場，盡量躲開秀舞遠離醉翁之意不在酒的大量攝手，能夠近距離接觸各式車款倒也堪稱幸福，話說一張250元的門票(早鳥另有優惠)，比起許多阿薩布魯小展甚且便宜許多，還能一次看遍BMW、Mini、Porsche、Aston Martin、McLaren、Bentley、Lamborghini、Lotus、Tesla、Lexus全車系，若好奇也能找到品牌人員問個詳細，想想其實都划算！